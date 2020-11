Sky Atlantic Gangster con i migliori crime drama targati o in onda su Sky

In occasione del debutto – il 16 novembre su Sky e NOW TV - della nuova stagione di Fargo, si accende al canale 111 SKY ATLANTIC GANGSTER, un pop-up channel dedicato all’universo dei gangster e ad alcuni fra i più iconici crime drama.

Da sabato 7 novembre si parte con una programmazione interamente a tema per raccontare il mondo dei gangster in svariate declinazioni. In onda grandi titoli italiani come Romanzo Criminale, a cui Roma fa da sfondo e che racconta le vicende della Banda della Magliana; Faccia d’Angelo, il cui titolo fa riferimento a Felice Maniero, lo storico boss della Mala del Brenta, l’organizzazione criminale mafiosa nata in Veneto negli anni ‘70.Le due serie tratte dai romanzi di Roberto Saviano: ovviamente le quattro stagioni di Gomorra e ZeroZeroZero, la serie italo-franco-statunitense di Stefano Sollima che ha portato sullo schermo l’impero mondiale della cocaina e tutto ciò che vi gravita intorno: politica, vite, soldi, morte. Storie che hanno fatto sognare non soltanto il pubblico italiano ma che sono state apprezzate anche a livello internazionale.

La selezione di Sky Atlantic Gangster comprende anche Gangs of London, che racconta delle contese tra bande rivali e altre organizzazioni criminali nella odierna Londra; I Soprano, la serie vincitrice di ben 82 premi e 211 nomination, con protagonista Tony Soprano, boss della mafia italo americana del New Jersey e la sua famiglia; The Wire, il cult HBO di David Simon che racconta con realismo e durezza il rapporto della società americana con il crimine legato al traffico della droga; Boardwalk Empire, la serie ambientata ad Atlantic City durante gli anni del proibizionismo e infine Warrior, la serie tratta dagli scritti di Bruce Lee, ambientata durante le guerre Tong alla fine del 1870 a San Francisco e che ha come protagonista Ah Sahm, un prodigio del Kung fu.

Oltre alle serie tv, il nuovo pop-up channel Sky Atlantic Gangster propone una pellicola cinematografica fra le più apprezzate recentemente: L’Immortale, il grande successo targato Cattleya e Vision Distribution vincitore del Nastro d’Argento come Miglior Regista Emergente per Marco D’Amore.

Tutti i titoli saranno disponibili fino al 6 dicembre, ovviamente anche On Demand su Sky e in streaming su NOW TV.

