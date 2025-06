Fayna Sky Sport Insider: «CalcioMercato delle panchine volanti: colpi a sorpresa dalla Sardegna»

Il racconto del tour estivo di Calciomercato L’Originale in Sardegna ci porta dietro le quinte di un viaggio unico, che unisce la passione per il calcio alle meraviglie culturali e paesaggistiche dell’isola. Il team, guidato da volti noti del calcio come Aldo Serena, si sposta da San Pantaleo a Porto Rotondo, Tavolara, Berchiddeddu e Olbia, raccontando non solo le trattative più calde del mercato, ma anche la ricchezza storica, artistica e gastronomica del territorio. Non si tratta di una semplice trasmissione sportiva: è un’esperienza che fonde lavoro, esplorazione e convivialità, mostrando come la scoperta dei luoghi e delle persone si intreccia con la frenesia delle panchine e dei colpi di mercato. Tra mieli premiati, vigneti di Vermentino e spiagge incontaminate, il dietro le quinte di questo tour rivela l’impegno di un team che crea ogni puntata con attenzione e passione, raccontando un calcio che vive anche fuori dal campo.

LA NUOVA TOURNÈE - Saranno 9 le splendide località che ospiteranno i racconti delle trattative di mercato, con l’inimitabile format ricco di notizie e al tempo stesso leggero e spensierato: si parte subito con Olbia, San Pantaleo(2-6 giugno), con la seconda settimana ancora in terra sarda, a Golfo Aranci (9-13 giugno).La terza settimana si aprirà in Friuli Venezia Giulia a Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, dal 16 al 20 giugno.Ultima settimana di giugno ad Alassio (23-27 giugno),prima di sbarcare in Centro Italia a Ostia-Lido di Roma, dal 30 giugno al 4 luglio. Appuntamento a Fano, nelle Marche,dal 7 all’11 luglio, mentre sarà Reggio Calabria l’ultima meta prima della sosta(14-18 luglio). Il rush finale di agosto riparte dalla Val di Sole-Trentino dal 18 al 22 agosto, con l’ultima settimana itinerante che si terrà a Siracusa dal 25 al 29 agosto.

NOTIZIE E MUSICA – Alessandro Bonan sarà ancora una volta alla conduzione del programma, che durante la torunée ospiterà giornalisti e talent di Sky Sport e personaggi legati al territorio e al panorama sportivo nazionale. Aggiornamenti continui grazie ai contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, con Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti sempre in prima linea con le ultime dai luoghi caldi del mercato estivo. Occhi sempre aperti sui contenuti provenienti da web e social, con Fayna pronto svelare ogni tipo di curiosità.

Come sempre, non solo notizie, perché la musica è uno dei pilastri di Calciomercato - L’Originale, a partire dalla nuova canzone, “Fino alla fine del mare” che, come un tormentone, introdurrà ogni giorno il dibattito e le notizie.Scritta e interpretata da Alessandro Bonan, con l’arrangiamento di Leonardo Lagorio, la canzone riporta immediatamente nella dimensione del viaggio in nave, nel più autentico spirito estivo che caratterizza il programma, con la serenità tipica delle giornate della bella stagione e l’atmosfera rilassata che accompagnerà il trio, i loro ospiti e le notizie di mercato durante il viaggio attraverso l’Italia.

IL PODCAST – Riparte dal 3 giugno anche "Buongiorno Calciomercato", il podcast quotidiano di Gianluca Di Marzio: ogni mattina dopo L'Originale, il tempo di un caffè per scoprire le ultime notizie di calciomercato e tutto quello che succederà durante la giornata. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati.

Durante tutto il calciomercato, inoltre, aggiornamenti continui anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

Calciomercato – L’Originale è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli.

OLBIA - SAN PANTALEO, DIETRO LE QUINTE DI SKY CALCIOMERCATO L'ORIGINALE

di Valerio Spinella (Fayna) - Sky Sport Insider



Lo ricorderemo come il mercato delle panchine volanti. In Italia la voglia di cambiare prende il sopravvento: che arrivi dall'allenatore o dal club, ormai ci stiamo abituando al desiderio di lasciarsi alle spalle quanto fatto e ripartire. Ripartire è anche il verbo più adatto per noi dell'Originale, che il 1° giugno, all'indomani della finale di Champions, ci siamo ritrovati in Sardegna per inaugurare la sessione del calciomercato itinerante su Sky Sport. Prima puntata lunedì 2 giugno da San Pantaleo, pittoresco borgo che fa parte del comune di Olbia, un gioiello affacciato sulle spiagge della Costa Smeralda. Riviviamo questa settimana insieme alla scoperta del territorio ma anche fissando i punti salienti delle trattative di mercato, cosa che può essere divertente da rivedere a fine mercato, con il senno di poi. Perché certe trattative fanno dei giri immensi e poi… a volte ritornano e a volte svaniscono!

Lunedì 2 giugno - Inauguriamo il nostro tour partendo da San Pantaleo – dove alloggiamo – spostandoci in direzione Porto Rotondo per scoprire le sue meraviglie. Ecco, ci starete già immaginando in spiaggia a prendere il sole, ed è qui che vi sbagliate! Come degli studenti modello in gita scolastica, capeggiati da Aldo Serena andiamo a visitare la Chiesa di San Lorenzo: proprietà della Fondazione Porto Rotondo, questa chiesa è incastonata tra le case del villaggio e al suo interno si distingue per la "personalità". Presenta un soffitto a carena rovesciata che cattura subito l'attenzione con una rappresentazione del Giudizio Universale. Sulla parete di destra invece è rappresentata l'Ultima Cena, con la particolarità del Giuda con la testa girata rispetto agli altri commensali. La facciata della chiesa è impreziosita da uno splendido rosone in vetro di Murano che raffigura i profili dei papi. Uscendo dalla chiesa attraversiamo un "sentiero dell'arte". Il pavimento è un mare di pietra, con gli occhi dei pesci, realizzati in vetro di murano, che si illuminano di notte. Le onde invece sono in marmo di Orosei, il mondo del mare è in questo sentiero dell'arte. Proseguendo la nostra gita d'istruzione visitiamo il Teatro Mario Ceroli, caratterizzato da gradinate che accolgono 700 persone abbracciando un palcoscenico che ha alle sue spalle un fondale in vetro e muratura. Ai lati altissime colonne di granito. Un teatro ispirato a quello greco-romano. Ma il cuore di Porto Rotondo è Piazza San Marco, progettata dallo scultore Andrea Cascella. Da questa piazzetta si può risalire alla Chiesa da cui abbiamo iniziato il nostro tour, percorrendo una suggestiva scalinata. Ah, abbiamo anche ammirato il panorama da una antica torre costiera. Questa vista spiega il nome "Porto Rotondo", che si deve alla rotondità perfetta del piccolo porto con l'acqua cristallina. Si fa ora di pranzo e siamo ospiti allo Yacht Club, dove ci attendono con una sardissima fregola. Il primo giorno c'è un po' di tensione per la diretta che apre la nostra estate, quindi niente mirto: caffè doppio e si torna in hotel a preparare la puntata. I colpi del giorno In redazione lo chiamiamo "Tetris panchine". L'Inter dà ancora priorità a Inzaghi, in previsione dell'incontro definitivo. Sullo sfondo ci sono De Zerbi e Fabregas. Intanto dal Marsiglia è arrivato Luis Henrique, si muove il mercato dei giocatori. L'Atalanta pensa al post Gasperini, alla Lazio è ufficiale il ritorno di Sarri. E il Milan? Modric il nome per il centrocampo, con in uscita Reijnders destinato al City. Sirene arabe per Theo, si pensa a Cambiaso per sostituirlo.

Martedì 3 giugno - Mattinata a Berchiddeddu, rispetto a Olbia siamo leggermente nell'entroterra: per iniziare la giornata in dolcezza passiamo da una mieleria. Ma non una qualsiasi. L'antica apicoltura gallurese di dottor Porcu e figli rappresenta una delle eccellenze di questo territorio: non a caso ha vinto il premio come miglior miele d'italia. Come un esercito di orsetti assaggiamo un po' di tutto: qui vengono prodotti mieli di lavanda, cardo, corbezzolo e un pregiatissimo millefiori. Questa famiglia si è specializzata nella lavorazione del miele utilizzando tecniche tradizionali e noi abbiamo assistito a questo mieloso processo prima di spostarci per un aperitivo a base di Vermentino. Bella vita! Raggiungiamo le Tenute Ólbios, la degustazione segue la visita guidata tenuta da Daniela Pinna, che segue personalmente le vigne. La sua cantina si trova al centro del vigneto, ricordo che siamo in Gallura che è una terra in cui il Vermentino riesce a esprimere al meglio le sue caratteristiche uniche: è proprio qui che si produce l'unico vermentino a denominazione di origine controllata e garantita al mondo. La combo miele+vino ci rende invincibili e nonostante il sole cocente della una riusciamo a goderci senza schiattare uno spettacolo di balletti folkloristici in abiti tipici. Davanti ai nostri occhi si alternano il gruppo folk di Sa Castanza e il gruppo folk Valle di Olevà, una frazione di Berchiddeddu. Si fanno le due e siamo attesi per il pranzo all'agriturismo Sa Cresgia Exxa di Anna e Nuccio Beccu, un posto incantevole in cui si mangia divinamente: abbiamo testato tutte le specialità sarde, dagli antipasti ai dolci, mettendo a serio rischio la diretta serale. I COLPI DEL GIORNO È il giorno dell'addio di Inzaghi: l'Inter contatta Fabregas che però ha in programma un incontro con il presidente del Como, deciso a tenerlo. Blitz del Milan per Modric, è il primo colpo di Tare. Su Theo Hernandez c'è anche l'Atletico Madrid. Con l'arrivo di Comolli a Torino inizia il mercato della Juve, che per la difesa pensa al giovane Leoni del Parma.

Mercoledì 4 giugno - Prima giornata di mare: con la nostra imbarcazione puntiamo l'isola di Tavolara, situata nel Golfo di Olbia, che si chiama così perché sembra una tavola. Si presenta infatti come una montagna granitica di forma rettangolare, è lunga all'incirca 6 km e larga 1 km. Vista da vicino non si direbbe ma raggiunge i 565 metri sul livello del mare, infatti è ben visibile dalla Corsica. Tavolara si può definire il "Regno più piccolo del mondo". Tutto ebbe inizio verso la fine del Settecento, quando Giuseppe Bertoleoni giunse nell'arcipelago della Maddalena dove sposò due donne. Con la seconda moglie si stabilì definitivamente a Tavolara e quando nel 1836 giunse sull'isola Carlo Alberto di Savoia, Re di Sardegna, Bertoleoni si presentò come il Re di Tavolara. Da quel momento i Bertoleoni hanno tramandato di padre in figlio il titolo nobiliare e si può risalire al loro albero genealogico facendo visita al cimitero dove si trovano le tombe della famiglia reale. È qui che abbiamo incontrato dei bambini in gita scolastica con cui abbiamo fatto una foto di classe. Eravamo praticamente gli unici esseri umani sull'isola. Isola selvaggia e incontaminata, Tavolara è inclusa nell'Area Marina Protetta di Tavolara e Capo Cavallo, un ambiente che ospita specie vegetali uniche come la Posidonia Oceanica e animali come i delfini dal naso a bottiglia e le tartarughe marine. Poi ci è venuta fame ed è qui che abbiamo conosciuto il Re, che ci ha ospitati per pranzare al suo ristorante, il ristorante "da Tonino Re di Tavolara". Come vi dicevo la famiglia dei Bertoleoni non ha mai abbandonato Tavolara e oggi noi siamo stati i sudditi più fortunati del mondo. Voto all'accoglienza: IMPERIALE. I COLPI DEL GIORNO Contatto tra Inter e Fabregas ma il Como continua a fare muri: Vieira e Chivu gli altri nomi in lista. Intanto Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al Hilal, che nel video di presentazione inserisce un upsound della telecronaca del gol in finale di Champions di suo fratello Pippo. Bene. Il Milan trova l'accordo per Modric e pensa ad altri nomi per il centrocampo in vista dell'addio di Reijnders. Piacciono Ricci e Rovella. Il Toro saluta Vanoli, arriva Baroni.

Giovedì 5 giugno - Di prima mattina ci immergiamo nel mercato di San Pantaleo, che si tiene ogni giovedì dal 1° maggio al 15 ottobre, ed è famoso per le sue caratteristiche bancarelle e botteghe che popolano la piazza principale e le vie adiacenti. Il mercato di San Pantaleo ha iniziato a prendere piede negli anni Settanta, quando questo splendido borgo ha attirato artisti e artigiani provenienti da tutta Europa: chi cerca prodotti tipici della Sardegna in un contesto magico non può non passare di qui. Poi ci siamo spostati a Olbia per visitare la necropoli sotto la Basilica di San Simplicio. Qui gli archeologi hanno rinvenuto circa 450 tombe e reperti che ci aiutano a capire come si è sviluppata Olbia dai fenici al medioevo. Poi abbiamo raggiunto il museo archeologico, che si trova a pochi passi dal porto vecchio, esattamente dove un tempo, in epoca romana, c'era il faro. Nella prima sala del pianoterra ci sono timoni e alberi di navi autentici e la ricostruzione di due relitti di navi bruciate dai Vandali. Troppa cultura, con Billy Costacurta e Giancarlo Marocchi ci prendiamo dieci minuti per fare un po' di attività fisica all'aria aperta, testando la palestra a cielo aperto sul porto di Olbia. A seguire aperitivo alla Seamphony Terrace suggellato dall'incontro con Salmo. Sì, proprio lui! A Olbia è di casa e ci ha raccontato che da ragazzino aveva il sogno di diventare un calciatore. Un sogno spezzato da… un calcio in faccia! Questo è solo un assaggio, non perdetevi la chiacchierata integrale con Billy sul canale YouTube di Sky Sport. Prima della diretta, il penultimo giorno a San Pantaleo regala al pubblico della piazza il concerto live di Alessandro Bonan e I Maratoneti di Mentana. Tra le canzoni di Bonan, di cui la maggior parte sono state sigle di Calciomercato negli ultimi 15 anni, spicca l'inedito "Mio padre fa ancora il medico" su cui mi sbilancio senza paura: diventerà un successo nazionale. I COLPI DEL GIORNO L'incontro tra l'Inter e Chivu è andato bene. Definito l'allenatore, i nerazzurri pensano al mercato: Hojlund e Bonny i nomi seguiti per l'attacco. Il Milan invece si mette in testa Retegui, capocannoniere della Serie A. Siamo soltanto nella prima settimana di giugno ma le premesse per un mercato scoppiettante sono più concrete che mai.

Venerdì 6 giugno - La nostra settimana a San Pantaleo si chiude con una giornata di sfide: la prima da spettatori, seguendo un evento organizzato dalla Lega Navale giunto alla 14^edizione, la Remata della Gioventù. Per festeggiare l'ultimo giorno di scuola, a partire dalle 10.30 di stamattina, le squadre degli istituti superiori di Olbia, Tempio e Siniscola si sono sfidate per aggiudicarsi il trofeo challenger della remata. 1° classificato: liceo Dettori di Tempio Pausania. E passiamo alla seconda sfida, una gara di rally: scendono in pista Billy Costacurta, Giancarlo Marocchi, Massimo Marianella e il nostro musicista Leo Lagorio. C'è subito un forfait, perché Giancarlo Marocchi a sorpresa si dichiara claustrofobico ritirandosi dalla competizione, rinunciando quindi al montepremi per il primo classificato pari a Xmila euro in gettoni di bottarga. I bookmakers hanno quindi dovuto rivedere le quote in tempo reale ed è stato registrato un flusso anomalo di scommesse su Marianella vincente, forse per i suoi precedenti in Formula Uno. Il cronometro però premia Billy Costacurta di 3 centesimi. Medaglia di bronzo per Leo Lagorio. Va precisato che non erano i nostri eroi alla guida del bolide, loro hanno fatto da "navigatori". In ogni caso è stata una mattinata di sport estremo e adrenalina mista a sabbia che ci ha ravvivato in vista del gran finale. Che poi, secondo fonti non verificate sarebbe stato presentato un ricorso da Massimo Marianella, la pratica è in mano al TAR della Sardegna. COLPI DEL GIORNO Arriviamo al primo sabato di giugno con il Napoli agli ultimi dettagli per De Bruyne. Osimhen ha accettato l'Al-Hilal, la squadra di Inzaghi e Chivu ha firmato il contratto da allenatore dell'Inter. Ufficiali Juric-Atalanta e Gasp-Roma. La mazzata del giorno però è stata il 3-0 rifilato dalla Norvegia all'Italia: sembra un incubo, dopo aver mancato gli ultimi due Mondiali si complica anche la strada per la Coppa del Mondo del 2026. A cui però parteciperanno Uzbekistan e Giordania.