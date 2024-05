Sky Sport Motori Weekend | F1 Monaco, MotoGP Catalunya, Indycar 500 Miglia Indianapolis

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana speciale per i motori, con la Formula 1, il Motomondiale e l’IndyCar.

F1 A MONACO – Tutto pronto per uno degli appuntamenti più glamour dell’anno: il GP di Monaco. Sul circuito cittadino del Principato si parte giovedì 23 con la conferenza stampa dei piloti, in programma alle 14.30. Venerdì finalmente in pista, con laprima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato la caccia alla pole, con le qualifiche che scattano alle 16. Domenica la gara, con il semaforo verde previsto alle 15. Sulle strade del principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup.

Weekend tutto da vivere minuto per minuto su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, con la telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

MOTOMONDIALE AL MONTMELÓ– Torna il Motomondiale con il sesto appuntamento della stagione. Live dal Montmeló il Gran Premio di Catalunya. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 16, per poi vedere la prime sessioni di libere a partire dalle 8.55 del venerdì con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare le prime due sessioni di MotoGP in programma alle 10.40 e alle 14.55. Sabato mattina dedicato alle qualifiche, con la classe regina che parte alle 10.45, mentre alle 14.55 si assegnano i primi punti del weekend con la Sprint (sabatoappuntamento anche con la MotoE con Gara 1 alle 12.10 e Gara 2, in differita, alle 17). Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 11, la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. Tutto il weekend di Portimao sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

INDYCAR A INDIANAPOLIS – Nel weekend di motori di Sky Sport spazio anche per le gare d’oltreoceano con la Indycar. Dopo l’appuntamento nel road course si rimane in Indiana per la 108esima edizione della 500 miglia di Indianapolis. La diretta della gara partirà domenica alle 18.25 su Sky Sport Max e in streaming su NOW.



Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2024 dei motori su Sky!

F1: IL GP DI MONACO IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

Giovedì 23 maggio

Ore 13.05: F3 – prove libere 1

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 14.55: F2 – prove libere 1

Ore 16.25: Porsche Super Cup – prove libere

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 24 maggio

Ore 11: F3 – qualifiche

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.05: F2 – qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.40: Porsche Super Cup - qualifiche

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 25 maggio

Ore 10.40: F3 - Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 26 maggio

Ore 7.55: F3 – Feature Race

Ore 9.35: F2 - Feature Race

Ore 11.55: Porsche Super Cup - gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

MOTOMONDIALE: IL GP DI CATALUNYA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E SU NOW

Giovedì 23 maggio

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 24 maggio

Ore 8.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9.45: Moto2 - prove libere 1

Ore 10.40: MotoGP - prove libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: paddock live

Ore 13.15: Moto3 - prove libere 2

Ore 14: Moto2 - prove libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 25 maggio

Ore 8.35: Moto3 - prove libere 3

Ore 9.20: Moto2 - prove libere 3

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 3

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.10: Moto E – Race 1

Ore 12.45: Moto3 - qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live Sprint

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17.00: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 26 maggio

Ore 9.35: MotoGP - warm up

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 - gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 - gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

INDYCAR: LA 500M MIGLIA DI INDIANAPOLIS

IN ESCLUSIVA LIVE SU SKY SPORT MAX E SU NOW

Domenica 26 maggio

Ore 18.25: 500 Miglia di Indianapolis .

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



Il prossimo fine settimana promette di essere un vero spettacolo per gli appassionati di motori, con un programma ricco di eventi imperdibili. Sabato 25 maggio, l'azione inizia alle ore 10:50 con Motori Moto GP 2024 GP Catalunya Motogp Qualifiche in diretta, seguito alle ore 11:40 dal sempre coinvolgente Motori Moto GP Paddock Live in diretta. La mattinata prosegue alle ore 12:00 con Motori Moto-E 2024 GP Catalunya Race 1, un appuntamento da non perdere per gli amanti delle due ruote elettriche. Alle ore 12:45, è il turno delle qualifiche della Moto3, seguite dalle qualifiche della Moto2 alle ore 13:45. La giornata si accende ulteriormente alle ore 14:30 con Motori Moto GP Paddock Live Sprint, culminando alle ore 15:00 con la sprint race del MotoGP in Catalunya. Per chiudere in bellezza il sabato, alle ore 15:45 c'è il Moto GP Paddock Live Show in diretta, seguito alle ore 18:00 dal F1 Paddock Live Pre Qualifiche e alle 18:30 dalle qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula 1.

Domenica 26 maggio, l'entusiasmo non si spegne. Alle ore 11:40, si inizia con Informazione Tv8 Sport in diretta, seguito alle ore 12:10 dalla seconda gara del Moto-E 2024 GP Catalunya. Alle ore 12:30, si torna nel vivo con Moto GP Paddock Live, preparando il terreno per la gara della Moto3 alle ore 13:05, con la premiazione prevista per le ore 13:40. Poco dopo, alle ore 13:50, c'è un'altra edizione di Moto GP Paddock Live, seguita alle 14:20 dalla gara della Moto2 e dal relativo podio alle 15:05. L'attesa per la gara principale cresce con Moto GP Paddock Live Gara 2024 alle ore 15:15, seguito dalla griglia di partenza del MotoGP alle 15:30 e dal pre-gara alle 16:00. Alle 16:05, il momento clou: la gara del MotoGP in Catalunya, con il podio previsto per le 16:50.

La giornata di gare continua con F1 Paddock Live Pre Gara alle 17:00, seguito dalla gara di Formula 1 del GP di Monaco alle 18:30 e dal podio alle 20:15. La conclusione della giornata sarà F1 Paddock Live Post Gara alle ore 20:30, chiudendo con il film biografico "Senna" alle ore 21:00.

SABATO 25 MAGGIO



ore 10:50 Motori Moto Gp 2024 Gp Catalunya Motogp Qualifiche 25/05/2024 DIRETTA

ore 11:40 Motori Moto GP Paddock Live DIRETTA

ore 12:00 Motori Moto-E 2024 Gp Catalunya Race 1 25/05/2024 DIRETTA

ore 12:45 Motori Moto Gp 2024 Gp Catalunya Moto3 Qualifiche 25/05/2024 DIRETTA

ore 13:45 Motori Moto Gp 2024 Gp Catalunya Moto2 Qualifiche 25/05/2024 DIRETTA

ore 14:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint Moto Gp Paddock Live Sprint 2024 25/05/2024 DIRETTA

ore 15:00 Motori Moto Gp 2024 Gp Catalunya Motogp Sprint 25/05/2024 DIRETTA

ore 15:45 Moto GP Paddock Live Show DIRETTA

[..]

ore 18:00 F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 18:30 Motori F1 2024 Gp Monaco Qualifiche 25/05/2024

DOMENICA 26 MAGGIO