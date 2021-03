MotoGP Qatar 2021, Gara - Diretta Sky Sport e DAZN, differita TV8

Francesco Bagnaia (Diretta Sky Sport e DAZN, differita TV8) e' una scheggia sulla pista di Losail, che ospiterà il Gp del Qatar, prima tappa di un Mondiale della MotoGp che si annuncia a dir poco pirotecnico. Il pilota torinese ha fatto letteralmente decollare la propria Ducati, spingendo a tutta e facendo fermare le lancette dei cronometri sul tempo di 1'52«772. Tutti i big, da Fabio Quartararo a Maverick Vinales, a Valentino Rossi, in ordine di prestazioni, si sono dovuti inchinare al torinese che ha conquistato la prima pole della stagione 2021, la sua prima nella MotoGp, dopo quelle (sette in tutto) nelle Classi inferiori.

L'avventura nel team ufficiale della Ducati e' cominciata con i migliori presupposti, per il 24enne Bagnaia, finora brillante in Moto 2 e 3, già a proprio agio anche nella Classe regina. Altre buone notizie per lui, e per la casa motociclistica di Borgo Panigale (Bologna), arrivano sempre dal cronometro, che ha certificato il nuovo record della pista qatarina: ovviamente lo ha ottenuto Bagnaia, che e' riuscito addirittura a scendere sotto il muro dell'1'53». Non una formalità, per il piemontese. «Sono felicissimo, vorrei dare un grande abbraccio alla mia ragazza e alla mia famiglia. È stata una bellissima qualifica. Già ieri avevo detto che saremmo potuti arrivare sull'1'52». Ho visto che, piano piano, ci stavo arrivando, ma non me l'aspettavo, e' un tempo incredibile. È il miglior modo per iniziare la nuova avventura con il team«, le parole a caldo del giovane pole-man, che si e' messo dietro per 266 millesimi il primo degli inseguitori, Fabio Quartararo, già protagonista di una Q2 fantastica: il francese e' stato capace di precedere per 50 millesimi il nuovo compagno di squadra, lo spagnolo Maverick Vinales, alla guida dell'altra Yamaha Factory. Sorprendente Valentino Rossi, che ha ottenuto il quarto tempo, dunque si e' posizionato in seconda fila, a 0»342 da Bagnaia. Sfruttando un 'time-attack', il 'Dottore' ha confermato di non essere ancora giunto al capolinea di una carriera strabiliante. Anzi, e' più agguerrito che mai e sarà pronto a dare battaglia fin dal primo Gp che scatterà domani alle 19. Alle spalle di Valentino c'e' l'australiano Jack Miller, a 0«443 da Bagnaia; la terza Ducati (Team Pramac), condotta da Johann Zarco, ha chiuso con il sesto tempo (a 514 millesimi dalla pole). Da rivedere le Yamaha Petronas, con Franco Morbidelli settimo a 0»541. La Top 10 e' completata dall'Aprilia di Aleix Espargarò, dalle Suzuki di Alex Rins e del campione in carica Joan Mir. Per loro una giornata da dimenticare.

SPECIALE SKY RACING TEAM VR46 - Prima qualifica in MotoGP per Luca Marini e lo Sky VR46 Avintia chiusa con l’ottavo tempo in Q1 e la 18esima casella sulla griglia di partenza. Dopo un’ottima prestazione in FP3 con il terzo tempo complessivo (1'54.855 ndr), Luca ha continuato a lavorare in FP4 prima di accedere alla Q1 dove ha centrato un miglior tempo sul giro di 1'54.122. Prima qualifica del 2021 al termine per i piloti dello Sky Racing Team VR46 con Marco Bezzecchi quarto e Celestino Vietti Ramus decimo. Velocissimo fin dalle FP1 e direttamente in Q2, Marco ha confermato le buone sensazioni dei test e ha centrato un ottimo 1'59.052 crono che vale la seconda fila dello schieramento di partenza del GP del Qatar. Significativo step in avanti per Celestino Vietti Ramus che grazie al secondo miglior tempo in Q1 (1'59.411 ndr) ha preso parte alla seconda sessione di qualifica. In Q2 ha siglato un buon 1'59.439 e scatterà dalla quarta fila.

Su Sky tornano i Mondiali di Formula 1 e MotoGP: parte la grande stagione dei motori 2021 sui circuiti di Sakhir e Losail con il Gran Premio del Bahrain di F1 – gara in programma domenica alle 17 su Sky Sport F1 (canale 207) - e il Gran Premio del Qatar di MotoGP, con la gara in notturna alle 19 su Sky Sport MotoGP (canale 208). Queste le prime tappe di una stagione di grandi sfide e spettacolo lunga 10 mesi, da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e via internet, su NOW - il servizio in streaming di Sky - ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8.

Il punto di riferimento delle due ruote è Sky Sport MotoGP: sul canale 208 tornano le grandi sfide della top class (e non solo) con il Mondiale delle prime volte e 7 piloti italiani a scaldare le aspettative. Mentre Valentino Rossi si prepara a vivere la sua 26esima stagione in carriera con Yamaha Petronas, c’è grande attesa anche per Franco Morbidelli, uno dei plausibilissimi pretendenti per il titolo. Se Danilo Petrucci prende le misure con KTM, Francesco Bagnaia approda nel team ufficiale Ducati, mentre Enea Bastianini debutta in MotoGP con la Ducati del Team Esponsorama Avintia e Luca Marini con i colori Sky VR46 Avintia. Anno importante anche per l’evolutissima Aprilia con Lorenzo Savadori accanto al più esperto Aleix Espargaro. Tutto questo godrà del consueto racconto fatto di competenza, passione e allegria, con il supporto della tecnologia d’avanguardia che quest’anno ha portato alla realizzazione di nuovi studi per gli approfondimenti pre e post gara. Salvo modifiche al calendario ed eventuali restrizioni, si torna a raccontare il Motomondiale dai paddock d’Europa con lo Sky Truck. Lo Studio Mobile aggiunge un piano da cui trasmettere, in pratica un attico all’aperto, una terrazza con vista sui circuiti. All’interno dello studio torna la Sky Sport Bike, che agevolerà le analisi tecniche insieme allo Sky Sport Tech, lo strumento perfetto per studiare nel dettaglio le moto e per analizzare traiettorie, curve e sorpassi.

Le rubriche e gli specialidi Sky Sport MotoGP crescono. Nato come esperimento rivelatosi poi di successo, torna Wheels (in replica anche sugli altri canali Sky Sport), il format condotto da Guido Meda e dedicato alle prove su strada e su pista di auto e moto di produzione, ma anche di auto e di moto da corsa. Un accordo con Aprilia Racing porterà poi Meda e Sanchini ad essere protagonisti di We Riders, una produzione originale su tre episodi in cui sperimenteranno la guida della RS-GP del 2019, per vedere l’effetto che fa una moto così potente su utilizzatori normali. Confermato l’appuntamento domenicale con Race Anatomy MotoGP, condotto da Cristiana Buonamano (ospiti a rotazione Federico Aliverti, Carlo Florenzano, Paolo Lorenzi e Giovanni Zamagni). E poi Passione MotoGP, Top Riders, Storie di GP, Paddock Pass, Fast Track e Fever. E ancora, tutte le rubriche in diretta: Paddock Live Show, Ultimo Giro per l’interazione social con gli spettatori, Talent Time (dal giovedì al sabato del weekend di gara), Grid (nel pre gara) e Zona Rossa (nel post gara).

Guido Meda, vice direttore di Sky Sport e responsabile dei motori, racconta la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, mentre in Moto2 e Moto3 torna la coppia formata da Rosario Triolo e Mattia Pasini,che potrebbe alternarsi con Federico Aliverti in caso di nuovi impegni sportivi. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre per gli aggiornamenti e le interviste dai box si continua con l’apporto prezioso di Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. Massimo Battiston è il project leader di Sky Sport MotoGP.

DOMENICA 28 MARZO 2021

Ore 13:35: Moto3, Moto2, MotoGP - Warm Up (diretta)

Ore 15:30: Studio - Paddock Live (diretta)

Studio - Paddock Live (diretta) Ore 16:00: Moto 3 - Gara (diretta)

in sintesi di 30 mnuti alle 00:00, 03:00

in replica alle ore 20:00 (su TV8)

Ore 17:00: Studio - Paddock Live (diretta)
in replica alle ore 21:00 (su TV8)

in replica alle ore 21:00 (su TV8)

Ore 17:20: Moto 2 - Gara (diretta)
in sintesi di 30 mnuti alle 00:30, 03:30
in replica alle ore 21:20 (su TV8) 05:00

in sintesi di 30 mnuti alle 00:30, 03:30

in replica alle ore 21:20 (su TV8) 05:00

Ore 18:15: Studio - Paddock Live (diretta)
in replica alle ore 22:15 (su TV8)

in replica alle ore 22:15 (su TV8)

Ore 18:30: Studio - Grid (diretta)
in replica alle ore 22:30 (su TV8)

in replica alle ore 22:30 (su TV8)

Ore 19:00: MotoGP - Gara (diretta) [anche su Sky Sport Uno]
in replica integrale con podio alle 21:45, 23:00 (su TV8)
in replica alle ore 02:00

in replica integrale con podio alle 21:45, 23:00 (su TV8)

in replica alle ore 02:00

Ore 20:00: Studio - Zona Rossa (diretta) [anche su Sky Sport Uno]
in replica alle ore 00:00 (su TV8)

in replica alle ore 00:00 (su TV8)

Ore 20:45: Studio - Paddock Live Ultimo Giro (diretta)

Ore 23:00: Studio - Race Anatomy (diretta) [anche su Sky Sport Uno]
in replica alle ore 01:00, 04:00

in replica alle ore 01:00, 04:00

Tutti gli orari indicati sono relativi alla messa in onda del programma solo sul canale Sky Sport MotoGP HD (canale 208) escluso dove indicato tra parentesi tonde e/o quadre. SSUno è Sky Sport Uno HD / canale 201, in onda sul digitale terrestre ai canali 472 e 482. Tutti i canali Sky Sport sono disponibili anche in streaming su NOW e Sky Go.

Si scaldano i motori in casa DAZN. Anche quest’anno la piattaforma di streaming dà il benvenuto al Motomondiale 2021 di MotoGP, Moto2 e Moto3 che scende in pista venerdì 26 marzo con la prima giornata di prove libere del Gran Premio Barwa del Qatar sul magnifico circuito di Losail.

Dopo i primi test che hanno visto scendere in pista i piloti protagonisti della nuova stagione, tutto è pronto per una nuova ed emozionante stagione che promette adrenalina allo stato puro. A tenere gli appassionati ancora con il fiato sospeso è il probabile, ma non ancora confermato, ritorno in pista dell’otto volte campione del mondo Marc Marquez, costretto a rinunciare al campionato l’anno scorso a causa di un incidente avvenuto a luglio, proprio durante la prima tappa della competizione sul circuito di Jerez. Attesissimo anche il debutto di Valentino Rossi che si prepara ad affrontare una nuova sfida in sella alla Yamaha M1 del team Petronas SRT, lasciando invece a Fabio Quartararo il posto nel team ufficiale. Grande novità anche in casa Ducati che scende in pista con nuova squadra del team ufficiale formata dalla coppia Francesco “Pecco” Bagnaia e Jack Miller.

Anche quest’anno DAZN schiera una squadra di commento stellare: saranno Niccolò Pavesi e Marco Melandri a raccontare la classe regina, mentre Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo catapulteranno gli appassionati nel mondo della Moto2 e Moto3.

E in attesa della prima tappa di questo Motomondiale, nella sezione dedicata, DAZN offre agli appassionati contenuti originali on demand da non perdere tra cui: “Officina Melandri,” ultimissimo format suddiviso in tre episodi in cui il 33 per eccellenza porta i fan all’interno del reparto corse delle scuderie di Ducati, Yamaha e Aprilia, “S-Piega Melandri,” in cui l’ex pilota e campione del mondo racconta stili di guida unici che contraddistinguono i piloti protagonisti del motomondiale; e “Rewind,” per rivivere assieme i momenti unici della scorsa stagione e quelli che precedono la nuova, ormai sulla griglia di partenza.

Domenica 28 marzo

Dalle 13.40: Warm Up – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Dalle 16:00: gara Moto3, gara Moto2 (17:20) – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo

Ore 19:00: gara MotoGP – commento di Niccolò Pavesi e Marco Melandri

IL GP QATAR IN CHIARO SU TV8 (canale 8 DTT, in HD su Sky can. 121)