Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103 - Colin Firth protagonista della nuova serie su Sky e NOW

Era il 1988 quando un attentato sul volo Pan Am 103 causò la morte di 259 persone. Una di queste era Flora, la figlia di Jim e Jane Swire, che da allora per tre decenni hanno cercato risposte su cosa sia veramente accaduto quel giorno. Lockerbie: Attentato sul volo Pan Am 103, è la nuova serie Sky Original in cinque parti con protagonista l'attore vincitore di Oscar®, BAFTA, Golden Globe e SAG Award Colin Firth (Il discorso del re, A Single Man, The Staircase) nei panni di Jim Swire e Catherine McCormack (Slow Horses, Temple, Lucan) nei panni di Jane Swire, che arriverà il 27 gennaio in esclusiva su Sky (in onda su Sky Atlantic) e in streaming solo su NOW. Un drama che racconta l’impatto devastante sulle famiglie delle vittime dell’attacco di Lockerbie.

Il 21 dicembre 1988, 259 passeggeri e membri dell'equipaggio rimasero uccisi quando il volo Pan Am 103 esplose sopra Lockerbie 38 minuti dopo il decollo, con altri 11 residenti che persero la vita quando l'aereo precipitò sopra la tranquilla cittadina scozzese. Sulla scia del disastro e della morte di sua figlia, il dottor Jim Swire (Firth) è stato nominato portavoce delle famiglie delle vittime del Regno Unito, che si sono unite per chiedere verità e giustizia. Viaggiando attraverso i continenti e le divisioni politiche, Jim intraprende un viaggio incessante che lo porta nei deserti della Libia, dove incontra il colonnello Muammar Gheddafi (Nabil Alraee), e nei Paesi Bassi per il processo del cittadino libico condannato, Abdelbaset al-Megrahi (Ardalan Esmaili). Un viaggio che non solo mette a repentaglio la sua stabilità, la sua famiglia e la sua vita, ma ribalta completamente la sua fiducia nel sistema giudiziario. Mentre la verità si sposta sotto i piedi di Jim, la sua visione del mondo cambia per sempre.

Esplorando gli eventi del disastro e le sue conseguenze, Lockerbie: A Search for Truth offre un resoconto intimo di un uomo, un marito e un padre che rischia tutto in memoria di sua figlia e dell'instancabile ricerca della verità e della giustizia.

La serie in cinque parti è una coproduzione tra Carnival Films, che fa parte di Universal International Studios, e Sky Studios. Il famoso drammaturgo scozzese David Harrower (Blackbird, Knives in Hens) è lo scrittore principale. Maryam Hamidi (Vigil) è la scrittrice ospite di un episodio. Il vincitore del BAFTA Award Otto Bathurst (Peaky Blinders, The Winter King) è il regista principale. Jim Loach (Save Me) ha diretto un episodio. Gareth Neame e Nigel Marchant sono produttori esecutivi di Carnival Films. Sam Hoyle è produttore esecutivo di Sky Studios. Altri produttori esecutivi includono David Harrower, Otto Bathurst, Liz Trubridge, Jim Sheridan, Kirsten Sheridan e Oskar Slingerland.

NBCUniversal Global TV Distribution si occuperà delle vendite internazionali della serie. La serie è basata sul libro The Lockerbie Bombing: A Father's Search for Justice di Jim Swire e Peter Biddulph, insieme a molte altre fonti. Universal International Studios è una divisione di Universal Studio Group.

LOCKERBIE: ATTENTATO SUL VOLO PAN AM 103 | Dal 27 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW



