Sky Cinema annuncia i grandi Titoli del 2024: Oppenheimer, Ferrari, Barbie e altri in arrivo!

È più bello tornare a casa con Sky Cinema, perché è lì che si possono trovare i più grandi film del momento inclusi in un unico abbonamento, per un’offerta nel 2024 davvero ricchissima.

La campagna che annuncia i primi grandi film della line-up cinematografica dell’anno è costruita con un montaggio di scene tratte dai blockbuster in programmazione o in arrivo su Sky e racconta le azioni ricorrenti di una giornata qualunque, resa speciale dal rientro a casa grazie alla programmazione di Sky Cinema. Il voice over narrante è stato creato con estratti dai film e nuove frasi scritte ad hoc recitate dai doppiatori italiani originali, alle quali si aggiunge l’inconfondibile contributo di Paola Cortellesi.

Nella prima scena troviamo Tom Cruise alle prese con una giornata…impossibile, con un montaggio di scene d’azione tratte dall’ultimo titolo della saga MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING. Veniamo catapultati poi a Barbie Land, nel mondo rosa di BARBIE, con Margot Robbie che inizia la giornata svegliandosi e facendo una colazione al volo. Si prosegue con una corsa nel traffico per arrivare in ufficio grazie alle frenetiche immagini di una gara d’auto d’epoca tratte da FERRARI, per giungere poi a una riunione tra colleghi di lavoro tenuta niente meno che da Cillian Murphy nel ruolo di OPPENHEIMER. Finalmente arriva il momento di fare una pausa caffè insieme a Paola Cortellesi sulle immagini di C’È ANCORA DOMANI e poi la giornata prosegue fino a quando, finalmente, si torna a casa e ad aspettarti ci sono i film di Sky Cinema.

Il film più visto al cinema in Italia nel 2023 con oltre 5,3 milioni di spettatori, C’È ANCORA DOMANI, arriverà su Sky Cinema a Pasqua, il 31 marzo. L’opera prima di Paola Cortellesi, anche protagonista, è un film emozionante, vero, che nel solco del nostro neorealismo racconta le imprese straordinarie delle tante donne qualunque che hanno costruito, ignare, il nostro Paese. Il film è entrato direttamente nella storia del cinema italiano, uno straordinario successo di pubblico e critica a partire dal successo al botteghino: un incasso di oltre 36 milioni di euro, 9° posto della top ten box office Italia di tutti i tempi e 5° tra le produzioni nazionali. Presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2023, ha ottenuto Menzione speciale miglior opera prima, Premio speciale della giuria e Premio del pubblico. È stato inoltre premiato come Film dell’anno ai Nastri d’argento 2024.

In arrivo il 29 aprile OPPENHEIMER (vincitore di 7 premi Oscar® tra cui Miglior Film), un thriller epico che spinge il pubblico a entrare nel pulsante paradosso di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo al fine di salvarlo. Il film è scritto e diretto da Christopher Nolan, con Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer, Emily Blunt nel ruolo di Kitty Oppenheimer, Matt Damon nel ruolo del generale Leslie Groves Jr., Robert Downey Jr nel ruolo di Lewis Strauss e Florence Pugh nel ruolo di Jean Tatlock.ù

Dal 15 marzo sarà disponibile FERRARI che narra la storia umana e professionale di uno dei personaggi più noti, misteriosi e complessi del secolo scorso raccontata dall’acclamato regista Michael Mann con Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari e Penelope Cruz nella parte di Laura Ferrari.

BARBIE arriverà invece il 22 aprile: il film campione di incassi numero uno nella storia della Warner Bros. Pictures diretto da Greta Gerwig, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli di Barbie e Ken, e vincitore dell’Oscar® alla Miglior Canzone Originale What Was I Made For?.

Sono inoltre già disponibili in programmazione e on demand IO CAPITANO di Matteo Garrone e MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING, settimo capitolo dell’adrenalinica saga con Tom Cruise.

E questi sono solo alcuni dei film che arriveranno nei prossimi mesi su Sky Cinema. Tra gli altri titoli in arrivo, ancora: I TRE MOSCHETTIERI: D'ARTAGNAN dal 25 marzo, il nuovo spettacolare adattamento dell’immortale romanzo di Alexandre Dumas con un cast stellare tra cui Vincent Cassel ed Eva Green; prossimamente DIABOLIK - CHI SEI?, il terzo e ultimo capitolo della trilogia firmata dai Manetti Bros. dedicata al personaggio dei fumetti creato da Angela e Luciana Giussani.

Tra i grandi autori che impreziosiscono l’offerta Sky Cinema troviamo Woody Allen al suo cinquantesimo film, UN COLPO DI FORTUNA disponibile dal 27 marzo; Roman Polanski con il suo inno a un nuovo decadentismo, THE PALACE, dal 7 aprile; in arrivo prossimamente Wes Anderson che dirige un cast stellare come Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody e molti altri in ASTEROID CITY;e Wim Wenders con la sua ultima e acclamata opera girata in Giappone PERFECT DAYS.

Tutti i film saranno inoltre disponibili anche in streaming su NOW.

La campagna, ideata e realizzata dalla Sky Creative Agency Italia, è comunicata su tutti i canali Sky della piattaforma paid e dtt, in TV, digital, radio, social, digital out of home, retail.

