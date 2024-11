HbbTV Symposium and Awards 2024: il futuro della TV connessa andato in scena a Londra

12° HbbTV Symposium & Awards - Full Replay | London 2024



Una produzione a cura di

Comunicare Digitale - Piattaforma CONNECT | #FED2025

Media Partner: Digital-News.it



Il 12° HbbTV Symposium and Awards ha riunito i leader del settore per esplorare gli ultimi sviluppi tecnologici che stanno guidando il futuro della televisione connessa. L'evento, ospitato dall'Associazione HbbTV e dall'operatore di piattaforma britannico Everyone TV il 14 e il 15 novembre scorso a Londra, ha offerto un programma per discutere di innovazione e di collaborazione tra broadcaster, operatori, produttori di televisori, fornitori di contenuti, inserzionisti pubblicitari e fornitori di tecnologia.



Il programma della conferenza, con presentazioni, dibattiti e tavole rotonde, ha discusso argomenti come l'integrazione di servizi in streaming e in broadcast, analizzato casi rilevanti di pubblicità personalizzata, studiato le integrazioni dello standard DVB-I e dell'ultima versione della specifica dell’HbbTV Operator Application e, infine, analizzato i potenziali impatti dell'intelligenza artificiale sui modelli di business aziendali. Uno dei momenti salienti è stata la presentazione di Freely, il servizio di streaming lanciato di recente da Everyone TV, società sostenuta da BBC/ITV/Channel 4/Channel 5. La piattaforma si basa sull’ HbbTV-OpApp ed è un esempio di come la collaborazione tra emittenti possa evitare la frammentazione dei servizi.



La cerimonia della settima edizione degli HbbTV Award, tenutasi la sera del 14 novembre, ha celebrato l'eccellenza in sei categorie mettendo in evidenza il risultato rivoluzionario del servizio Freely di Everyone TV che ha vinto il premio della categoria dell’innovazione tecnologica, quello della “content discovery”, quello sull’impatto della promozione di prodotto e, infine, quello come “nuovo arrivato” di successo. Gli altri vincitori sono stati Mediaset España per la sua soluzione di pubblicità contestuale basata sull'intelligenza artificiale e l'Addressable TV Initiative (ATVI) per la sua soluzione di certificazione che garantisce la conformità dei ricevitori con la specifica HbbTV-TA.



Il secondo giorno ha ospitato una “unconference” i cui partecipanti hanno proposto temi che li hanno visti impegnati nelle discussioni parallele sulle sfide e sulle opportunità emergenti.

"Il Simposio ha confermato il ruolo consolidato di HbbTV come componente fondamentale dell'ecosistema televisivo europeo. I broadcaster del Regno Unito stanno definendo strategie di distribuzione di prossima generazione basate sulle specifiche HbbTV, mentre i player continentali stanno avanzando in modo significativo nella pubblicità personalizzata attraverso le specifiche HbbTV-TA. Inoltre, il fiorente ecosistema di fornitori di tecnologia attorno alla tecnologia HbbTV e il crescente interesse da parte della regione MENA evidenziano la crescente influenza del nostro standard aperto", ha affermato il presidente di HbbTV Vincent Grivet.



"Il simposio ha offerto un'opportunità ideale per condividere gli insegnamenti tratti dal recente sviluppo dei servizi e delle applicazioni HbbTV e ha consentito a Everyone TV di interagire con un gran numero di partner già esistenti e stakeholder interessati", ha confermato Jonathan Thompson, CEO di Everyone TV.

Con oltre 260 partecipanti provenienti da Europa, Nord America, Medio Oriente e Asia, l'HbbTV Symposium and Awards 2024 è stato uno dei più frequentati nei 13 anni di storia dell'evento. Le presentazioni, la brochure dell'evento e la galleria fotografica, con i dettagli sull'agenda della conferenza, gli speaker, gli sponsor, i media partner e i vincitori degli HbbTV Awards sono disponibili sul sito web del simposio.



La prossima edizione del simposio e degli HbbTV Award si terrà nel 2025 a Istanbul, in collaborazione con TVekstra, un fornitore turco di soluzioni pubblicitarie personalizzabili.