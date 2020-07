Con ben 26 nomination è Watchmen la serie più nominata ai 72° Primetime Emmy Awards 2020 di settembre, le cui candidature sono state appena annunciate. Nella rosa delle produzioni candidate come miglior miniserie, il cult HBO dai fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons con Jeremy Irons e Regina King - candidati rispettivamente come miglior attore e attrice in una miniserie o film per la TV – è stata una delle serie tv più apprezzate dell’autunno scorso di Sky Atlantic e tornerà presto disponibile on demand, su Sky e in streaming su NOW TV.

Si conferma ancora una volta il successo anche di critica di Succession, la serie TV HBO che vede nominati tutti i suoi attori principali – Brian Cox, Sarah Snook, Kieran Culkin e Jeremy Strong su tutti – e figura nella categoria miglior serie drammatica. Sono in totale 18 le nomination della satira sul mondo dei media raccontato attraverso le travagliate vicende dei Roy, che torneranno disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Con Jeremy Irons nella rosa dei migliori attori protagonisti di una miniserie o film per la TV di questa edizione dei prestigiosi Oscar della tv statunitense anche Mark Ruffalo nei panni dei gemelli protagonisti di Un volto, due destini – I know this much is true, la serie diretta da Derek Cianfrance (Come un tuono, Blue Valentine) dal 22 settembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, e Hugh Jackman per Bad Education, film TV HBO che in autunno arriverà su Sky Cinema.

Con la sua interpretazione in Euphoria (6 nomination, già disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV), che le è valsa la sua prima nomination agli Emmy, Zendaya è la vera sorpresa della categoria delle migliori attrici di una serie drammatica.

Attesissime e immancabili le nomination per l’incredibile lavoro svolto nella seconda stagione di Big Little Lies (5 nomination in totale) da Laura Dern e Meryl Streep, e nella terza stagione di Westworld da Thandie Newton e Jeffrey Wright. La serie tutta al femminile con Nicole Kidman e Reese Witherspoon e il sci-fi drama di Jonathan Nolan e Lisa Joy sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW TV.