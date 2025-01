Sky Sport Tennis 🎾 in diretta ATP 250 Montpellier, WTA 500 Linz e WTA 250 Singapore

E’ ripartita alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Tre i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio: uno del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

Il panorama del tennis internazionale si arricchisce con appuntamenti di grande rilievo che vedranno protagonisti i migliori atleti del circuito. L'attenzione è puntata su tornei di prestigio che si svolgeranno nei prossimi giorni e che offriranno emozioni uniche sia nel circuito maschile che in quello femminile.

Per quanto riguarda il tennis maschile, tutti gli occhi saranno puntati sull'ATP 250 Open Occitanie, che si terrà a Montpellier, in Francia. Questo torneo rappresenta uno degli eventi più attesi nella stagione indoor del circuito ATP, ospitando alcuni tra i più talentuosi giocatori a livello internazionale. Con un campo di partecipanti competitivo e una superficie rapida che favorisce scambi spettacolari, il torneo di Montpellier promette sfide intense e colpi di scena. La città francese, rinomata per la sua cultura e la sua passione per il tennis, si prepara ad accogliere i migliori atleti in un'atmosfera unica. Tra i possibili partecipanti si segnalano nomi di rilievo, con giocatori in cerca di punti preziosi per scalare la classifica mondiale e affinare la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Sul fronte femminile, il calendario offre due eventi di grande importanza. Il primo è il WTA 500 Upper Austria Ladies Linz, che si terrà nella splendida cornice di Linz, in Austria. Questo torneo di alto livello è diventato un appuntamento fisso nel circuito WTA, attirando giocatrici di fama mondiale pronte a sfidarsi per il titolo. Linz, nota per la sua ospitalità e il fascino storico, si trasformerà nel centro nevralgico del tennis femminile, regalando agli spettatori partite di straordinaria intensità. La categoria WTA 500 garantisce un livello tecnico elevato, con atlete che cercano di consolidare la propria posizione in classifica e mettere alla prova le proprie abilità sul veloce indoor.

Il secondo evento nel circuito femminile è il WTA 250 Singapore Tennis Open, che avrà luogo nella vibrante città di Singapore. Questo torneo segna un importante ritorno del tennis di alto livello in Asia, dopo le limitazioni degli ultimi anni. Singapore, con la sua architettura futuristica e il suo stile di vita cosmopolita, fornirà una scenografia straordinaria per le partite. La categoria WTA 250 offre alle giocatrici emergenti l'opportunità di brillare e di guadagnare punti cruciali per il ranking mondiale. Il torneo si svolgerà su campi in cemento, una superficie che favorisce l’espressione del tennis moderno, caratterizzato da velocità e precisione.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!

La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 27 Gennaio al 2 Febbraio 2025

sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

La programmazione dei tornei ATP e WTA dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025 sui canali Sky Sport e in streaming su NOW offrirà agli appassionati una settimana di grande tennis, con una vasta selezione di eventi e momenti imperdibili. Lunedì 27 gennaio, Sky Sport Tennis trasmetterà il meglio dei tre tornei dalle 5 alle 22.30, mentre Sky Sport Uno proporrà una selezione delle sfide più avvincenti dalle 14 alle 20.30. Martedì 28 gennaio, il programma si intensificherà: Sky Sport Tennis sarà in onda dalle 3 alle 23.30, mentre Sky Sport Uno offrirà una finestra dalle 12 alle 18 dedicata agli incontri principali.

Mercoledì 29 gennaio, Sky Sport Tennis coprirà il meglio dei tre tornei dalle 7 alle 22.30, con Sky Sport Uno che trasmetterà una selezione di match dalle 12 alle 16.45. Giovedì 30 gennaio, Sky Sport Tennis seguirà una programmazione analoga, in onda dalle 7 alle 22.30, mentre Sky Sport Uno sarà in diretta dalle 12 alle 18. Venerdì 31 gennaio, Sky Sport Tennis sarà protagonista con una lunga trasmissione dalle 7 alle 22.30, mentre Sky Sport Uno trasmetterà dalle 7 alle 17.45, assicurando una copertura completa delle competizioni.

Sabato 1° febbraio sarà una giornata particolarmente ricca di eventi, con le semifinali in primo piano. Su Sky Sport Tennis, dalle 7, andranno in onda le semifinali 1 e 2 del WTA di Singapore, seguite alle 13 dalla prima semifinale del WTA di Linz e, dalle 15, dalle semifinali 1 e 2 dell’ATP di Montpellier. Sky Sport Max, invece, trasmetterà dalle 13 le semifinali del WTA di Linz, offrendo un’alternativa per non perdere nemmeno un momento del grande tennis.

La settimana si concluderà domenica 2 febbraio con le finali. Sky Sport Tennis proporrà la finale del WTA di Singapore alle 10, seguita dalla finale del WTA di Linz alle 14 e dalla finale dell’ATP di Montpellier alle 15. Contemporaneamente, Sky Sport Arena trasmetterà la finale del WTA di Linz alle 14, garantendo un’ulteriore opzione per seguire uno degli appuntamenti clou della giornata

Lunedì 27 gennaio

Sky Sport Tennis dalle 5 alle 22.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 14 alle 20.30 (il meglio dei 3 tornei)

Martedì 28 gennaio

Sky Sport Tennis dalle 3 alle 23.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 12 alle 18 (il meglio dei 3 tornei)

Mercoledì 29 gennaio

Sky Sport Tennis dalle 7 alle 22.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 12 alle 16.45 (il meglio dei 3 tornei)

Giovedì 30 gennaio

Sky Sport Tennis dalle 7 alle 22.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 12 alle 18 (il meglio dei 3 tornei)

Venerdì 31 gennaio

Sky Sport Tennis dalle 7 alle 22.30 (il meglio dei 3 tornei)

Sky Sport Uno dalle 7 alle 17.45 (il meglio dei 3 tornei)

Sabato 1° febbraio

Sky Sport Tennis dalle 7 WTA Singapore (semifinali 1 e 2); dalle 13 WTA Linz (semifinale 1); dalle 15 ATP Montpellier (semifinali 1 e 2)

Sky Sport Max dalle 13 WTA Linz (semifinali 1 e 2)

Domenica 2 febbraio

Sky Sport Tennis dalle 10 WTA Singapore (finale); dalle 14 WTA Linz (finale); dalle 15 ATP Montpellier (finale)

Sky Sport Arena dalle 14 WTA Linz (finale)

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!