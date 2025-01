M - Il Figlio del Secolo: ultimi episodi su Sky e NOW, il delitto Matteotti e l'ascesa della dittatura

Da un Parlamento ormai tinto di nero, a seguito della vittoria schiacciante alle elezioni del 1924 di Mussolini e i suoi, riparte con l’ultimo appuntamento il racconto di M – IL FIGLIO DEL SECOLO, la serie Sky Original diretta da Joe Wright, con Luca Marinelli. Da venerdì, 31 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW gli ultimi episodi, settimo e ottavo: al centro, l’omicidio Matteotti e l’epocale discorso in Parlamento con cui Mussolini si assunse la responsabilità morale del delitto. È l’inizio di ben due decenni di una dittatura sanguinaria.

SINOSSI DEL SETTIMO E OTTAVO EPISODIO - Le elezioni sono state un successo: il parlamento è quasi tutto nero. Il deputato socialista Matteotti però denuncia violenze e brogli da parte delle camicie nere, chiede l’annullamento delle elezioni e si prepara a rivelare un grave caso di corruzione che coinvolgerebbe lo stesso Mussolini. Mussolini ordina che Matteotti venga fermato. Matteotti viene ucciso e il suo cadavere occultato. La scomparsa di Matteotti prima e il ritrovamento del cadavere poi, sconvolgono il Paese. Le indagini dimostrano il coinvolgimento diretto di uomini fidati del duce nel delitto. Il fascismo e il suo capo sembrano a un passo dalla fine.

CREDITI - La serie è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle e CINECITTÀ S.p.A. La distribuzione internazionale è di Fremantle.

M – Il Figlio del Secolo è scritta da Stefano Bises (Gomorra – La Serie, The New Pope, ZeroZeroZero, Speravo de morì prima) e Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte), con soggetto di serie e soggetti di puntata firmati da Stefano Bises, Davide Serino e Antonio Scurati.

IL CAST - Accanto a Marinelli nel cast Francesco Russo (Call My Agent – Italia, A classic horror story, Freaks Out), che interpreta Cesare Rossi; Barbara Chichiarelli (Suburra – La serie, The Good Mothers, Favolacce) nei panni di Margherita Sarfatti; Benedetta Cimatti (Ricordi?, Tina Anselmi – Una vita per la democrazia) in quelli di Donna Rachele; Federico Majorana (Prisma, Favolacce, Padre Pio) interpreta Amerigo Dumini; Lorenzo Zurzolo (EO, Prisma, Baby) è invece Italo Balbo. E ancora Federico Mainardi (Il ritorno di Casanova, Il mammone) che interpreta Albino Volpi; Maurizio Lombardi (The Young Pope, The New Pope, 1992, Ripley) nei panni di Emilio De Bono; Gianmarco Vettori (La Belva, Briganti, Padrenostro) in quelli di Dino Grandi; Gaetano Bruno (Martin Eden, Indivisibili, Il Cacciatore, Doc – Nelle tue mani) che interpreta Giacomo Matteotti; Paolo Pierobon (Rapito, Esterno notte, Qui rido io, 1994) nei panni di Gabriele D’Annunzio; Elena Lietti (Il Miracolo, Anna, Il sol dell’avvenire, Siccità) è Velia Titta, moglie di Giacomo Matteotti; Gianluca Gobbi (Fabrizio De Andrè – Principe Libero) nel ruolo di Cesare Maria de Vecchi; Gabriele Falsetta (Io sono l’amore) in quello di Roberto Farinacci. Vincenzo Nemolato (La chimera, Tutto chiede salvezza, Supersex) interpreta Vittorio Emanuele III.

