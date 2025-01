Casa contro Casa: in primavera il nuovo format immobiliare su TV8 con Fabrizio Zampetti

TV8 si prepara a sorprendere il pubblico con una nuova e coinvolgente produzione originale: “Casa contro Casa”. Il programma, ideato da Banijay Italia, debutterà nella prossima primavera nella fascia preserale, arricchendo il palinsesto del canale con un format innovativo e dedicato al mondo immobiliare.

Alla guida del programma ci sarà Fabrizio Zampetti, un nome di spicco nel settore del real estate di lusso, noto per la sua esperienza e competenza nel campo. “Casa contro Casa” porterà i telespettatori in un viaggio attraverso alcune delle più affascinanti località italiane, dove Zampetti metterà a disposizione la sua visione unica per aiutare i clienti a trovare la casa ideale.

Il format prevede una competizione tra tre agenti immobiliari, ognuno dei quali presenterà una proposta abitativa diversa, cercando di conquistare il favore del cliente. Alla fine, solo una delle tre opzioni sarà eletta come la casa perfetta, selezionata in base alle esigenze e ai desideri del protagonista di ogni puntata.

Con questa nuova produzione, TV8 punta a unire intrattenimento e utilità, offrendo al pubblico un’occasione per esplorare il mercato immobiliare italiano in modo dinamico e originale. “Casa contro Casa” promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di case e design, oltre che un’opportunità per scoprire il fascino di abitazioni uniche e location suggestive.

