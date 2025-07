HbbTV introduce la nuova specifica DRM: standard unificato per contenuti premium su TV connesse

L’Associazione HbbTV, un’iniziativa globale dedicata alla fornitura di standard aperti per l’erogazione di servizi televisivi interattivi avanzati attraverso reti broadcast e broadband per televisori e set-top box connessi, ha annunciato la nuova specifica per l’integrazione del DRM (Digital Rights Management) nelle integrazioni di HbbTV e nei suoi servizi.

La specifica è stata approvata durante l'ultima riunione dell'HbbTV Steering Group e segna un significativo passo avanti nel consentire la distribuzione sicura e diffusa di contenuti premium tramite servizi basati su HbbTV. La nuova specifica formalizza l'uso prevedibile e affidabile del DRM nei servizi HbbTV, in particolare per le applicazioni che si avvicinano alla complessità e ai requisiti di protezione dei contenuti delle piattaforme Video-on-Demand (VOD).

Sebbene l'HbbTV sia utilizzata con il DRM da molti anni, l'integrazione HbbTV/DRM è stata finora gestita separatamente da diversi paesi o mercati, mentre altri paesi o mercati si affidavano agli sforzi dei leader di mercato. Non esisteva un approccio armonizzato a beneficio dell'intero ecosistema. Con la crescente importanza dei contenuti premium e i requisiti di protezione dei proprietari dei contenuti, la necessità di un'integrazione DRM completamente specificata ed interoperabile nel cuore dello standard HbbTV è diventata sempre più importante.

"Negli ultimi anni, abbiamo osservato che i servizi HbbTV avanzati hanno spesso incontrato difficoltà tecniche dovute all'integrazione incompleta tra HbbTV e DRM, nonostante la maggior parte delle TV connesse supportasse già il DRM a livello di dispositivo", ha affermato Vincent Grivet, Presidente dell'Associazione HbbTV. "Questa nuova specifica garantisce prevedibilità e affidabilità del funzionamento delle applicazioni HbbTV in associazione con il DRM, consentendo al nostro ecosistema di soddisfare l'utilizzo crescente con sempre più applicazioni HbbTV sofisticate che offrono servizi TV avanzati".

La specifica recentemente approvata formalizza l'integrazione di sistemi DRM ampiamente utilizzati nel framework HbbTV, in particolare Microsoft PlayReady e Google Widevine. Si basa sull'esperienza maturata con la “DASH-DRM Reference Application” di HbbTV, già adottata da numerose emittenti e operatori di piattaforme come standard di fatto per l'implementazione iniziale di DRM.

Per supportare produttori e sviluppatori di applicazioni, HbbTV collabora con le principali piattaforme TV ibride, tra cui tivù in Italia ed Everyone TV nel Regno Unito, oltre a Google. Queste partnership mirano a integrare i precedenti test unitari DRM a livello nazionale o privato nella HbbTV Conformance Test Suite, garantendo implementazioni sempre più affidabili e coerenti su tutti i dispositivi e in tutti i mercati.

La specifica è disponibile sul sito web di HbbTV e si prevede che verrà adottata da emittenti, operatori di piattaforme e produttori di hardware nei prossimi cicli di produzione.