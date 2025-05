La televisione satellitare cresce ancora: Tivùsat supera i 180 canali e domina nei piccoli centri

Gli ultimi dati di mercato confermano un trend in continua crescita: la televisione satellitare si consolida nel 2025 come la soluzione più scelta dagli italiani che vivono fuori dalle grandi città. Nelle aree montane, lungo le coste e nelle zone collinari, dove il digitale terrestre mostra ancora limiti di copertura e stabilità, il satellite rappresenta un’alternativa concreta, affidabile e sempre più performante.

L’offerta resta sostanzialmente divisa tra due piattaforme: Sky, con i suoi pacchetti a pagamento che garantiscono accesso a contenuti esclusivi e sportivi, e Tivùsat, che continua a crescere come proposta gratuita e sempre più ricca. Proprio Tivùsat ha recentemente tagliato un nuovo traguardo: oltre 180 canali disponibili, con 70 in alta definizione e 4K, un’offerta che si distingue per qualità tecnica e varietà linguistica. Dallo scorso mese, infatti, è aumentata anche la presenza di emittenti straniere: più di 15 lingue diverse, tra cui inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, russo e cinese, rendono la piattaforma particolarmente adatta anche a un pubblico internazionale o bilingue.

Questa espansione trova un ulteriore slancio con l’arrivo della bella stagione, quando molte famiglie si trasferiscono nelle seconde case in campagna o al mare. In questi contesti, il satellite diventa la scelta naturale, grazie alla sua capacità di garantire una trasmissione stabile, continua e di alta qualità. I contenuti in 4K Ultra HD, con immagini dettagliate e audio immersivo, valorizzano appieno i televisori di ultima generazione, ormai presenti in molte abitazioni.

Partecipata da Rai, Mediaset e Tim, Tivùsat si conferma tra le principali piattaforme satellitari d’Europa, con il vantaggio di non richiedere abbonamenti, rendendola accessibile a un pubblico vasto e trasversale. La qualità video e audio, insieme alla copertura capillare, spiegano il motivo per cui il satellite continua a essere un pilastro del sistema televisivo italiano, soprattutto in quelle aree dove le alternative digitali mostrano ancora il fianco.

Nel panorama televisivo del 2025, la tv satellitare si impone come la scelta ideale per chi vive lontano dai grandi centri e non vuole rinunciare alla qualità dell’immagine e alla varietà dei contenuti, sia con Tivùsat che con le soluzioni premium proposte da Sky.