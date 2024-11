Binaghi: 'Tennis deve andare su Rai 1. Le imprese di Sinner meritano pari dignità al calcio'

"Più tennis sulla rete ammiraglia, Rai 1, e non su Rai 2. Chiedo solo pari opportunità con la Nazionale di calcio. Non posso più sopportare che il tennis venga considerato dalla Rai uno sport minore. Non lo è. Lo dimostrano gli ascolti".

Il presidente della Federazione italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, lancia un messaggio chiaro alla tv di Stato in un'intervista al Foglio.

Lo sfogo del presidente Binaghi arriva dopo il grande successo sportivo e di ascolti della finale di Coppa Davis, vinta per il secondo anno consecutivo dall'Italia. Una finale trasmessa in chiaro su Rai 2, in pay-tv su Sky e in streaming su SuperTenniX. Dall'anno prossimo, e per quattro anni, la Davis e la Billie Jean King Cup saranno in esclusiva su SuperTennis. Se l’acquisizione dei diritti della massima competizione a squadre femminile rappresenta una riconferma, l’esclusiva di tutte le sfide della massima competizione a squadre maschile rappresenta un grande e piacevolissimo ritorno. Un regalo speciale per tutti gli appassionati di tennis che finalmente potranno tornare a godere esclusivamente sul canale federale – in chiaro e gratuitamente – delle imprese della nazionale italiana.

Ma la Federazione Italiana Tennis e Padel, ricorda il presidente Binaghi, è sempre stata aperta alla condivisione dell'esclusiva con la Rai.

"Il nostro scopo non è commerciale ma divulgativo ma chiediamo attenzione. Abbiamo il nostro canale e se la Rai non ci dà le giuste risposte offriremo il bel tennis sul nostro canale tematico".

Alla tv di Stato, prosegue, “[abbiamo sempre offerto] la nostra disponibilità. Siamo venuti incontro alle richieste e concordato perfino gli orari delle gare degli Internazionali di Roma". La Rai ha trasmesso anche le partite di Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals di Torino, fino alla finale che l'ha incoronato primo campione italiano nella storia del torneo, sempre su Rai 2, riservando alla nazionale di calcio la vetrina di Rai 1. Il 14 novembre sono andate in onda anche alla stessa ora: da una parte Italia-Belgio di Nations League; dall'altra Sinner-Medvedev, ultima partita del girone con l'italiano già qualificato. Binaghi ha spiegato di aver chiesto ai vertici della Rai una collocazione più prestigiosa per il tennis.

"Mi è stato risposto che ci sono valutazioni di marketing. Ovviamente ho ringraziato l'ad Rossi, ma io devo fare l'interesse del tennis, e gli sarei più grato quando la Rai ci darà la vetrina della nazionale di calcio, Rai 1. E' una sfida per tutti".

Nel 2025, in chiaro, il tennis si vedrà su SuperTennis che trasmette tutto il circuito WTA, i tornei Challenger e le due principali competizioni a squadre (oltre al Premier Padel). L’accordo con l'ITF per la Davis e la Billie Jean King Cup prevede anche l’acquisizione dei diritti delle massime manifestazioni giovanili - la Junior Davis Cup e la Junior Billie Jean King Cup by Gainbridge - e dei più prestigiosi appuntamenti di Beach Tennis e Wheelchair. Per approfondire la conoscenza di due discipline in forte ascesa, ed entusiasmarsi con i loro campioni, nel palinsesto di SuperTennis entreranno, infatti, anche l’ITF Wheelchair World Team Cup, il NEC Wheelchair Singles Masters & ITF Wheelchair Doubles Masters e l’ITF Beach Tennis World Cup and World Championships. Un’offerta che va ad affiancarsi anche a quella dei più prestigiosi appuntamenti di Padel; ricordiamo, infatti, che dal 2017 la tv della FITP accompagna gli appassionati italiani nella scoperta della disciplina della ‘pala’. Attraverso la trasmissione degli eventi più prestigiosi e di format dedicati alla tecnica e alla scoperta dei campioni e delle loro storie, il canale ha contribuito a dare un grande impulso al boom di popolarità che ha investito anche il nostro Paese. M a, conclude Binaghi, c'è una partita più generale da vincere.

"Il nuovo Sinner - sostiene - deve vedere il tennis sulla tv pubblica e non su una pay tv. Il tennis è popolare come il calcio, la Rai lo comprenda. Il danno è per il Paese".

L'altra sfida, che coinvolge la politica, riguarda gli eventi sportivi in chiaro. "Gli spagnoli hanno avuto la possibilità di vedere sulla loro tv pubblica la finale del Roland Garros, la finale tra lo spagnolo Alacaraz-Zverev". In Italia, invece, "la nostra Paolini è arrivata in finale a Wimbledon ma gli italiani non hanno visto la partita in chiaro, sulla Rai".

Questo succede perché nella lista degli eventi sportivi considerati di interesse generale, da trasmettere in chiaro (non necessariamente sulla Rai), per quanto riguarda il tennis figurano soltanto semifinali e finale delle nazionali italiane in Coppa Davis e Billie Jean King Cup, e di giocatori o giocatrici italiani agli Internazionali BNL d'Italia. L'elenco è contenuto nella delibera 131/12/CONS dell'AGCOM, approvata nel marzo 2012. In Spagna, la corrispondente lista comprende, oltre alle fasi finali delle competizioni a squadra con la nazionale iberica in campo, le semifinali e la finale del Roland Garros con giocatori spagnoli protagonisti. La richiesta del presidente della FITP è chiara:

"Chiedo una finestra in chiaro, una vetrina vera, per le partite. Voglio che le finali dello Slam possano essere guardate dai ragazzi che amano il tennis". Ne ha parlato anche al Governo, spiega. "Mi hanno assicurato che la norma verrà modificata. Speriamo, e presto".