Sky Sport, Europa e Conference League 2022/23 1a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW

Giovedì 8 settembre, scattano le fasi a gironi della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League 2022/2023.

Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Su Sky Sport Uno e Sky Sport 24,alle 18 e alle 23 studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Matteo Marani e Andrea Marinozzi. Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, che farà da post agli incontri delle 18.45 e da pre a quelli delle 21

Tre le squadre italiane iscritte alle due manifestazioni, la Roma e la Lazio in Europa League, la Fiorentina in Conference League.

A scendere in campo per prime, alle 18.45, saranno la Roma, che arriva a questa Europa League da campione della Conference vinta nella passata stagione, in trasferta contro i bulgari del Ludogorets, e la Fiorentina, in casa contro i lettoni dell’RFS Riga. Alle 21 sarà la volta della Lazio, che all’Olimpico riceverà alle 21 la vista degli olandesi del Feyenoord. La partita della Lazio verrà trasmessa anche su Sky Sport 4K e in chiaro su TV8.

SKY SPORT EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - 1a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, digitale terrestre, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

Giovedi 8 Settembre 2022:

Studio - Europa League Show

Satellite e Fibra: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Leo Di Bello

In studio: Beppe Bergomi, Matteo Marani, Andrea Marinozzi, Margherita Cirillo

ore 18 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 20 “ Europa League Show” Sky Sport 24

Sky Sport 24 ore 23 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Terzo Tempo Europa” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 18:45 Diretta Gol Europa e Conference League

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

UEL | AEK Larnaca vs Rennes: Calogero Destro

Calogero Destro UEL | Fenerbahce vs Dynamo Kiev: Gaia Brunelli

Gaia Brunelli UEL | Helsinki vs Betis Siviglia: Antonio Nucera

Antonio Nucera UEL | Ludogorets vs ROMA: Dario Massara

Dario Massara UEL | Malmoe vs Braga: Alberto Pucci

Alberto Pucci UEL | PSV Eindhoven vs Bodoe Glimt: Marco Frisoli

Marco Frisoli UEL | Zurigo vs Arsenal: Davide Polizzi



Davide Polizzi UECL | Anderlecht vs Silkeborg : Manuel Favia

: Manuel Favia UECL | Austria V. vs Hapoel Beer Sheva : Andrea Voria

: Andrea Voria UECL | Ballkani vs Cluj : Manuel Favia

: Manuel Favia UECL | FIORENTINA vs RFS Riga : Daniele Barone

: Daniele Barone UECL | Hearts vs Basaksheir: Andrea Voria

Andrea Voria UECL | Nizza vs Colonia: Elia Faggion

Elia Faggion UECL | Slovacko vs Partizan Belgrado : Elia Faggion

: Elia Faggion UECL | Villarreal vs Lech Poznam: Elia Faggion

ore 18:45 UEL | Gruppo C 1a Giornata - Ludogorets vs ROMA

Ludogorets Arena - Razgrad

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Angelo Mangiante

Nessun precedente. Bulgari per la 7a volta consecutiva ai gironi europei. Giallorossi di nuovo in Europa League dopo una stagione in Conference.

ore 18:45 UECL | Gruppo A 1a Giornata - Fiorentina vs RFS

Stadio Artemio Franchi - Firenze

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Action (206), Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi

Nessun precedente fra le due formazioni. Viola ai gironi europei dopo 5 stagioni. Per i lettoni prima assoluta dopo 7 volte fuori ai turni preliminari.

ore 18:45 UEL | Gruppo A 1a Giornata - Zurigo vs Arsenal

Arena St. Gallen - St. Gallen

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (254)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano

Nessun precedente. Gli svizzeri tornano nei gironi di UEL dopo 3 stagioni. Gunners di nuovo in Europa dopo l'assenza della scorsa stagione.

ore 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

UEL | Ferencvaros vs Trabzonspor: Gaia Brunelli

Gaia Brunelli UEL | Friburgo vs Qarabag: Marco Frisoli

Marco Frisoli UEL | LAZIO vs Feyenoord: Federico Zancan



Federico Zancan UEL | Manchester Utd vs Real Sociedad: Daniele Barone

Daniele Barone UEL | Nantes vs Olympiacos Pireo: Antonio Nucera

Antonio Nucera UEL | Omonia Nicosia vs Sheriff Tiraspol: Alberto Pucci

Alberto Pucci UEL | Stella Rossa Belgrado vs Monaco: Davide Polizzi

Davide Polizzi UEL | Sturm Graz vs Midtjylland: Elia Faggion



Elia Faggion UECL | Basilea vs Pyunik : Federico Botti

: Federico Botti UECL | Dnipro vs AZ Alkmaar: Manuel Favia

Manuel Favia UECL | Molde vs Gent: Federico Botti

Federico Botti UECL | Shamrock Rovers vs Djurgarden: Federico Botti

Federico Botti UECL | Sivasspor vs Slavia Praga: Andrea Voria

Andrea Voria UECL | Slovan B. vs Zalgiris Kaunas: Andrea Voria

Andrea Voria UECL | Vaduz vs Apollon: Manuel Favia

Manuel Favia UECL | West Ham vs FCSB Bucarest: Christian Giordano

ore 21:00 UEL | Gruppo F 1a Giornata - Lazio vs Feyenoord

Stadio Olimpico - Roma

IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT - in HD su Sky 125 e Tivùsat 8)

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) Sky Sport (252)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini

Biancocelesti per la 6a volta di fila ai gironi europei. Olandesi di nuovo in Europa League dopo una stagione in Conference. Imbattuti nei 2 precedenti.

ore 21:00 UEL | Gruppo E 1a Giornata - Manchester United vs Real Sociedad

Old Trafford - Manchester

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gianluigi Bagnulo

Red Devils per riscattare il ko nella finale dello scorso anno. Imbattuti nei 4 precedenti. Spagnoli per la 3a volta di fila ai gironi di Europa League.

ore 21:00 UECL | Gruppo B 1a Giornata - West Ham vs FSCB Bucarest

London Stadium - Londra

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (254)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicolò Ramella

Nessun precedente fra le due formazioni. Inglesi ai gironi di una competizione europea per la 2a stagione consecutiva. I bulgari ci tornano dopo 4 stagioni.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog