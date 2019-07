Amichevole, Liverpool - Napoli (diretta tv Sky Sport 251 solo in PPV)

«Guagliò siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro settimo campionato in maglia azzurra, forse l'ultimo... ma quanto ci siamo divertiti. E quando mi abbracci cosi me faj murì». Il video che chiude il ritiro del Napoli e dà il via alla nuova stagione è quello di Dries Mertens e José Callejon abbracciati a Dimaro che cantano «O' surdato innamurato», postato dal belga sui social. Un abbraccio vero, con una frase nel napoletano di «Ciro» Mertens che simboleggia l'unità del gruppo storico del Napoli che dal Trentino riparte all'inseguimento della Juventus.

Il Napoli ha lasciato Dimaro ed è volato direttamente in Scozia, ad Edimburgo, per proseguire con meno carichi la preparazione e affrontare domenica la prima amichevole di lusso del precampionato, contro il Liverpool campione d'Europa. Nei giorni del ritiro Ancelotti ha promosso il 19nne centrocampista Gianluca Gaetano, che resterà aggregato alla prima squadra, e ha lavorato per inserire i nuovi a partire da Manolas che deve ancora digerire al meglio gli schemi difensivi azzurri. Un lavoro che il tecnico di Reggiolo sta cominciando a fare anche su Elmas, il centrocampista turco arrivato due giorni fa. Cantiere aperto, quindi, come testimoniano anche il ko con il Benevento e il pari con la Cremonese, con l'unico successo finora arrivato contro i dilettanti del Feralpi Salò:

«Stiamo provando - ha ricordato in fase di bilancio Ancelotti - cose nuove utili per il futuro. Abbiamo provato a pressare alti e non ci è venuto bene. Ma questa squadra deve pressare nella metà campo avversaria. L'abbiamo fatto male, ma l'importante sarà farlo bene dopo. Sono soddisfatto del ritiro, la squadra pian piano prenderà forza fisica. Il carico poi sarà lasciato a parte, avremo partite importanti da giocare».

L'obiettivo è arrivare a inizio campionato con forza e affiatamento del gruppo, giostra di mercato a parte, per provare subito un allungo in classifica mentre la Juventus metabolizza la nuova guida tecnica. Gli innesti attesi dai tifosi e da Ancelotti sono in attacco, nell'inseguimento a Pepé e James Rodriguez. Intanto il tecnico punta a sistemare la difesa, in attesa che torni Koulibaly e dopo l'addio di Albiol. Un ruolo importante ce l'avrà Alex Meret, il giovane pronto a diventare 'grande':

«Voglio essere titolare - dice - spero di trovare continuità e stare bene fisicamente. Vogliamo provare a vincere, abbiamo un anno d'esperienza in più col mister e il gruppo è rimasto più o meno lo stesso, i nuovi si inseriranno benissimo».

Si pensa al Liverpool, poi Marsiglia e la doppia sfida con il Barcellona negli Usa. Ma la mente è già alla sfida con la Juve di Sarri.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

LIVERPOOL (4-5-1): Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Henderson, Milner, Wijnaldum; Origi. All. Klopp

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik. All. Ancelotti

LA SERATA IN TELEVISIONE:

La gara sarà trasmessa dalle ore 18:00 in diretta esclusiva su SKY Canale 251 (cod. PPV 421839). Il telecronista che racconterà la sfida dal "Murrayfield Stadium' di Edimburgo sarà Riccardo Gentile.

Ricordiamo che questa partita non è inclusa nelle varie combinazioni di abbonamento Sky Satellite/Fibra/Digitale terrestre/NOW TV ma sarà disponibile esclusivamente in modalità pay per view al costo di 10 Euro, solo dai clienti Sky Satellite e Fibra.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)