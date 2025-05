L’INNOCENZA in prima TV Sky Cinema NOW: il capolavoro vincitore a Cannes disponibile anche in 4K

Arriva in prima TV su Sky Cinema l’acclamato film di Kore-eda Hirokazu, vincitore del Premio per la Miglior Sceneggiatura al Festival di Cannes 2024, L’INNOCENZA, in onda martedì 13 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Kore-eda, già autore di capolavori come Un affare di famiglia e Le buone stelle - Broker, torna a esplorare con delicatezza i temi dell’identità, della famiglia e della verità, in un film che affronta il bullismo, il pregiudizio e la fragilità dei rapporti umani: un’opera raffinata e potente che indaga il mondo dell’infanzia e le responsabilità degli adulti, attraverso una narrazione sensibile e profonda. Interpretato da un cast intenso e sorprendente, L’INNOCENZA è un’opera di rara empatia che invita lo spettatore a guardare oltre le prime impressioni, trovando l’umano nel profondo di ogni gesto attraverso un racconto a più voci in cui la verità si svela poco a poco, ribaltando continuamente il punto di vista dello spettatore.

SINOSSI - Minato che ha undici anni e vive con sua mamma vedova, inizia a comportarsi in modo strano e torna da scuola sempre più avvilito. Tutto lascia pensare che il responsabile sia un insegnante, così la madre si precipita a scuola per scoprire cosa sta succedendo. Ma la verità, come spesso accade nei film di Kore-eda, si rivelerà essere un’altra e i fatti sveleranno una profonda e toccante storia di amicizia.

LA COLLEZIONE - CANNES CANNES - In occasione del Festival di Cannes, Sky Cinema Due propone 21 film premiati nelle precedenti edizioni da martedì 13 a sabato 24 maggio in prima e seconda serata. Tutti i film sono disponibili on demand in una collezione dedicata disponibile dal 13 maggio.

Punta di diamante, insieme a L’INNOCENZA, EMILIA PÉREZ di Jacques Audiard, vincitore del Premio della Giuria e del Premio per la Migliore Interpretazione Femminile assegnato collettivamente alle protagoniste, in onda in prima TV lunedì 19 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 23:35 su Sky Cinema Due. Da non perdere inoltre: l’intensa opera di Jonathan Glazer LA ZONA D’INTERESSE (Gran premio della giuria 2023), la pellicola di successo di Wim Wenders PERFECT DAYS (miglior Attore a Kôji Yakusho e Premio della Giuria Ecumenica 2023), THE OLD OAK di Ken Loach (Menzione speciale 2023) e il dramma bellico di Roberto Minervini I DANNATI (Un Certain Regard alla miglior regia 2024).

Completano la collezione, la potente opera prima di Ladj Ly I MISERABILI (Premio della giuria 2019), RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME (Miglior sceneggiatura 2019), BLACKKKLANSMAN di Spike Lee (Gran premio della giuria 2018), la pellicola di Matteo Garrone ispirata a un fatto di cronaca DOGMAN (Miglior attore a Marcello Fonte 2018), il film con Viggo Mortensen CAPTAIN FANTASTIC (Un Certain Regard 2016 alla miglior regia a Matt Ross), il film del visionario Terrence Malick THE TREE OF LIFE (Palma d’oro 2011) con Brad Pitt, Sean Penn e Jessica Chastain, DRIVE diretto da Nicolas Winding Refn (Miglior regia a Cannes 2011) e interpretato da Ryan Gosling, BASTARDI SENZA GLORIA (Miglior attore a Christoph Waltz 2009), la pellicola diretta da Yorgos Lanthimos DOGTOOTH (Un Certain Regard 2009 al miglior film), il capolavoro di Clint Eastwood MYSTIC RIVER (Premio della fotografia 2003), i film di Nanni Moretti LA STANZA DEL FIGLIO (Palma d’oro 2001) e CARO DIARIO (Miglior regia 1994), il film-simbolo di Quentin Tarantino PULP FICTION (Palma d’oro 1994), LEZIONI DI PIANO di Jane Campion (Palma d’oro 1993 e miglior attrice a Holly Hunter) e APOCALYPSE NOW di Francis Ford Coppola (Palma d’oro 1979).

L’INNOCENZA | martedì 13 maggio in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

