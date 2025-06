Più sport, più intrattenimento, più scelta: RTL Deutschland acquisisce Sky Deutschland

Acquisizione delle attività di Sky in Germania, Austria e Svizzera

Boost allo streaming: con i tre marchi forti RTL+, Sky e WOW, RTL Deutschland

e Sky Deutschland diventano il chiaro numero 3 con circa 11,5 milioni di abbonati paganti

Stephan Schmitter: "Stiamo creando un'offerta unica in Europa,

che continueremo a sviluppare insieme, dal free al premium, dalla TV lineare allo streaming.

Per il nostro pubblico questo significa una scelta ancora più ampia di contenuti, su tutti i canali e dispositivi".

La fusione crea una solida base per la crescita futura e gli investimenti in Germania e in Europa

Investimenti annuali in contenuti della società risultante dalla fusione pari a circa 2,5 miliardi di euro

I target di RTL+ e Sky/WOW si completano perfettamente a vicenda e coprono uno spettro più ampio

Colonia/Monaco di Baviera, 27 giugno 2025 – RTL Group ha annunciato oggi di aver firmato un accordo vincolante per l'acquisizione di Sky Deutschland. La fusione tra RTL Deutschland e Sky Deutschland con il suo servizio di streaming WOW darà vita a un'offerta unica nel suo genere per l'intrattenimento, lo sport e l'informazione nei settori dello streaming, della televisione gratuita e della pay TV, con circa 11,5 milioni di abbonati paganti.

Stephan Schmitter, CEO di RTL Deutschland, afferma:

"L'acquisizione di Sky Deutschland è un'opportunità unica per RTL: uniamo due grandi marchi mediatici europei e creiamo una piattaforma leader nello streaming e nella TV. Le due aziende si completano a vicenda in modo ideale. RTL è sinonimo di grandi spettacoli ed eventi sportivi, giornalismo indipendente e i reality show più popolari. Sky è il numero uno indiscusso nello sport in Germania come sede della Bundesliga e della Formula 1 ed è sinonimo di film e serie TV popolari in tutto il mondo. Insieme ai nostri straordinari creativi, personaggi famosi e talenti, stiamo creando un'offerta unica in Europa che continueremo a sviluppare insieme, dal free al premium, dalla TV lineare allo streaming. Per il nostro pubblico questo significa: ancora più scelta di contenuti, su tutti i canali e dispositivi. Grazie alla nostra partnership di successo nel campo dei contenuti, sappiamo che Sky ha un team eccellente e grandi esperti che condividono la cultura aziendale e l'obiettivo di RTL: offrire al nostro pubblico i migliori contenuti 24 ore su 24".

Barny Mills, CEO di Sky Deutschland, aggiunge:

"Con la prevista fusione con RTL inizia una nuova entusiasmante fase per Sky Deutschland. Grazie al nostro sviluppo finanziario e commerciale, stiamo costruendo una solida base per un'ulteriore crescita. Con la combinazione di contenuti sportivi e di intrattenimento di prima classe, tecnologia all'avanguardia e conoscenza del mercato locale, offriremo un'esperienza senza pari a milioni di clienti in Germania, Austria e Svizzera".

Con RTL+, Sky e WOW sotto lo stesso tetto, RTL Deutschland e Sky Deutschland sono alla pari con i più grandi servizi di streaming statunitensi in termini di abbonati paganti e ricavi da streaming, diventando così un partner ancora più interessante nei settori della distribuzione e dello streaming.

Allo stesso tempo, l'azienda sta promuovendo la diversificazione dei propri flussi di entrate con il modello di business di Sky incentrato sui ricavi della pay TV: nel 2024 l'azienda risultante dalla fusione ha generato un fatturato pro forma di 4,6 miliardi di euro, di cui circa il 45% proveniente dai ricavi degli abbonamenti. L'operazione crea una solida base per un'ulteriore crescita e investimenti in Germania. Insieme, RTL Deutschland e Sky Deutschland investono attualmente circa 2,5 miliardi di euro all'anno in contenuti interessanti.

In qualità di fornitore di numerose licenze sportive premium, Sky è la casa della Bundesliga tedesca e della seconda Bundesliga, della Coppa DFB, della Premier League inglese, della Formula 1 e della Champions League in Austria. Inoltre, Sky Deutschland offre al suo pubblico serie, film e documentari esclusivi. Grazie all'accesso a questi contenuti e a un portafoglio notevolmente più ampio, RTL Deutschland aumenterà ulteriormente l'attrattiva delle sue offerte nella televisione lineare.

Barny Mills, CEO di Sky Deutschland, dirigerà le attività di Sky Deutschland fino al completamento della transazione. Stephan Schmitter rimarrà CEO di RTL Deutschland fino al completamento della transazione e poi dirigerà la società risultante dalla fusione. La sede centrale di RTL Deutschland rimarrà a Colonia, mentre quella di Sky Deutschland rimarrà a Monaco di Baviera.

La transazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di RTL Group, è soggetta all'approvazione delle autorità garanti della concorrenza e della concentrazione dei media.

Nell'ambito dell'accordo, RTL Group acquisirà integralmente le attività di Sky in Germania, Austria e Svizzera, comprese le relazioni con i clienti in Lussemburgo, Liechtenstein e Alto Adige. Il prezzo di acquisto è composto da un pagamento in contanti di 150 milioni di euro (esclusi contanti e debiti) e da un'ulteriore opzione di earn-out per Comcast, la società madre di Sky, che dipende dall'andamento del prezzo delle azioni di RTL Group.

RTL Group ha la possibilità di effettuare il potenziale pagamento dell'earn-out in azioni RTL Group, in contanti o in una combinazione di contanti e azioni RTL Group. Il potenziale pagamento dell'earn-out è limitato a un massimo di 377 milioni di euro se il prezzo delle azioni RTL Group sale a 70 euro.

Le sinergie annuali derivanti dalla transazione sono stimate in 250 milioni di euro e dovrebbero essere realizzate entro tre anni.

Nell'ambito di un accordo separato di licenza del marchio, RTL avrà il diritto di utilizzare il marchio Sky nella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera), in Lussemburgo, Liechtenstein e Alto Adige. Nell'ambito dell'operazione, RTL Deutschland acquisirà anche il marchio di streaming "WOW".

Le due società continueranno a operare in modo indipendente fino al ricevimento delle autorizzazioni normative, previste per il 2026.