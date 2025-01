Francia, Arcom rinnova la numerazione dei canali sul digitale terrestre da Giugno 2025

Il 9 gennaio 2025, l'Arcom ha adottato in Francia un nuovo sistema di numerazione dei canali televisivi nazionali trasmessi sul digitale terrestre (DTT) per tenere conto dell'arrivo dei nuovi servizi CMI TV e OFTV, autorizzati lo scorso 11 dicembre, e della decisione di Canal+ di interrompere le trasmissioni sul DTT.

L'Autorità si è preoccupata di introdurre un sistema che renda l'offerta DTT più facile da leggere nell'interesse pubblico, in conformità con le disposizioni dell'articolo 3-1 della legge del 30 settembre 1986, cercando di limitare il più possibile i cambiamenti nelle abitudini dei telespettatori.

Per questo motivo ha deciso di creare un blocco di canali d'informazione 24 ore su 24 per consentire ai telespettatori di accedere in modo semplificato a una gamma diversificata di informazioni. L'ordine relativo di questi canali nell'attuale sistema di numerazione è stato mantenuto. I numeri logici 13, 14, 15 e 16 sono stati assegnati rispettivamente a BFMTV, CNEWS, LCI e Franceinfo. La creazione di questo blocco ha reso necessario lo spostamento di France 4, a cui è stato assegnato il numero 4, in modo che France 2, France 3, France 4 e France 5 si susseguano logicamente.

I numeri 8 e 12, che diventeranno vacanti il 28 febbraio 2025 quando scadranno le licenze dei servizi che attualmente trasmettono su questi numeri, sono stati riassegnati come segue. Il numero logico 8 è assegnato al servizio La Chaîne parlementaire (che comprende i programmi di La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale e La Chaîne parlementaire - Public Sénat), il cui numero attuale è riutilizzato dal blocco di canali dedicati alle notizie. Il servizio è quindi collocato subito dopo il servizio Arte, poiché questi servizi offrono una programmazione simile e complementare. Al servizio Gulli, che si rivolge ai giovani, è stato assegnato il numero logico 12, dopo il servizio TFX, anch'esso in parte rivolto a un pubblico giovane. Questa assegnazione conferisce al servizio una maggiore visibilità presso questo pubblico.

I numeri 18 e 19, entrambi vacanti, sono stati assegnati, a seguito di un sorteggio, a CMI TV, per il numero 18, e a OFTV, per il numero 19. Gli altri numeri utilizzati dai servizi televisivi DTT rimangono invariati.



Il piano di numerazione completo è il seguente:

TF1 France 2 France 3 France 4 France 5 M6 Arte La Chaîne parlementaire w9 TMC TFX Gulli BFM TV CNEWS LCI Franceinfo CSTAR CMI TV OFTV TF Séries Films L'Equipe 6Ter RMC Story RMC Découverte Chérie 25

Per semplicità, questa numerazione sarà introdotta tutta in una volta non appena Canal+ cesserà le trasmissioni su DTT, cioè il 6 giugno 2025. Pertanto, come consentito dalla sua licenza, CMI TV inizierà a trasmettere il 6 giugno 2025. OFTV, a cui è stato assegnato il numero 19, inizierà a trasmettere il 1° settembre 2025, come previsto dalla sua licenza.