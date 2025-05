FED Awards 2025: annunciati i candidati, vota il tuo preferito per tecnologia e i contenuti!

Comunicare Digitale e Dime Comunicaciones hanno il privilegio di annunciare i candidati ai FED Awards 2025.



Sky, Rai, Mediaset, Warner Bros. Discovery, Persidera, MainStreaming, Deepdub, Kineton

e molti altri in corsa per i premi alla tecnologia e ai contenuti digitali

Il voto online è disponibile dal 9 maggio alle ore 12.00 fino al 20 maggio 2025 alle ore 12.00: https://www.survio.com/survey/d/awards2025



Sarà valido un voto per ogni indirizzo IP. I vincitori saranno annunciati durante il 22° FED 2025 presso la prestigiosa sede del Collegio Reale a Lucca, in Toscana. Aperti a tutta l'industria dei media, i premi sono per l'innovazione tecnologica in ambito digitale e per il 4K. digitale e per una produzione 4K/HD, Hybrid Tv/OTT, Best Platform/CTV, Tecnologia e Innovazione, Sport, Serie e Programmi, Radio.

4K/HD/PRODUCTION

FCN/PERSIDERA MEDIA (Fast Ecosystem)

Ecosistema tecnologico rapido e integrato per la produzione e distribuzione di contenuti in 4K/HD, focalizzato su efficienza e qualità.



Piattaforma televisiva italiana che offre canali in Ultra HD e 4K, garantendo una qualità visiva superiore per i telespettatori.

Hub di innovazione dedicato a soluzioni avanzate per la produzione video in alta definizione, con focus su tecnologie 4K.

Servizio della radiotelevisione pubblica italiana che trasmette contenuti in 4K, puntando a innovazione e qualità nell’offerta televisiva.



Soluzione cloud-based per la produzione sportiva, che integra intelligenza artificiale per migliorare la gestione e la qualità dei contenuti live in HD/4K.



Fornitore di servizi e soluzioni tecnologiche per la produzione e distribuzione di contenuti in HD e 4K, con attenzione a innovazione e affidabilità.



INNOVATION/TECHNOLOGY

KINETON (Pulse - AI Driven)

Piattaforma AI-driven che analizza dati e segnali per ottimizzare la distribuzione e personalizzazione dei contenuti media.

Tecnologia avanzata di avatar digitale basata su AI, utilizzata per interazioni virtuali e assistenza in ambito media e comunicazione.



Soluzione intelligente per la distribuzione media che utilizza algoritmi per ottimizzare la qualità e la fruizione dei contenuti.



Tecnologia di doppiaggio automatizzato basata su intelligenza artificiale, capace di creare voci sintetiche realistiche per localizzazioni rapide.



Piattaforma OTT (Over The Top) che sfrutta AI per migliorare la gestione, personalizzazione e distribuzione dei contenuti digitali.



Strumento di analisi del sentiment online basato su AI, che monitora e interpreta le reazioni del pubblico sui media digitali.



HYBRID TV/OTT

PERSIDERA (+Classica)

Ecosistema ibrido che combina TV tradizionale e OTT, con un’offerta che include anche contenuti classici e innovativi.

Sistema ibrido per la fruizione di contenuti televisivi e OTT, con funzionalità avanzate di personalizzazione e interattività.



Portale HbbTV sviluppato per dispositivi Vestel, che integra contenuti broadcast e broadband in un’unica esperienza utente.

Piattaforma di streaming innovativa che utilizza AI per migliorare la qualità e la personalizzazione della fruizione video.

Player OTT che integra funzionalità di e-commerce, permettendo agli utenti di acquistare prodotti direttamente durante la visione.

Soluzione multi-schermo per la gestione e distribuzione di contenuti digitali, migliorando l’esperienza utente cross-device.



BEST PLATFORM/ CTV

SKY ITALIA (Skv Sport Plus)

Piattaforma di streaming dedicata allo sport, con contenuti live e on-demand in alta qualità, parte dell’offerta Sky Italia.

Piattaforma streaming dedicata a contenuti di cucina e lifestyle, con particolare attenzione alla qualità video e all’interazione.



Servizio OTT che offre una vasta gamma di contenuti on-demand, con tecnologie AI per la personalizzazione.



Piattaforma as-a-Service per lo streaming end-to-end, che facilita la distribuzione e gestione di contenuti video.



Piattaforma OTT che supporta contenuti multi-generazione, ottimizzando la fruizione su diversi dispositivi e target.



Soluzione di identificazione e autenticazione per piattaforme OTT, migliorando sicurezza e personalizzazione.

SPORT. SERIES & PROGRAM

PERSIDERA MEDIA (Golf Television)

Canale dedicato alla trasmissione di eventi e contenuti golfistici in alta definizione.

Programma televisivo di attualità e approfondimento politico/sociale, noto per il suo stile diretto.



Popolare programma di cucina e competizione tra ristoranti, condotto dallo chef Alessandro Borghese.

Show satirico condotto da Maurizio Crozza, noto per la sua comicità e critica sociale.

Il canale valorizza uno dei fenomeni televisivi più amati e seguiti al mondo. Attualmente trasmette Sweet Revenge, una delle serie turche di maggior successo



Canale dedicato alla trasmissione in diretta di eventi tennistici, con copertura completa e approfondimenti.



RADIO AWARD

RAI (Radio Digitali & Podcast)

Offerta radiofonica digitale e podcast di RAI, con contenuti diversificati e accessibili su più piattaforme.



Radio all-news italiana che integra contenuti radiofonici, podcast e programmi televisivi.

Radio commerciale italiana famosa per la sua playlist di successi musicali e programmi di intrattenimento.



Emittente radiofonica specializzata in sport, con commenti live e approfondimenti.



Radio popolare nel Sud Italia, nota per musica, eventi live e programmi di intrattenimento.



Piattaforma che aggrega numerose stazioni radio italiane, offrendo ascolto semplice e accesso a podcast.

Per ulteriori informazioni sui FED AWARDS 2025 e le altre attività della FED, visita i siti: www.fed2025.com o www.fed.show.

Votare è molto semplice, basta selezionare "INIZIA SONDAGGIO"

scorrendo verso il basso il riquadro, scegliere il proprio preferito

nelle varie categorie ed infine premere il tasto "INVIA"



La partecipazione al sondaggio è ovviamente gratuita e in forma anonima