Roma 5G: Wi-Fi gratuito e videosorveglianza nelle prime 55 piazze e linea A della metro completata

martedì, 16 settembre 2025

Il progetto “Roma 5G” taglia un nuovo traguardo con l’inaugurazione del Wi-Fi pubblico gratuito e telecamere di videosorveglianza nelle prime 55 piazze della Capitale e il completamento della copertura di tutta la linea A della metropolitana. Il progetto, che prevede la copertura con free Wi-Fi e telecamere di un totale di 100 piazze nei prossimi mesi, ha l’obiettivo di trasformare Roma in una smart city all’avanguardia, in grado di offrire nuove modalità di fruizione della città e dei suoi servizi. In realizzazione da parte della società Smart City Roma del Gruppo INWIT, procede secondo il cronoprogramma e si arricchisce di importanti novità per cittadini e turisti.

Le piazze con Wi-Fi 6 e dotate di videocamere connesse in 5G per la sicurezza urbana già attive sono attualmente 26, in altre 22 l’infrastruttura Wi-Fi è già cablata e in attesa di attivazione entro ottobre, mentre 7 piazze sono in fase di realizzazione. Nel complesso, sono state installate 230 videocamere e 280 access point Wi-Fi 6, con oltre 10 km di fibra. Il Wi-Fi inaugurato ha velocità fino a 300 Mbps, e prevede la possibilità di log in semplificato con e-mail, connessione seamless in tutte le piazze e time out dopo 14 giorni.

Nelle piazze è già presente anche la predisposizione di circa 1.800 sensori IoT per effettuare il monitoraggio ambientale e della qualità dell’aria. È inoltre stata completata la copertura in 4G/5G della linea A della metropolitana con 27 stazioni e relative gallerie, per un totale di oltre 85 km di fibra ottica e circa 1.500 mini-antenne installate, dopo che lo scorso 1° aprile erano state inaugurate le prime 9 stazioni giubilari. I lavori sono già in corso anche sulle linee B1 e B, mentre la linea C è in fase di progettazione. A gestire il traffico voce e dati nelle metropolitane di Roma è la nuova Sala apparati radio (BTS Hotel) di Smart City Roma nella stazione di Piazza Vittorio Emanuele, tra le più grandi e avanzate d’Europa.

Nel complesso, il progetto Roma 5G prevede l’abilitazione della connettività free Wi-Fi, grazie a oltre 850 hotspot free Wi-Fi distribuiti in 100 piazze, alla copertura in 4G/5G di 75 stazioni esistenti della metro (linee A, B, B1, C) e relative gallerie, alla copertura indoor 4G/5G di 7 edifici pubblici di Roma Capitale, a oltre 1.800 sensori IoT per il monitoraggio ambientale e della qualità dell’aria, a 2.000 videocamere connesse a banda ultra-larga  per la sicurezza urbana, alla predisposizione di  small cell 4G/5G secondo le esigenze degli operatori e a 150 sonde per il monitoraggio ambientale nelle stazioni della metropolitana. A tutto queste si aggiungeranno nei prossimi anni altre 8 stazioni previste nel progetto di espansione della linea C della metropolitana.

La cerimonia di inaugurazione del Wi-Fi pubblico si è svolta oggi a Piazza del Popolo in occasione della prima giornata della “Rome Future Week” (15-20 settembre), l’evento su futuro e innovazione della città di Roma alla sua terza edizione, alla presenza di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale, Diego Galli, Direttore Generale INWIT, Michele Gamberini, Amministratore Delegato Smart City Roma e di Antonino Ruggiero, Amministratore Delegato Boldyn Networks Italia.

COME FUNZIONA L’ACCESSO AL Wi-Fi

Una volta loggati alla rete pubblica di “ROMACAPITALE_WIFI” e inserita la e-mail, cittadini e visitatori potranno spostarsi tra le diverse piazze della Capitale abilitate al servizio. In caso di mancato accesso al Wi-Fi per 14 giorni, l’operazione di login andrà effettuata nuovamente.

ELENCO PIAZZE CON WI-FI PUBBLICO

26 PIAZZE CON WI-FI GIA’ ATTIVO: Piazza del Campidoglio, Piazza Trilussa, Piazza Porta S. Giovanni, Piazzale della Stazione Tiburtina, Piazza dell’Indipendenza, Piazza del Popolo, Piazza della Minerva, Piazza Mazzini, Piazza Pia, Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Buenos Aires, Piazza Euclide, Piazza Santiago del Cile, Piazza Farnese, Piazza di San Bernardo, Piazza Giuseppe Gioachino Belli, Stazione Tiburtina Capolinea Bus, Largo di Torre Argentina, Piazza di Siena, Monte Ciocci Alberici, Piazzale Ostiense, Piazza Gentile da Fabriano, Piazza Istria,  Piazza dell’Esquilino, Piazza Pakistan.

22 PIAZZE CON LAVORI CONCLUSI, INTERAMENTE CABLATE, IN ATTESA DI ATTIVAZIONE ENTRO OTTOBRE 2025: Piazza Don Giovanni Minzoni, Piazza Pietro Thouar, Piazza Testaccio, Piazza di Santa Costanza, Piazzale del Gianicolo, Piazza Risorgimento, Piazza Vescovio,  Piazza Annibaliano,  Piazza di San Eurosia, Piazza Eugenio Biffi, Piazza Adriana, Monte Ciocci Valle Aurelia, Piazza Stefano Jacini, Piazza Biagio Pace, Piazza Enrico Cosenz, Piazza del Quadraretto, Piazza Giuseppe Raggio, Via Roberto Morra di Lavriano, Piazza di S. Cosimato, Piazza della Bocca della Verità, Piazza Ottavilla, Piazza San Giovanni Bosco.

7 PIAZZE CON CANTIERI IN CORSO E FINALIZZAZIONE A SEGUIRE: Piazza Cavour, Piazza Barberini, Piazza dell’Ateneo Salesiano, Piazza Conca d’Oro, Piazza, Leonardo Sciascia, Piazza Roberto Malatesta, Circo Massimo.

INQUADRA IL QR CODE PER SAPERNE DI PIU’

