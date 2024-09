LG lancia LG Movies & TV con Rakuten: Nuovo Servizio VOD in Italia e Europa

In occasione del “The Last of Us” Day, viene oggi rilasciato il nuovo teaser ufficiale e le character art della seconda stagione della serie HBO e Sky Exclusive The Last of Us, ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®. Dopo una prima stagione da record, la serie arriverà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2025. Noto anche come l’”Outbreak Day”, e ormai alla sua undicesima ricorrenza, il 26 settembre...