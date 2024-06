Euro 2024: Croazia vs ITALIA in Diretta TV e Streaming (Ore 21 Rai 1 e Sky Sport)

EURO 2024, per l'Italia, è arrivato al primo bivio. (Ore 21 Rai 1 e Sky Sport) Dopo un'ora di volo, con partenza dall'aeroporto di Dortmund, la Nazionale è atterrata a Lipsia, dove lunedì sera ecco il primo dentro o fuori per i campioni d'Europa. Basterà non perdere contro la Croazia per garantirsi il secondo posto nel Gruppo B: se i giocatori, in questi giorni, hanno rifiutato l'idea di giocare per il pareggio, anche il Ct Luciano Spalletti si allinea al pensiero, non nominando mai la classifica.

"Ci sono partite che la tua storia la fanno diventare piccola o grande, e da questa sfida qui si hanno dei risultati importanti", le parole del Ct, che difende convinto le scelte fatte al momento di stilare la lista dei convocati. "Noi abbiamo fatto delle scelte perché siamo convinti di aver a che fare con calciatori forti - ha spiegato -. Quando sono andati nei ritiri ho visto la loro voglia di partecipare e di esserci. Questa loro disponibilità e ricerca e voglia va a tradursi nell'essere disponibili a giocare queste sfide, che capitano quando si è calciatori della Nazionale".

I PRECEDENTI - Il confronto diretto con la Croazia, Repubblica indipendente dopo la disgregazione della Jugoslavia nel 1991, è recente quanto negativo: 8 gare tra il 1994 e il 2015, con uno score di 0 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. L’Italia conta però una vittoria che risale a 81 anni fa: aprile 1942, a Genova gli Azzurri si impongono 4-0. In quella partita, penultima prima della sosta tra il 1943 e il 1945 durante il secondo conflitto mondiale, esordio di tanti protagonisti del Grande Torino: Griffanti, Grezar (in gol), Loik, Gabetto (in gol), Valentino Mazzola. La Croazia dell’epoca è espressione dello Stato Indipendente di Croazia, proclamatosi indipendente dal Regno di Jugoslavia, sotto la guida del regime nazionalista di Ante Pavelic. La locale Federazione Croata, sorta già nel 1939 per dissidi con quella jugoslava, era stata riconosciuta dalla FIFA nel 1941. Di fatto, si tratta quindi di una gara considerata appunto ufficiale dalla FIFA, anche se di lì a breve la Croazia (e la sua Federazione) sarebbe riconfluita nella Jugoslavia fino al 1991. A livello individuale, Suker è il bomber della sfida (3 reti), seguito da Mandzukic e Candreva (2). Uno di questi ultimi due è andato sempre a segno nelle ultime 3 sfide.

L'ITALIA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE...

Batte la Croazia. In caso di vittoria nell'ultima partita del girone gli Azzurri di Spalletti sarebbero certi di passare agli ottavi come secondi. Anche in caso di sconfitta della Spagna contro l' Albania , infatti, sarebbero le Furie Rosse a qualificarsi da prima grazie alla vittoria nello scontro diretto contro l' Italia





In caso di vittoria nell'ultima partita del girone gli di sarebbero certi di passare agli ottavi come secondi. Anche in caso di sconfitta della contro l' , infatti, sarebbero le a qualificarsi da prima grazie alla vittoria nello scontro diretto contro l' Pareggia contro la Croazia . Anche con il pareggio l' Italia sarebbe certa di chiudere al secondo posto il proprio gruppo. La Croazia rimarrebbe distanziata di tre punti, mentre l' Albania , in caso di vittoria contro la Spagna , potrebbe al massimo raggiungerci a 4, ma sarebbe comunque sotto per gli scontri diretti

. Anche con il pareggio l' sarebbe certa di chiudere al secondo posto il proprio gruppo. La rimarrebbe distanziata di tre punti, mentre l' , in caso di vittoria contro la , potrebbe al massimo raggiungerci a 4, ma sarebbe comunque sotto per gli scontri diretti In caso di sconfitta contro la Croazia l'Italia potrebbe comunque sperare di qualificarsi tra le migliori terze, a patto che l' Albania non batta la Spagna : in quel caso chiuderemmo il girone da quarti con 3 punti alle spalle di Spagna a 6, Croazia e Albania a 4.





l'Italia potrebbe comunque sperare di qualificarsi tra le migliori terze, a patto che l' non batta la : in quel caso chiuderemmo il girone da quarti con 3 punti alle spalle di a 6, e a 4. Se dovessimo perdere e l'Albania non battere la Spagna saremmo dunque terzi e a quel punto dovremmo andare a vedere la situazione delle terze degli altri gironi, tenendo anche conto della differenza reti. A 3 punti, infatti, la qualificazione come migliori terze sarebbe a rischio, ma ancora non certa

LA COPERTURA TV DI EURO 2024 IN DIRETTA SU SKY SPORT



La corsa al titolo di Campione d’Europa continua con le partite del terzo turno di UEFA EURO 2024, da vivere interamente su Sky e in streaming su NOW. Appuntamento da domenica 23 giugno con gli scontri che determineranno il tabellone degli ottavi di finale. Si gioca in due turni, alle 18 e alle 21, con gli scontri in contemporanea da vivere anche grazie a Diretta Gol. Terzo appuntamento anche per gli Azzurri di Luciano Spalletti, in campo lunedì 24 giugno alle 21 contro la Croazia. L’incontro di Lipsia sarà commentato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con il contributo dal campo di Paolo Aghemo, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano.

Sarà un mese da vivere dall’inizio alla fine, con risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok) con l’hashtag #SkyEuro2024.

STUDI – Ogni giorno collegamenti con aggiornamenti continui dai tre gli studi dedicati: dall’Home of Adidas Football direttamente dal cuore di Berlino a quello di Milano passando il terzo studio che troverà spazio direttamente all’interno degli stadi per le partite dell’Italia. In occasione di Croazia-Italia, Federica Masolin condurrà lo studio dal Leipzig Stadium insieme al suo dream team di ospiti: Fabio Capello, Luca Marchegiani e Paolo Condò.

Ogni giorno, dalle 14 alle 15, da non perdere la rubrica fissa EuroGoleador, che anticipa il primo match della giornata, mentre dalle 17 alle 18, dalle 20 alle 21 e dalle 22.45 alle 23.30 gli studi di approfondimento pre e postpartita degli altri incontri. Dal lunedì al venerdì, alle 23.30, chiuderà la giornata Calciomercato – L’Originale, mentre nel weekend, alla stessa ora, in onda Euroweekend.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa



per seguire tutte le 51 partite di Euro 2024 su Sky!

IL PROGRAMMA DI OGGI SU SKY SPORT



Lunedì 24 giugno alle 14:00 tornerà "EuroGoleador" con Sara Benci, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Alle 19:30 e alle 23:00 seguirà "Sky Euro Show" con Federica Masolin, Fabio Capello, Luca Marchegiani e Paolo Condò. Alle ore 21:00 ci sarà la 3a giornata del Gruppo B di UEFA Euro 2024 con "Diretta Gol" su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251), e in streaming su NOW e Sky Go. Daniele Barone commenterà Albania vs Spagna, mentre Federico Zancan sarà alla telecronaca di Croazia vs Italia. L'Albania affronterà la Spagna, già qualificata agli ottavi, cercando di ottenere un risultato positivo contro una squadra che ha sempre vinto nei precedenti otto incontri ufficiali. La Croazia, ultima nel gruppo, cercherà una vittoria contro l'Italia per sperare ancora nella qualificazione, mentre agli Azzurri basta un punto per passare agli ottavi. Alle 21:00, la partita Croazia vs Italia sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213), con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento di Beppe Bergomi. A bordocampo ci saranno Paolo Aghemo, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano. L'Italia ha bisogno di un solo punto per qualificarsi agli ottavi, ma non ha mai battuto la Croazia in competizioni ufficiali, con quattro pareggi e due sconfitte. Sempre alle 21:00, Albania sfiderà la Spagna in esclusiva Sky su Sky Sport (253) con la telecronaca di Antonio Nucera e il contributo a bordocampo di Paolo Assogna. La Spagna è già qualificata, mentre Albania e Croazia sono all'ultimo posto con un solo punto.

LUNEDÌ 24 GIUGNO

Dalle 14 EuroGoleador

in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini



in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini Dalle 19.30 e dalle 23 Sky Euro Show

in studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Luca Marchegiani e Paolo Condò



in studio: Federica Masolin, Fabio Capello, Luca Marchegiani e Paolo Condò Ore 21:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. B: Diretta Gol

diretta Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei.



Albania vs Spagna: Daniele Barone

Croazia vs ITALIA: Federico Zancan



diretta Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersiu nulla dei momenti più emozionanti di questa 17esima edizione degli Europei. Albania vs Spagna: Daniele Barone Croazia vs ITALIA: Federico Zancan Ore 21:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. B: Croazia vs ITALIA

diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Bordocampo Paolo Aghemo, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Gruppo B con Spagna (gia' agli ottavi) e Albania. All'Italia basta un punto per qualificarsi. Non ha mai battuto i croati (amichevoli escluse), 4 pari e 2 ko.



diretta Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi Bordocampo Paolo Aghemo, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano Streaming: diretta su NOW e Sky Go Gruppo B con Spagna (gia' agli ottavi) e Albania. All'Italia basta un punto per qualificarsi. Non ha mai battuto i croati (amichevoli escluse), 4 pari e 2 ko. Ore 21:00 Uefa Euro 2024 3a Giornata Gr. B: Albania vs Spagna ESCLUSIVA SKY

diretta Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca Antonio Nucera

Bordocampo Paolo Assogna

Gruppo B con Croazia (ultima) e Italia (seconda). Albania con un solo punto come i croati. Spagna gia' qualificata agli ottavi. Ha sempre vinto in 8 precedenti.

LA COPERTURA TV DI EURO 2024 IN DIRETTA SULLA RAI

Sarà un mese in apnea: dal 14 giugno, il giorno di Germania-Scozia, la gara inaugurale, fino al 14 luglio, la notte della finale. Trenta giorni esatti, nei quali la Rai accompagnerà i telespettatori “dentro” l’edizione 2024 del Campionato Europeo di calcio, che si svolgerà in Germania, dove gli Azzurri di Luciano Spalletti arrivano da campioni in carica, dopo il titolo conquistato nel 2021 nella indimenticabile notte di Wembley contro l’Inghilterra.

Non è un avverbio utilizzato a sproposito, dentro, perché quella proposta dalla Rai sarà davvero un’immersione totale nella manifestazione: alle 31 gare in diretta tv, su Rai 1 e Rai 2, e a tutte le 51 le partite in diretta radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, infatti, si aggiungeranno le rubriche dedicate, gli aggiornamenti costanti nel corso dei Tg e dei Gr, gli appuntamenti quotidiani con “Diretta Azzurra” su Rai Sport HD – live da Iserlohn, il quartier generale degli Azzurri in Germania – e un appuntamento speciale su RaiPlay per le partite dell’Italia.

Euro2024, poi, sarà totalmente accessibile: grazie a Rai Pubblica Utilità, infatti, Dribbling sarà sottotitolato nella versione in onda su Rai 2, mentre in quella disponibile su RaiPlay sarà sottotitolato e tradotto nella Lingua Italiana dei Segni. Ogni partita sarà sottotitolata, mentre, per la prima volta nella storia della tv, le partite degli Azzurri saranno accompagnate, sul canale dell’audiodescrizione, dalla cronaca descrittiva dedicata ai telespettatori non vedenti e ipovedenti, a cura di un giornalista di Rai Sport. Un grande segnale di inclusione, nel pieno rispetto della mission di Servizio Pubblico.

Nel dettaglio, saranno 22 le gare trasmesse su Rai 1 e 9 quelle su Rai 2, con il racconto affidato a quattro coppie di telecronisti: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (che commenteranno le partite dell’Italia), Stefano Bizzotto e Lele Adani, Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni e Luca De Capitani e Sebino Nela. Ogni partita sarà preceduta e seguita da uno studio di presentazione e commento: per quello delle gare in programma alle 18.00 ci saranno Francesca Spaziani Testa con Katia Serra, Angelo Di Livio e l’ex arbitro Mauro Bergonzi alla moviola, per analizzare le decisioni arbitrali, mentre con Simona Rolandi e Marco Lollobrigida, per quelle in prima serata, ci saranno, oltre al confermato Bergonzi, Marco Tardelli e Bruno Giordano.

La programmazione giornaliera comincerà alle 13.30, su Rai 2, con Dribbling, condotto da Paolo Paganini, con in studio Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra e Laura Barth, e con Giulia Stronati che curerà lo spazio dedicato al calciomercato, che da sempre, nei mesi delle grandi manifestazioni calcistiche, si accende di interesse, a caccia di talenti e di occasioni. La seconda serata di Rai 1, invece, subito dopo le partite, sarà appannaggio di Notti Europee, con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi: con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni che esplorerà il mondo social, tradizionalmente sempre molto ricettivo in occasione delle competizioni internazionali.

IL PROGRAMMA DI OGGI SU RAI

Lunedì 24 giugno sarà una giornata ricca di eventi sportivi dedicati agli Europei di calcio 2024, trasmessi in diretta su Rai. A partire dalle ore 13:30 su Raidue, ci sarà la rubrica "Dribbling Europei" trasmessa in diretta dallo stadio SR3 di Roma. In studio saranno presenti Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth e Giulia Stronati. Questa trasmissione storica offre ogni giorno servizi di colore, storie e interviste realizzate dagli inviati a Berlino e in altre città della Germania, in occasione degli Europei 2024.

Alle ore 21:00 su Raiuno, disponibile anche in Rai 4K sul canale 101 del DTT e 210 di Tivùsat, ci sarà la partita dei Campionati Europei Germania 2024 tra Croazia e Italia, in diretta dal Leipzig Stadium di Lipsia. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, con il commento di Antonio Di Gennaro. A bordo campo ci sarà Tiziana Alla, mentre le interviste saranno condotte da Andrea Riscassi. Il Pitch View Studio vedrà la presenza di Alessandro Antinelli, Daniele Adani e Andrea Stramaccioni. Dalle ore 20:33, lo studio pre-partita sarà condotto da Simona Rolandi, con la partecipazione di Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Bruno Giordano e Mauro Bergonzi.

Alle ore 23:10 su Raiuno, sempre disponibile in Rai 4K, sarà trasmessa la rubrica "Notti Europee" in diretta dallo studio SR3 di Roma. In studio ci saranno Paola Ferrari e Marco Mazzocchi, che condurranno il programma di approfondimento con servizi e ospiti in studio dedicati agli Europei di calcio. Saranno presenti anche Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati e Giusy Meloni, quest'ultima impegnata a esplorare il mondo dei social.

Infine, alle ore 00:45 su Raiuno, sarà trasmessa la replica della partita tra Croazia e Italia, sempre dal Leipzig Stadium di Lipsia, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento di Antonio Di Gennaro, a bordo campo Tiziana Alla e le interviste di Andrea Riscassi.

LUNEDI 24 GIUGNO

ore 13:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling Europei (diretta)

dallo stadio SR3 - Roma

In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati

Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio.



: dallo stadio SR3 - Roma In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio. ore 21:00 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA) [disponibile Rai 4K can. 101 DTT e 210 Tivùsat]

Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Croazia vs ITALIA (diretta)

dal Leipzig Stadium di Lipsia

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento: Antonio Di Gennaro

Bordocampo: Tiziana Alla - Interviste: Andrea Riscassi

Pitch View Studio: Alessandro Antinelli, Daniele Adani e Andrea Stramaccioni

Studio (dalle 20:33): Simona Rolandi, Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Bruno Giordano, Mauro Bergonzi



: dal Leipzig Stadium di Lipsia Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento: Antonio Di Gennaro Bordocampo: Tiziana Alla - Interviste: Andrea Riscassi Pitch View Studio: Alessandro Antinelli, Daniele Adani e Andrea Stramaccioni Studio (dalle 20:33): Simona Rolandi, Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Bruno Giordano, Mauro Bergonzi ore 23:10 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA) [disponibile Rai 4K can. 101 DTT e 210 Tivùsat]

Rubrica - Notti Europee (diretta)

dallo studio SR3 di Roma

In studio: Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati, Giusy Meloni.

Paola Ferrari e Marco Mazzocchi conducono il programma di approfondimento, tra servizi e ospiti in studio, dedicato agli Europei di calcio. Con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni a esplorare il mondo social.



: dallo studio SR3 di Roma In studio: Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati, Giusy Meloni. Paola Ferrari e Marco Mazzocchi conducono il programma di approfondimento, tra servizi e ospiti in studio, dedicato agli Europei di calcio. Con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni a esplorare il mondo social. ore 00:45 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA) [disponibile Rai 4K can. 101 DTT e 210 Tivùsat]

Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Croazia vs ITALIA (replica)

dal Leipzig Stadium di Lipsia

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento: Antonio Di Gennaro

Bordocampo: Tiziana Alla - Interviste: Andrea Riscassi

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)