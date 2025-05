CONCLAVE su Sky e NOW: il film vincitore Oscar in prima TV, in streaming e on demand in 4K

Arriva su Sky Cinema in prima TV il film del momento, vincitore dell’Oscar® per la miglior sceneggiatura non originale e candidato in altre sette categorie tra cui Miglior Film, CONCLAVE, in onda lunedì 5 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Ricco di tensione e intriso di tradizione, CONCLAVE è uno sguardo inedito e illuminante sui meccanismi interni della Chiesa cattolica, oltre che un thriller avvincente con un mistero al centro. Basato sull’acclamato bestseller di Robert Harris e sceneggiato dal vincitore del Golden Globe e del premio Oscar® Peter Straughan, il film è diretto dal regista premio Oscar® Edward Berger e vede nel cast Ralph Fiennes (candidato all’Oscar® come Miglior Attore Protagonista)che interpreta il cardinale Thomas Lawrence, decano del collegio cardinalizio, mentre svolge il suo tradizionale compito di gestire il conclave. I quattro cardinali più vicini al soglio pontificio sono invece interpretati da Stanley Tucci (il cardinale Aldo Bellini, un americano progressista), John Lithgow (il cardinale Joseph Tremblay, un canadese moderato), Sergio Castellitto (il cardinale italiano Goffredo Tedesco, un tradizionalista vecchio stampo) e Lucian Msamati (il cardinale Joshua Adeyemi, un nigeriano dalle posizioni conservative). Nei panni di suor Agnes troviamo Isabella Rossellini, che offre un’interpretazione che le è valsa una candidatura all’Oscar® come Miglior Attrice Non Protagonista.

SINOSSI - CONCLAVE ci porta nel cuore di uno degli eventi più misteriosi e segreti del mondo: l’elezione di un nuovo Papa. Dopo la morte improvvisa dell’amato e compianto Papa, il Cardinale Lawrence è incaricato di dirigere questo delicato processo. Una volta che i leader più potenti della Chiesa Cattolica si riuniscono e si chiudono nelle segrete sale del Vaticano, Lawrence si ritrova intrappolato in una rete di intrighi, tradimenti e giochi di potere. Un oscuro segreto viene alla luce, minacciando di scuotere le fondamenta stesse della Chiesa.

CONCLAVE | lunedì 5 maggio in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive