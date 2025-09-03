La Stanza Accanto di Almodóvar Leone d’Oro a Venezia prima TV Sky Cinema e streaming NOW

In occasione dell’82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, arriva in prima visione su Sky Cinema LA STANZA ACCANTO, vincitore del Leone d’Oro come Miglior Film nella scorsa edizione. Il film, scritto e diretto da Pedro Almodòvar, andrà in onda mercoledì 3 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Per il suo primo lungometraggio in lingua inglese, il regista spagnolo sceglie di portare sullo schermo “Attraverso la vita”, il toccante romanzo della scrittrice statunitense Sigrid Nunez. A interpretare le due protagoniste, due straordinarie attrici Premio Oscar®, Julianne Moore e Tilda Swinton, nei panni di due amiche di lunga data che si ritrovano a condividere un momento di vita estremo. Un racconto intimo in cui si intrecciano dolore e amicizia, accudimento e amorevole cura. Nel cast, anche John Turturro e Alessandro Nivola. Il film è distribuito da Warner Bros. Pictures.

SINOSSI - “La Stanza Accanto” segue la storia di una madre imperfetta e di una figlia rancorosa, separate da un grave malinteso. Tra di loro, un’altra donna, Ingrid (Julianne Moore), amica della madre, è la custode del loro dolore e della loro amarezza. Martha, la madre (interpretata da Tilda Swinton), è una reporter di guerra e Ingrid è una romanziera autobiografica. Il film affronta la crudeltà infinita della guerra, i modi molto diversi in cui le due autrici femminili si avvicinano e scrivono della realtà, della morte, dell’amicizia e del piacere sessuale come i migliori alleati nella lotta contro l’orrore. Ma evoca anche i dolci risvegli con il cinguettio degli uccelli, in una casa costruita nel mezzo di una riserva naturale nel New England, dove le due amiche vivono in una estrema e stranamente amabile situazione.

COLLEZIONE “FILM DA LEONI” - In occasione dell’82. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Sky Cinema Due offre una programmazione di 17 film premiati nelle precedenti edizioni, tra cui 4 prime visioni premiate nel 2024: IO SONO ANCORA QUI (miglior sceneggiatura), THE BRUTALIST (Leone d’argento per la regia), BABYGIRL (Coppa Volpi a Nicole Kidman) e LA STANZA ACCANTO(Leone d’oro).

La rassegna proporrà film italiani premiati come NUOVOMONDO (Leone d’argento 2006) e TERRAFERMA (Premio Speciale della Giuria a Venezia 2011) di Emanuele Crialese, la storia grottesca È STATO IL FIGLIO diretto da Daniele Ciprì, premiato per il Miglior contributo tecnico 2012, e interpretato da Toni Servillo e Fabrizio Falco, vincitore del Premio Marcello Mastroianni; il viaggio nel cuore della ‘ndrangheta ANIME NERE, che aveva ottenuto il Premio Pasinetti 2014; la crisi del comunismo secondo Nanni Moretti PALOMBELLA ROSSA, Premio Filmcritica 1989; la storia ispirata alla vita del regista Claudio Noce, PADRENOSTRO con Pierfrancesco Favino, anche lui vincitore della Coppa

Volpi nel 2020; e VERMIGLIO, l’opera di Maura Delpero premiata con il Gran premio della giuria 2024.

Tra i film stranieri invece sono previsti: PRISCILLA, in cui Sofia Coppola porta sul grande schermo l’autobiografia della moglie di Elvis Presley, interpretata da Cailee Spaeny che per questo ruolo ha ottenuto la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2023; STILL LIFE, vincitore del Premio Orizzonti 2013 per la migliore regia a Uberto Pasolini; L’ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD (Coppa Volpi 2007 a Brad Pitt); il biopic sul leader irlandese MICHAEL COLLINS, vincitore del Leone d’oro 1996 e della Coppa Volpi a Liam Neeson; il musical di Damien Chazelle LA LA LAND, Coppa Volpi2016 a Emma Stone, che ritroviamo in POVERE CREATURE!, il film di Yorgos Lanthimos premiato con il Leone d’oro 2023.

LA STANZA ACCANTO | mercoledì 3 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive