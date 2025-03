FED Espana 2025: Successo per la Prima Edizione - Focus AI e Nuove Strategie di Business

Grande partecipazione al FED España 2025

Importante presenza di professionisti ed imprese nella prima edizione di FED España 2025, che ha visto giovedì 27 Marzo riempire il Palacio della Prensa, nella centralissima Gran Via a Madrid, con risultati di valore, in termini di connessioni, presentazioni ed analisi dell’industria dei media.

Evento, organizzato da Dime Communications / Comunicare Digitale, che ha registrato il tutto esaurito già dalla settimana precedente, anche per un’agenda densa di importanti presenze come la Direttrice Generale del Ministero per la Trasformazione Digitale e la Funzione Pubblica, Carla Redondo Galbarriatu, che ha mostrato i numeri impressionanti dei fondi e sovvenzioni concesse al sistema audiviviso in Spagna, che hanno prodotto incrementi anche del 90% del fatturato annuale; Emilio Sanchez Zaballos, direttore della potente offerta Atresplayer di Atresmedia, che ha illustrato le ragioni che hanno portato la piattaforma ed il gruppo ad esprimere un nuovo paradigma in termini di contenuti ed offerta, andando verso una “migrazione editoriale e di progetto” davvero rivoluzionaria, con Maria Rua Aguete di Omdia, il cui intervento di apertura ha conquistato larghissimi consensi ed apprezzamenti sulla realtà video in Europa.

“Il video online è l'area in più rapida crescita in Spagna, raggiungendo i 7,3 miliardi di dollari nel 2029, rispetto al dato di oggi di 5,4, con una interessante crescita anche per i canali FAST – ha annunciato Maria Rua Aguete. L’elemento di maggiore interesse globale è dato sia dai ricavi offerti dalle Tv connesse, ma anche dall’emergere di un nuovo fenomeno, come la shoppable tv, che sarà un ulteriore cambio delle abitudini dell’utente finale”.

Nella tavola rotonda dedicata alla produzione ed i contenuti, moderata da Roger Casas Alatriste, si è parlato anche di AI, con Ignacio Fernández-Vega Feijóo (Tech Brand Stories Telefónica):

“Con l'intelligenza artificiale sei costretto a fare il grande passo ed è una realtà destinata a durare; Può essere utilizzata per la creatività, la produzione, la post-produzione, la sceneggiatura... ma bisogna usare cautela, soprattutto nell'ambito del diritto, perchè i fornitori, a livello contrattuale, devono indicare quale ne è stato l'uso.”

Tema dell’intelligenza artificiale tornato anche per le “piattaforme alternative” come Tik Tok:

“È la piattaforma che genera più ricavi video al mondo, e questo non solo perché i contenuti sono adattati alle nuove generazioni, ma soprattutto per l'iper-personalizzazione – ha dichiarato Carlos Ballesteros di Pendular. Grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, sanno meglio cosa l’utente desidera vedere o cosa potrebbe interessargli.”

Ha ulteriormente rafforzato il momento caldo dell’AI, Cristina Delgado di YouTube Sport che ha ricordato come a Dicembre sia stato annunciato Veo 2, l'ultimo progresso di Google Deepmind nella generazione di video basati sull'intelligenza artificiale, che consente di generare un video 4K super realistico, grazie ad un testo e un'immagine”.

L’evento ha visto anche la partecipazione di ACB, il principale campionato di basket in Spagna, con il racconto del coinvolgimento delle società e delle tifoserie, in ambiti trasversali uniti dalla passione comune per lo sport, come la Copa del Rey che si trasferirà a Valencia, anche per dare un sostegno concreto alle zone colpite gravemente dalla Dana.

Grande energia, incontri di alto livello, un potente networking hanno ulteriormente dato forza alla prima edizione del FED España 2025, che è stato apprezzato dai partecipanti ed imprese, come momento necessario per creare “reali opportunità” ed incontri di livello, per affrontare strategicamente le sfide legate alla tecnologia, come per la produzione ed offerta di contenuti, modelli di business, nuove frontiere come i fast e l’addressable tv, in un mercato sempre più allargato ed importante, anche per coinvolgere mercati diversi e geograficamente più lontani.

Il FED España 2025 tornerà nel 2026, con l’ambizione di raddoppiare le presenze e dare vita ad un hub permanente tra imprese, anche grazie alle relazioni istituzionali e di associazione presenti in Spagna. L’appuntamento con l’edizione italiana del FED, che giunge alle 22 edizioni, è per il 5 e 6 Giugno al Real Collegio in Lucca (www.fed2025.com).