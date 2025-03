Disney+ celebra il suo quinto anniversario e svela le novità in arrivo in Italia nel 2025

In occasione del quinto anniversario di Disney+ che si celebra oggi 24 marzo, la piattaforma streaming svela un’entusiasmante lineup in arrivo in Italia nel 2025. Tra i titoli, le attesissime serie FX Alien: Pianeta Terra e Dying for Sex con Michelle Williams e Jenny Slate, la serie originale britannica The Stolen Girl, psychological drama in cinque episodi, oltre alla seconda stagione di Andor di Lucas film, che tornerà per la sua attesa conclusione, e il pluripremiato film Searchlight Pictures A Real Pain. Da non dimenticare anche il ritorno su Disney+ in Italia di serie acclamate dalla critica e vincitrici di più premi Emmy®, tra cui The Bear di FX, Only Murders in the Building e una nuova stagione de I Simpson. Nel 2025 torna con una nuova edizione anche Italia’s Got Talent, il talent show di successo prodotto da Fremantle Italia che sarà ancora una volta una produzione originale Disney+.



E ancora. Una nuova stagione de La vita segreta delle mogli mormoni, la cui seconda stagione debutterà il 15 maggio 2025. Tra le serie più attese di National Geographic ci sono invece Limitless con Chris Hemsworth, Underdogs, Ocean with David Attenborough e Tucci in Italy.



DISNEY+ ORIGINAL

Con Denise Gough, Holliday Grainger e Ambika Mod, e basata sul libro Playdate di Alex Dahl, la serie in cinque episodi The Stolen Girl segue la storia di una famiglia apparentemente felice che viene catapultata in una situazione sconvolgente e sarà disponibile a livello globale dal 16 aprile 2025 in esclusiva su Disney+. Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes, serie drama originale britannica composta da quattro episodi in arrivo nella primavera del 2025, scritta e prodotta dal vincitore del BAFTA Jeff Pope (Philomena, Stanlio & Ollio), si concentra sugli eventi che hanno portato all'uccisione tragica e ingiustificata del brasiliano innocente Jean Charles de Menezes, scambiato per un terrorista.



Tra gli altri titoli originali britannici non scripted ci sono Sneaker Wars: Adidas vs. Puma, documentario in tre episodi prodotto dallo Studio 99 di David Beckham, che approfondisce la feroce rivalità, durata decenni, tra due giganti globali dell'abbigliamento sportivo, nata da una faida familiare; un film documentario originale ancora senza titolo su Freddie Flintoff (1x90’), realizzato dal pluripremiato regista John Dower, ripercorre la guarigione e la carriera dell'ex giocatore di cricket internazionale e presentatore televisivo.



GENERAL ENTERTAINMENT

L'offerta di general entertainment di Disney+ continua a crescere nel 2025 con l'aggiunta di attesissimi titoli. Tra i più importanti spiccano Alien: Pianeta Terra, la serie sci-fi horror di FX creata da Noah Hawley con un cast guidato da Sydney Chandler, Alex Lawther e Timothy Olyphant; la coinvolgente serie drama Good American Family, con Ellen Pompeo, Mark Duplass e Imogen Faith Reid, ispirata alle vicende di una coppia del Midwest che adotta una bambina con una rara forma di nanismo; e Dying for Sex di FX, ispirata alla storia di una donna con una diagnosi di cancro in fase terminale e al viaggio unico che ne consegue, interpretata da Michelle Williams.



Tra le proposte del 2025 tornano anche molte serie amate dal pubblico, tra cui la quarta stagione di The Bear, la serie FX vincitrice di un Emmy®, la seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, una nuova stagione di Phineas e Ferb di Disney Branded Television, la seconda stagione di Le vite segrete delle mogli mormoni, la quinta stagione di Only Murders in the Building e la terza stagione di Will Trent.



MARVEL TELEVISION E MARVEL ANIMATION

Nel 2025, Disney+ ha già accolto Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere di Marvel Animation e la nuovissima serie Marvel Television Daredevil: Rinascita, con Charlie Cox e Vincent D’Onofrio. Dominique Thorne torna nel ruolo della geniale inventrice Riri Williams in Ironheart, la serie originale live-action Marvel Television ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, che debutterà su Disney+ a giugno. Wonder Man, con Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Simon Williams e Sir Ben Kingsley nei panni di Trevor Slattery, debutterà entro la fine dell'anno.



LUCASFILM

L’acclamata serie thriller Andor tornerà per la sua attesissima conclusione il 23 aprile 2025. I dodici episodi della seconda stagione porteranno avanti la storia di Cassian Andor e dell’emergente alleanza ribelle nei quattro anni cruciali che hanno condotto alla scoperta della Morte Nera e agli eventi di Rogue One.



NATIONAL GEOGRAPHIC

National Geographic presenterà una programmazione ricca di star e serie variegate, tra cui una nuova stagione di Limitless con Chris Hemsworth, in cui Hemsworth esplora le ultime ricerche scientifiche e svela alcuni dei segreti meglio custoditi al mondo su come vivere la vita al massimo del proprio potenziale; David Blaine: Non fatelo a casa, in cui il celebre mago ed esperto di prove di resistenza David Blaine esplora il mondo attraverso gli occhi della magia; e la nuova docuserie Tucci in Italy, in cui l'attore vincitore di Emmy® e Golden Globe® Stanley Tucci svela i sapori unici che definiscono ogni regione e scopre la ricca versatilità dell'Italia attraverso le persone che incontra durante il suo viaggio. In arrivo anche Ocean with David Attenborough, la prima collaborazione tra National Geographic e il più grande storico naturale del mondo, Sir David Attenborough, in uno speciale documentario sulla salute dei nostri oceani, che condurrà gli spettatori in un viaggio mozzafiato, mostrando che non c'è luogo più vitale per la nostra sopravvivenza, pieno di vita, meraviglia e sorprese, dell'oceano.



I Segreti dei Pinguini, il nuovo capitolo del franchise “I segreti di”, targato National Geographic e vincitore di un Emmy, accompagna gli spettatori di tutte le età negli angoli più remoti del mondo per assistere ai comportamenti dei pinguini ripresi per la prima volta dalle telecamere. La serie in tre episodi, guidata da Bertie Gregory, National Geographic Explorer e regista vincitore di premi Emmy e BAFTA, vede come executive producer James Cameron, National Geographic Explorer at Large e vincitore del premio Oscar, e come narratrice nella versione originale Blake Lively (Un altro piccolo favore). Inoltre, Underdogs (2025), con Ryan Reynolds in veste di narratore nella versione originale ed executive producer, racconta degli eroi non riconosciuti, bizzarri, strani e più brutti (o forse solo fraintesi?) del mondo animale.



Disney+ è disponibile a partire da 5,99 € al mese, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Ci sono contenuti per tutti, con nuove serie TV, film di successo e titoli originali esclusivi in arrivo nel corso di tutto l’anno dei sei brand principali: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Con un’infinita library di intrattenimento, che spazia dai documentari ai film drammatici acclamati dalla critica, dalle commedie ai classici d’animazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TITOLI



9-1-1 Stagione 8, nuovi episodi – Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear ripensano il procedural drama con 9-1-1. La serie esplora le esperienze ad alta pressione dei primi soccorritori, tra cui agenti di polizia, vigili del fuoco e centralinisti, che si trovano a dover affrontare le situazioni più spaventose, scioccanti e strazianti. Questi soccorritori devono cercare di trovare un equilibrio tra salvare chi è in una situazione di massima vulnerabilità e risolvere i propri problemi personali. La serie si basa sulle esperienze reali e ad alta pressione del personale di pronto intervento che affronta regolarmente situazioni al cardiopalma, spesso imprevedibili, intense ed edificanti allo stesso tempo.

Data di debutto: 24 aprile 2025



Alien: Pianeta Terra di FX – Nell’attesa serie FX Alien: Pianeta Terra, creata da Noah Hawley, quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna (Sydney Chandler) e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta. La serie, con protagonista Sydney Chandler, presenta un cast internazionale che comprende Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El.

Data di debutto: Estate 2025



A Real Pain – Con uno stile narrativo unico, Jesse Eisenberg e Kieran Culkin offrono interpretazioni commoventi in A Real Pain, un viaggio emotivo che fa riflettere su relazioni complesse nel paesaggio pittoresco della Polonia. Il pluripremiato film Searchlight Pictures A Real Pain ha permesso a Kieran Culkin di guadagnare svariati premi come miglior attore non protagonista (tra cui un Academy Award) e a Jesse Eisenberg il riconoscimento per la migliore sceneggiatura. Certified-Fresh su Rotten Tomatoes™, è stato elogiato dalla critica come “un capolavoro” (Taylor Gates, Collider) e “una deliziosa, divertente e bellissima odissea” (Owen Gleiberman, Variety). David Rooney di The Hollywood Reporter ha descritto il film come “divertente, sentito e commovente in egual misura”. Ha elogiato il giudizio “impeccabile” di Eisenberg e la sua grande abilità nel “bilanciare l'arguzia sardonica con una solennità penetrante in un film pieno di sentimenti, in cui nessuna emozione è immeritata”.

Data di debutto: 2025



Andor Stagione 2 – Andor, la serie thriller di Lucasfilm nominata agli Emmy®, tornerà per la sua attesissima conclusione il 23 aprile. La seconda stagione si svolge mentre l’orizzonte della guerra si avvicina e Cassian diventa un elemento chiave dell’Alleanza Ribelle. Tutti saranno messi alla prova e, con l’aumentare della posta in gioco, i tradimenti, i sacrifici e i conflitti di interesse diventeranno profondi. Ricca di intrighi politici e pericoli, la serie è un prequel di Rogue One: A Star Wars Story, che ritrae un eroico gruppo di ribelli che ruba i piani dell’arma di distruzione di massa dell’Impero, La Morte Nera, ponendo le basi per gli eventi del film originale del 1977. Andor riporta l’orologio indietro di cinque anni rispetto agli eventi di Rogue One per raccontare la storia dell’eroe del film, Cassian Andor, e la sua trasformazione da disinteressato e cinico signor nessuno a un eroe ribelle sulla via del suo epico destino. La stagione finale si svilupperà in 12 episodi suddivisi in quattro capitoli da tre episodi ciascuno. Il primo capitolo (ep. 1-3) debutterà il 23 aprile in Italia, seguito dai successivi capitoli, con tre episodi ciascuno, tutti i mercoledì.

Data di debutto: 23 aprile 2025



The Bear di FX Stagione 4 – Un giovane chef proveniente dal mondo della ristorazione torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia dopo uno straziante lutto familiare. In un mondo lontano da quello a cui era abituato, Carmy deve affrontare la dura realtà della gestione di una piccola impresa, il suo personale di cucina ostinato e riluttante, oltre ai suoi tesi rapporti familiari, il tutto affrontando le conseguenze del suicidio del fratello. Mentre Carmy lotta per trasformare sia il negozio che se stesso, lavora al fianco di una squadra di cucina un po’ sopra le righe che alla fine si rivela essere la famiglia che ha scelto.

Data di debutto: 2025



Criminal Minds: Evolution Stagione 18 – Una squadra d'élite di profiler dell'FBI analizza le menti criminali più contorte del Paese, prevedendo le loro prossime mosse prima che colpiscano di nuovo. Mentre la squadra cresce insieme, l'Unità di analisi comportamentale continua a impiegare la propria esperienza per individuare le motivazioni dei predatori e identificare le loro pulsioni emotive per poterli arrestare.

Data di debutto: 2025



Daredevil: Rinascita – Nella nuova serie Marvel Television Daredevil: Rinascita, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione. La serie è interpretata anche da Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; gli executive producers sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman & Chris Ord e Justin Benson & Aaron Moorhead.

Ora disponibile su Disney+



Ocean with David Attenborough – National Geographic collabora per la prima volta con il più importante studioso di storia naturale, Sir David Attenborough, per un documentario speciale sulla salute degli oceani del mondo. Presentato dal divulgatore 98enne, il film condividerà con il pubblico globale la storia di come possiamo e dobbiamo ripristinare lo splendore delle acque vaste e interconnesse della Terra. Dopo aver filmato quasi ogni aspetto del mondo naturale, Attenborough lancia il suo messaggio più potente. In questo lungometraggio speciale, attinge alle conoscenze e all’esperienza di una vita per condurci in un meraviglioso viaggio attraverso gli habitat sottomarini più spettacolari del pianeta, rivelando che stiamo vivendo la più grande epoca di scoperta degli oceani e dimostrando senza ombra di dubbio che si tratta del luogo più importante della Terra. Se da un lato Attenborough mette a nudo i maggiori problemi che affliggono il nostro oceano, dall’altro la sua è una storia di speranza: davanti a noi c’è l’opportunità che la vita marina si riprenda in un modo che nessuno ha mai visto prima.

Data di debutto: 2025



David Blaine: Non fatelo a casa – Prodotta da National Geographic e Imagine Documentaries, David Blaine: Non fatelo a casa è un’emozionante serie composta da sei episodi che segue David Blaine, celebre mago ed esperto di prove di resistenza, in un viaggio per il mondo attraverso gli occhi della magia. Blaine conduce gli spettatori in un affascinante scambio culturale e in un sorprendente viaggio costellato di incontri con performer e maestri, anime affini che lo ispirano e condividono con lui eccezionali abilità (e segreti), in Brasile, Sud-est asiatico, India, Circolo Polare Artico, Sudafrica e Giappone. David è ampiamente riconosciuto per le sue acrobazie e le sue illusioni epiche. Attraverso un intimo racconto documentaristico, la serie rivela un lato di David Blaine più sorprendente e personale, che raramente si è visto prima. Viaggiando attraverso le giungle urbane e naturali del Brasile, il gelo implacabile del Circolo Polare Artico, i centri spirituali dell’India e il fiorente cuore culturale del Sudafrica, Blaine si mette alla ricerca di meraviglie di magia, al confine tra forza fisica e mentale, realizzate da persone straordinarie. In ogni episodio, David si immerge nelle culture, nelle storie e nei rituali nascosti che rendono possibili questi straordinari talenti. Apprende, sperimenta e riprova, facendo luce su un lato della magia che pochi hanno visto. Ed è per questo che il titolo della serie fornisce istruzioni agli spettatori: Non fatelo a casa.

Ora disponibile su Disney+



Deli Boys – Quando il padre, magnate dei minimarket, muore improvvisamente, una coppia di viziati fratelli pakistano-americani perde tutto ed è costretta a fare i conti con la vita criminale segreta del loro Baba, nel tentativo di raccogliere il suo testimone nella malavita.

Ora disponibile su Disney+



Dying for Sex di FX – Ispirata alla storia di Molly Kochan, che ha raccontato la sua esperienza in un podcast di Wondery, creato con la sua migliore amica Nikki Boyer. Dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro metastatico al seno al quarto stadio, Molly (Michelle Williams) decide di lasciare il marito Steve (Jay Duplass) e inizia a esplorare, per la prima volta nella sua vita, la varietà e la complessità dei suoi desideri sessuali. Il coraggio e il sostegno per affrontare questa avventura le vengono dalla sua migliore amica Nikki (Jenny Slate), che rimane al suo fianco fino alla fine. Il cast comprende anche Rob Delaney, Kelvin Yu, David Rasche, Esco Jouléy e Sissy Spacek.

Data di debutto: 4 aprile 2025



I Griffin Stagione 22 – La serie animata I Griffin racconta le avventure dell’omonima famiglia. Peter, un uomo teneramente ignorante, e Lois, la moglie casalinga, risiedono a Quahog, un’immaginaria cittadina del Rhode Island, e hanno tre figli: Meg, la primogenita, è un’emarginata sociale, mentre Chris è un adolescente goffo e sprovveduto quando si tratta di relazionarsi con le donne. Il più piccolo, Stewie, è un bambino geniale deciso a uccidere la madre e a distruggere il mondo. Il cane parlante, Brian, tiene Stewie sotto controllo mentre sorseggia Martini e risolve i suoi problemi di vita.

Data di debutto: 2025



Freddie Flintoff, film documentario (titolo provvisorio) – Il pluripremiato regista John Dower ha avuto la possibilità esclusiva di incontrare Freddie nel corso dell’ultimo anno per filmare la sua guarigione e documentare la sua carriera nel cricket. Il documentario originale Disney+ ripercorre l’incredibile vita di Flintoff e la sua carriera nel cricket, che lo ha visto vincere due serie di Ashes con l’Inghilterra e diventare un eroe sportivo nazionale, tracciando la sua vita di oggi e il suo ritorno al cricket dopo l’incidente d'auto che gli ha cambiato la vita nel 2022.

Data di debutto: 2025



Futurama Stagione 13 – Dopo l’acclamato ritorno di Futurama nel 2023, l’epica serie fantascientifica di Matt Groening e David X. Cohen torna nel 2025 con dieci nuovi episodi. Su questa orbita intorno al sole, il nostro equipaggio, che ogni tanto sa essere anche eroico, si imbarca in avventure incredibili come giochi all’ultimo sangue alle feste di compleanno, segreti del villaggio robotico ancestrale di Bender, amici (e nemici) dell’intelligenza artificiale e la vera storia lunga 5 milioni di anni dietro la sostanza che altera la coscienza nota come caffè. E, naturalmente, il prossimo capitolo della fatidica storia d’amore tra Fry e Leela.

Data di debutto: 2025



Good American Family - Raccontato da più punti di vista, per esplorare prospettive, pregiudizi e traumi diversi, questo avvincente drama si ispira alle vicende di una coppia del Midwest che adotta una bambina con una rara forma di nanismo. Ma quando iniziano a crescerla insieme ai loro tre figli biologici, emerge un mistero sulla sua età e sulle sue origini, e cominciano lentamente a sospettare che possa non essere chi dice di essere. Mentre difendono la loro famiglia dalla figlia che credono rappresenti una minaccia, lei combatte la sua battaglia per affrontare il suo passato e il suo futuro, in una resa dei conti che si giocherà sui tabloid e in tribunale.

Data di debutto: 7 maggio 2025



Piccoli Brividi: La misteriosa avventura – La serie inizia quando i gemelli Cece e Devin si stanno ambientando a vivere con il padre divorziato, Anthony. Quando i due scoprono che una minaccia è in agguato, si rendono subito conto che tra loro ci sono degli oscuri segreti, innescando una catena di eventi che svelano un profondo mistero. Mentre si addentrano nell’ignoto, Cece, Devin e i loro amici – Alex, CJ e Frankie – si ritrovano coinvolti nell’agghiacciante storia di quattro adolescenti misteriosamente scomparsi nel 1994.

Ora disponibile su Disney+



High Potential – Scritta da Drew Goddard (The Good Place, Sopravvissuto - The Martian) e interpretata da Kaitlin Olson, High Potential segue una mamma single con una mente eccezionale, il cui talento non convenzionale per la risoluzione dei crimini la porta a un’insolita e inarrestabile collaborazione con un detective esperto e ligio alle regole (Daniel Sunjata). Basato sulla popolare serie francese Morgane - Detective geniale, High Potential è interpretata da Kaitlin Olson nel ruolo di Morgan, Daniel Sunjata in quello di Karadec, Javicia Leslie nei panni di Daphne, Deniz Akdeniz nel ruolo di Lev “Oz” Ozdil, Amirah J in quello di Ava, Matthew Lamb nei panni di Elliot e Judy Reyes nel ruolo di Selena. High Potential è prodotta da 20th Century Television. Drew Goddard e Sarah Esberg di Goddard Textiles e Todd Harthan sono gli executive producer, mentre Kaitlin Olson è la produttrice.

Ora disponibile su Disney+



Ironheart – Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, la serie Marvel Television Ironheart contrappone la tecnologia alla magia quando Riri Williams (Dominique Thorne) – una giovane e geniale inventrice determinata a lasciare un segno nel mondo – torna nella sua città natale, Chicago. La sua idea di costruire armature di ferro è geniale, ma nel perseguire le sue ambizioni, si ritrova coinvolta dal misterioso ma affascinante Parker Robbins alias “The Hood” (Anthony Ramos). La serie è interpretata anche da Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam and Anji White. Chinaka Hodge è head writer; gli episodi sono diretti da Sam Bailey e Angela Barnes. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Zoie Nagelhout, Chinaka Hodge, Ryan Coogler, Sev Ohanian e Zinzi Coogler. Prodotta in associazione con Proximity Media.

Data di debutto: 25 giugno 2025



Jaws At 50: The Definitive Inside Story – I racconti dietro le quinte della scrittura del libro e della leggendaria e turbolenta produzione del film – comprese le questioni di superamento del budget, dei ritardi, degli squali meccanici malfunzionanti, dei problemi meteorologici e del mal di mare – costituiranno la spina dorsale del documentario. JAWS @ 50: The Definitive Inside Story esplorerà il mondo e l'impatto odierno degli squali, attraverso le testimonianze di persone che hanno dedicato la loro vita allo studio e alla salvaguardia di questi animali e dei nostri mari. Lo Squalo ha dato vita a una nuova generazione di appassionati, molti scienziati marini, ricercatori, esploratori, attivisti e fan sfegatati. Questi esperti hanno approfondito la nostra curiosità e comprensione degli squali oltre ciò che Benchley e Spielberg avrebbero mai potuto immaginare.

Data di debutto: 2025



The Kardashians Stagione 6 – Proprio quando sembrava che la loro vita non potesse essere più frenetica, ecco che la famiglia Kardashian Jenner corre ancora più veloce. Dalle carriere sul grande schermo alla cura dei bambini, la famiglia continua a superare tutte le aspettative. Le telecamere riprendono Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie mentre affrontano le conflittuali dinamiche tra sorelle, il tutto sotto l’occhio vigile dell’amata madre, Kris.

Ora disponibile su Disney+



Limitless con Chris Hemsworth Stagione 2 – Nella prima stagione, Hemsworth si è spinto oltre i limiti fisici e mentali per scoprire come il digiuno possa sbloccare i poteri anti-invecchiamento del corpo, come gestire lo stress per evitare che ti uccida e come l’esposizione a temperature estreme possa innescare le difese del nostro corpo contro le malattie mortali della vecchiaia, tutto per vivere una vita più lunga e più in salute. Nel corso della nuova stagione, Chris si immerge fisicamente e mentalmente in una serie di problemi universali che le persone di tutto il mondo affrontano quotidianamente: dolore, paura, disabilità cognitive e connessione sociale. Guidato da esperti di fama mondiale, mentori e leader spirituali, viaggerà fino agli angoli più remoti della Terra per scoprire le ultime ricerche scientifiche e svelare alcuni dei segreti meglio custoditi al mondo su come vivere la vita al massimo del proprio potenziale. I creatori di Limitless Darren Aronofsky e Ari Handel di Protozoa Pictures tornano come executive producer della seconda stagione; Jane Root e Tom Watt-Smith sono gli executive producer per Nutopia; Chris Hemsworth, Ben Grayson e Brandon Hill sono gli executive producer per Wild State.

Data di debutto: 2025



Oceania 2 – L’epico film d’animazione Walt Disney Animation Studios riunisce Vaiana (con la voce di Auli‘i Cravalho nella versione originale) e Maui (con la voce di Dwayne Johnson nella versione originale), dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto. Oceania 2 è diretto da Jason Hand, Dana Ledoux Miller e David G. Derrick Jr., con una sceneggiatura di Jared Bush e Ledoux Miller. È prodotto da Yvett Merino e Christina Chen, mentre Jennifer Lee, Bush e Johnson sono i produttori esecutivi, con le musiche delle vincitrici del Grammy® Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.

Ora disponibile Disney+



Mufasa: Il Re Leone – Esplorando l’improbabile ascesa dell’amato re delle Terre del Branco, Mufasa: Il Re Leone racconta, attraverso Rafiki, la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala, con Timon e Pumbaa che offrono il loro caratteristico spettacolo. Raccontata attraverso flashback, la storia presenta Mufasa, un cucciolo orfano, perso e solo fino a quando incontra un leone comprensivo di nome Taka, erede di una stirpe reale. L'incontro casuale dà il via al viaggio di uno straordinario gruppo di sventurati alla ricerca del proprio destino: i loro legami saranno messi alla prova mentre lavorano insieme per sfuggire a un nemico minaccioso e letale. Unendo tecniche cinematografiche live-action con immagini fotorealistiche generate al computer, il film è diretto da Barry Jenkins, prodotto da Adele Romanski & Mark Ceryak, mentre Peter Tobyansen è il produttore esecutivo. Mufasa: Il Re Leone presenta canzoni originali scritte dal pluripremiato autore Lin-Manuel Miranda, una colonna sonora originale firmata da Dave Metzger con musiche ed esecuzioni aggiuntive di Lebo M.

Ora disponibile su Disney+



Il gusto di casa – Prodotto da National Geographic e Studio Ramsay Global, Il gusto di casa trasporta gli spettatori in un’avvincente avventura gastronomica. Antoni Porowski, insieme a ospiti celebri come Awkwafina, Henry Golding, James Marsden, Florence Pugh, Issa Rae e Justin Theroux, organizza viaggi su misura che svelano le ricche storie dietro le preziose ricette di famiglia. Dalle origini irresistibili della pasta di casa Theroux in Italia alle vivaci prelibatezze dell’eredità coreana di Awkwafina, ogni episodio celebra le profonde connessioni tra cibo, cultura e identità. Mentre esplorano il mondo insieme, Antoni e i suoi ospiti incontrano viaggiatori locali che condividono le proprie tradizioni di famiglia e i segreti culinari. Ogni viaggio termina a tavola con un piatto classico del posto che risalta la bellezza e la diversità della tradizione culturale. Dalla cena con i reali al giro in fuoristrada, Il gusto di casa è pieno di momenti toccanti, sapori vivaci e rivelazioni sorprendenti che offrono un delizioso sguardo sulle storie che plasmano tutti noi.

Ora disponibile su Disney+



Paradise – Paradise è ambientata in una tranquilla comunità abitata da alcune delle persone più importanti del mondo. Ma questa serenità va in frantumi quando si verifica uno scioccante omicidio e si apre un’indagine ad alto rischio.

Ora disponibile su Disney+



Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, Stagione 2 – È basata su “Il mare dei mostri”, il secondo capitolo della serie di libri best-seller di Rick Riordan, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori. Nella nuova stagione, Percy Jackson ritorna al Campo Mezzosangue un anno dopo e scopre che il suo mondo è stato completamente stravolto. La sua amicizia con Annabeth sta cambiando, scopre di avere un ciclope come fratello, Grover è scomparso e il campo è sotto assedio dalle forze di Crono. Il viaggio di Percy per rimettere le cose a posto lo porterà fuori da ogni mappa, nelle pericolose acque del Mare dei Mostri, dove un destino segreto attende il figlio di Poseidone.

Data di debutto: 2025



Phineas e Ferb – La nuova stagione della serie Disney Branded Television Phineas e Ferb seguirà i due ingegnosi fratellastri di nuovo alle prese con poco più di tre mesi di pura vacanza. Candace è più determinata che mai a smascherare finalmente i suoi fratellini, mentre il loro ornitorinco domestico, Perry, continua a condurre una doppia vita nei panni dell’elegante Agente P, la cui unica missione è sventare i piani del Dottor Doofenshmirtz per conquistare l’area dei Tre-Stati.

Data di debutto: 2025



La vita segreta delle mogli mormoni, Stagione 2 - Il mondo scandaloso di un gruppo di mamme influencer mormoni implode quando vengono travolte da uno scandalo sessuale di scambismo che finisce sui titoli dei giornali internazionali. Ora la loro sorellanza è scossa nel profondo. Fede, amicizia e reputazioni sono in bilico. Riuscirà #MomTok a sopravvivere e a continuare a sfidare le regole, o questo gruppo cadrà in disgrazia?

Data di debutto: 15 maggio 2025



I segreti dei pinguini – In occasione del 20° anniversario del documentario di National Geographic La marcia dei pinguini, vincitore del premio Oscar®️, I segreti dei pinguini cambia tutto ciò che abbiamo sempre creduto fosse vero. Dai legami di amicizia rivelatori dei pinguini imperatori alla grintosa determinazione dei gentoo e dei saltarocce, alla sorprendente astuzia dei pinguini migratori che hanno raggiunto i deserti e i luoghi più lontani, le loro incredibili tradizioni e società riflettono le nostre in modi che non avevamo mai immaginato possibili, fino ad ora. Per oltre due anni, Bertie Gregory, direttore della fotografia naturalistica e vincitore di un BAFTA e di un Emmy®️ Award, ha collaborato con scienziati di fama mondiale, utilizzando una tecnologia di ripresa all’avanguardia e un accesso unico per catturare tre episodi senza precedenti che ci coinvolgono come mai prima d’ora. L’executive producer della serie in tre parti è James Cameron, National Geographic Explorer at Large e regista vincitore dell'Academy Award®️, mentre la voce narrante nella versione originale è di Blake Lively (Un altro piccolo favore).

Data di debutto: 21 aprile 2025



I Simpson Stagione 35 – La storica serie comedy animata è incentrata sull’omonima famiglia che vive nella città di Springfield, in un anonimo stato degli Stati Uniti. Il capofamiglia Simpson, Homer, non è un padre convenzionale. Impiegato in una centrale nucleare, fa del suo meglio per guidare la sua famiglia, ma spesso è lui a essere guidato da loro. Accanto a lui Marge, l’affettuosa matriarca dai capelli blu, il figlio combinaguai Bart, la figlia ambiziosa Lisa e la piccola Maggie. Tra gli altri abitanti di Springfield ci sono il vicino religioso Ned Flanders, il medico di famiglia Dr. Hibbert, il barista Boe e il capo della polizia Clancy Winchester.

Data di debutto: 7 maggio 2025



Sneaker Wars: Adidas vs. Puma – Esplora la feroce rivalità decennale, nata da una faida familiare, tra due giganti globali dell'abbigliamento sportivo. I fratelli Adi e Rudi Dassler hanno fondato Adidas e Puma, trasformando il loro conflitto personale in una battaglia per il dominio nel mondo dello sport. Questa serie svela le origini della loro separazione, i loro contributi innovativi alla cultura sportiva e come la loro competizione abbia rimodellato l’industria delle sneakers. Con interviste a esperti, atleti e insider – tra cui Usain Bolt, Neymar e Zinedine Zidane – la serie mette in luce i momenti chiave nelle storie dei marchi, la loro influenza sulla moda globale e l’eredità attuale di due fratelli la cui rivalità ha cambiato il gioco per sempre.

Data di debutto: 2025



Tucci in Italy – Stanley Tucci esplora l’Italia attraverso il cibo, condividendo la sua conoscenza e la sua passione per le persone e una cultura che conosce così bene, mentre fa nuove scoperte fuori dagli schemi. Esplora i legami complessi tra le diverse regioni e il loro cibo unico, per arricchire la sua conoscenza del paese che ama.

Data di debutto: 2025



Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes – Ambientata immediatamente dopo gli attentati di Londra del 2005, la serie originale britannica si concentra sulla caccia a un gruppo di aspiranti terroristi e sul tragico omicidio dell’innocente brasiliano Jean Charles de Menezes, scambiato erroneamente per un sospettato. I genitori e altri parenti di Jean Charles de Menezes figurano tra i consulenti della serie.

Data di debutto: 2025



The Stolen Girl – Quando sua figlia di 9 anni, Lucia, chiede entusiasta di andare a dormire a casa della nuova migliore amica, Josie, Elisa acconsente. Dopo aver incontrato Rebecca, la madre di Josie, Elisa si sente rassicurata dal suo fascino e dalla sua magnifica casa, ma quando dà la buonanotte alla figlia, non immagina minimamente che sta per precipitare nel peggior incubo di ogni genitore. Il giorno dopo, quando Elisa va a prendere Lucia, scopre che quella bella casa era in realtà in affitto. Lucia è scomparsa. Rebecca e Josie sono svanite nel nulla. Quello che doveva essere il primo pigiama party di sua figlia si è trasformato in un rapimento. Con Denise Gough (Andor), Holliday Grainger (Strike), Ambika Mod (One Day).

Data di debutto: 16 aprile 2025



A Thousand Blows – L'attore Malachi Kirby (Small Axe), vincitore del premio BAFTA, è Hezekiah Moscow e si ritrova, dalla Giamaica, nel vivace e violento crogiolo dell’East End londinese post-rivoluzione industriale. Trascinato nel ventre criminale della fiorente scena del pugilato, incontra Mary Carr, interpretata da Erin Doherty (The Crown), leader della famigerata gang londinese tutta al femminile, Quaranta Elefanti, mentre lottano per la sopravvivenza nelle strade. Mentre Hezekiah affina le sue nuove abilità, si scontra con Sugar Goodson, interpretato da Stephen Graham (Boiling Point - Il disastro è servito, Boardwalk Empire - L'impero del crimine), un pugile esperto e pericoloso, e i due si trovano presto coinvolti in un'intensa rivalità che si estende ben oltre il ring.

La prima stagione è ora disponibile su Disney+



Underdogs – Ryan Reynolds si fa paladino degli sfavoriti del regno animale: da quelli dotati di superpoteri ai più ingegnosi artisti della truffa in natura, Ryan scopre molti degli strani e meravigliosi disadattati di Madre Natura. Con bizzarre abitudini di accoppiamento e scioccanti strategie educative che prevedono di essere più disgustosi del proprio vicino, è chiaro che questi “strambi” sono i veri eroi della grande saga della vita.

Data di debutto: 2025



Welcome to Wrexham di FX Stagione 4 – In Welcome to Wrexham, Rob McElhenney e Ryan Reynolds sono alla guida della terza squadra di calcio professionistica più antica del mondo. Nel 2020, Rob e Ryan hanno acquistato i Red Dragons, una squadra di quinta categoria, con la speranza di trasformare il Wrexham AFC e creare una storia di riscatto che il mondo potesse tifare. Il problema? Rob e Ryan non hanno alcuna esperienza di calcio e non hanno mai lavorato insieme. Da Hollywood al Galles, dal campo allo spogliatoio, dalla dirigenza al pub, la docuserie segue il corso accelerato di Rob e Ryan nell’essere proprietari di una squadra e i destini inestricabilmente legati di un team e di una città che contano su due attori per portare un po' di speranza e cambiamento in una comunità che ne avrebbe bisogno.

Data di debutto: 2025



Whiskey on the Rocks – Nelle prime ore del 28 ottobre 1981, un sottomarino nucleare sovietico della classe Whiskey fu avvistato incagliato all'interno di un’area militare svedese riservata. Il mondo vacillava sull'orlo del disastro. Con le superpotenze mondiali in bilico, gli occhi di tutto il mondo si rivolsero al calmo e pacato primo ministro svedese Thorbjörn Fälldin, un ex allevatore di pecore, che dovette affrontare l’immensa sfida di mantenere la pace tra il leader sovietico Leonid Brezhnev e il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. La serie è basata su una storia dello scrittore Jonas Jonasson, che ha raggiunto la fama con il romanzo di successo “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve”. Henrik Jansson-Schweizer (Thicker Than Water, Superswede) è lo sceneggiatore della serie. Il regista è Björn Stein (Shed No Tears, Midnight Sun) e il produttore è Jan Marnell. La serie è una satira politica ispirata a eventi realmente accaduti ed è la prima serie Nordic Original a debuttare su Disney+ in alcuni Paesi selezionati e su Hulu.

Ora disponibile su Disney+



Will Trent Stagione 3 – Basata sulla serie “Will Trent” di Karin Slaughter, bestseller del New York Times, l’agente speciale Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI) è stato abbandonato alla nascita e ha dovuto affrontare un difficile percorso di crescita nel sovraffollato sistema di affidamento di Atlanta. Ora, però, Will usa il suo punto di vista unico per perseguire la giustizia e vanta la più alta percentuale di casi risolti del GBI. Will Trent è interpretato da Ramón Rodríguez nel ruolo di Will Trent, Erika Christensen in quello di Angie Polaski, Iantha Richardson nei panni di Faith Mitchell, Jake McLaughlin in quelli di Michael Ormewood; Sonja Sohn è Amanda Wagner e Gina Rodriguez è Marion Alba. Gli executive producer sono Liz Heldens, Daniel Thomsen, Karin Slaughter, Oly Obst, Howard Deutch, Ellen Marie Blum e Ramón' Rodriguez. Heldens e Thomsen sono anche showrunner. La serie è prodotta da 20th Television.

Ora disponibile su Disney+