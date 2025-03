Pechino Express su Sky e NOW: le Sorelle Trionfano in Thailandia, Tensioni, Prove e Eliminazioni

Nella puntata di Pechino Express in onda su Sky Uno e NOW, giovedì 27 Marzo i viaggiatori sono volati in Thailandia e hanno percorso 450 km da Khon Kaen alle colline di Khek Noi, dove le prime tre coppie arrivate al Libro Rosso si sono qualificate per la prima prova immunità. Gli altri viaggiatori hanno poi raggiunto il traguardo, la città di Phitsanulok. All'inizio della gara gli Estetici, vincitori della tappa precedente, hanno custodito la Busta Nera e hanno svantaggiato i Medagliati, che hanno seguito Fru per cucinare un piatto di spaghetti al pomodoro in una casa locale

Le coppie sono partite per il primo autostop in cerca di una fattoria nel villaggio di Ban Hua Fai Non Sa, a 75 km di distanza nelle campagne della Thailandia centrale. Estetici e Magici hanno unito le forze, mentre altri viaggiatori, come i Cineasti, si sono ritrovati ad accompagnare a scuola i figli degli autisti. Nel frattempo, i Medagliati hanno sfoderato le loro doti culinarie ai fornelli e hanno superato la "prova del cuoco"

A Ban Hua Fai, i viaggiatori hanno lavorato la seta thailandese con le tecniche tradizionali. Hanno infatti pulito i bachi da seta mettendoli in un cesto e ottenendo un vassoio con 100 bozzoli, che hanno poi portato in una fattoria, dove li hanno filati. Solo dopo aver ricevuto l'approvazione di un giudice locale hanno potuto prendere un telefono e raggiungere il tempio del villaggio

Dopo aver preso lo smartphone, le coppie hanno raggiunto il tempio del villaggio, dove i primi arrivati, gli Estetici, hanno ottenuto due vantaggi. Da un lato, viaggiare con un veloce pick up fino al prossimo villaggio. Dall'altro, assegnare i mezzi di trasporto ai propri avversari: tricicli a motore a velocità media a Magici, Sorelle e Atlantiche, e lenti trattori a Complici, Medagliati e Cineasti

Costantino ha ricordato ai viaggiatori che la Thailandia è la Terra del Sorriso. Le coppie hanno quindi dovuto scattare due foto: la prima con 5 persone sorridenti e sollevate da terra durante un salto, e la seconda con 3 persone sorridenti, ognuna con un pollo in braccio. Fru, che voleva aprire un profilo online sulla felicità, ha approvato gli scatti e ha svelato l'indirizzo del Libro Rosso: Khao Kho. La prova ha però creato tensioni tra Nathalie Guetta e Vito Bucci dei Cineasti

Costantino ha accolto i viaggiatori al Libro Rosso presso il monastero buddhista Wat Pha Sorn Kaew, che rappresenta i cinque Buddha discesi sulla terra. Le prime tre coppie si sono qualificate per la prima prova immunità: Magici, Estetici e Sorelle, che hanno poi dovuto customizzare il go-kart della famiglia trovata loro da Costantino per la notte in vista della gara del giorno successivo

A bordo dei kart ecologici, usati ogni anno nel festival della comunità Hmong nel villaggio di Khek Noi, le tre coppie hanno partecipato alla prima prova immunità, che ha richiesto velocità, intuito e memoria. Lungo la discesa, i viaggiatori hanno infatti dovuto memorizzare lettere bianche e nere per comporre rispettivamente due parole sulla cultura Hmong in 20 secondi a disposizione per ogni turno

I Magici hanno composto le parole "popolo libero" e hanno vinto la prova immunità in un testa a testa con gli Estetici e un bonus: un rafting avventuroso sul Khek River! Hanno poi assegnato un malus ai Cineasti, che erano arrivati in quarta posizione. "Ci vedo un pizzico di furbizia", ha commentato Vito Bucci. La coppia ha quindi dovuto aiutare una donna del villaggio Hmong a pulire un cesto pieno di frutti di tamarindo. Le altre coppie sono invece ripartite alla volta del Wat Aranyik di Phitsanulok

Mentre i Magici si godevano il bonus rafting, Giulio Berruti degli Estetici ha sofferto di una crisi di fibromialgia. Intanto, a Wat Araniyk i viaggiatori hanno imparato i movimenti di combattimento con le spade del Krabi Krabong, la più antica arte marziale armata thailandese. Un maestro ha poi esaminato il loro apprendimento e ha stabilito chi potesse o meno proseguire la gara

Al Railway Station Night Market i viaggiatori hanno poi dovuto prendere 10 angurie da portare obbligatoriamente a piedi a Fru al Nan River Viewpoint. Lì hanno dovuto tagliare un'anguria in parti uguali. In caso di differenza di 100 grammi, hanno dovuto scontare una penalità. Tutte le coppie hanno comunque ricevuto la statuetta del gallo, un indizio per trovare il Tappeto Rosso

Costantino ha accolto le coppie al santuario dedicato al re Naresuan il Grande, che da bambino aveva scommesso contro un principe birmano la liberazione dell'oppressore se il suo gallo avesse vinto in combattimento, cosa che era poi successa. Da allora l'animale simboleggia coraggio e libertà

Le Sorelle hanno vinto la quarta tappa di Pechino Express. "Samanta è il mio punto di riferimento, il mio tutto", ha detto Debora Togni. "Debora è un'anima bellissima, fragile e anche un po' inconsapevole, perché lei è forte, ma non lo sa", ha replicato Samanta Togni

Secondo posto per le Atlantiche, per la prima volta sul podio. "Da ultime a seconde è stata una rivincita incredibile!", ha commentato Giaele De Donà I Medagliati sono arrivati terzi e i Cineasti quarti. I Complici e gli Estetici hanno rischiato l'eliminazione. Le Sorelle hanno scelto di eliminare i Complici, che però sono stati salvati dalla Busta Nera. "Ho voglia di rimanere qua", ha commentato Gigi Campanile

