Calcio Estate azzurra in diretta Rai, tra qualificazioni Mondiali, Europei Under 21 e Women's EURO

Rai Pubblicità ha presentato la sua politica e programmazione per un'estate intensamente calcistica, che vedrà le Nazionali italiane protagoniste sui canali Rai. La proposta televisiva si concentra su eventi di rilievo, offrendo un'ampia copertura agli appassionati. Il focus principale dell'estate calcistica Rai è il percorso della Nazionale maschile di Luciano Spalletti verso i Mondiali del 2026. Il cammino prevede otto partite di qualificazione che si disputeranno tra giugno e novembre. L'inizio di questo importante percorso è fissato per il 6 giugno con la trasferta contro la Norvegia, seguita a stretto giro, il 9 giugno, dalla partita in casa contro la Moldavia.

Una notizia chiave per i tifosi è che tutte le partite di qualificazione della Nazionale italiana per i Mondiali 2026 saranno trasmesse in esclusiva su Rai 1. Le partite avranno il calcio d'inizio alle ore 20:45. Rai ha predisposto un ampio progetto editoriale a corredo degli incontri. I collegamenti dallo studio a bordo campo saranno affidati a Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni. La telecronaca sarà curata dalle "voci del calcio azzurro", il duo composto da Alberto Rimedio e Lele Adani. L'offerta include anche la diretta streaming e il VOD di tutti i match, oltre a una serie di approfondimenti, radiocronache, aggiornamenti e commenti live.

Oltre alle qualificazioni mondiali, la programmazione estiva della Rai comprende altri eventi calcistici di rilievo. Tra i match della Nazionale maggiore, è prevista la trasmissione della finale della UEFA Nations League. Questa partita, che vedrà affrontarsi le squadre vincenti delle semifinali Germania-Portogallo e Spagna-Francia, sarà trasmessa l'8 giugno con calcio d'inizio alle ore 21:00 su Rai 2. Per questa finale è previsto uno studio di approfondimento con analisi e commenti, e la telecronaca sarà di Stefano Bizzotto e Roberto Rambaudi.

L'estate calcistica continua con il Campionato Europeo UEFA Under 21, che si terrà dall'11 al 28 giugno in Slovacchia. Rai trasmetterà un totale di 13 partite del torneo, garantendo la copertura di tutte le gare dell'Italia. Queste saranno proposte in diretta prime time su Rai 2, con la possibilità di un passaggio su Rai 1 nel caso in cui la squadra italiana accedesse alle fasi finali del torneo. Il progetto editoriale per l'Europeo Under 21 prevede uno studio a bordo campo guidato da Simona Rolandi, Andrea Stramaccioni e Antonio Di Gennaro. La telecronaca sarà affidata a Luca De Capitani e Katia Serra, con Francesco Rocchi come inviato dal bordo campo. L'Italia ha 3 partite garantite nella fase a gironi, con la possibilità di arrivare a fino a 6 partite in caso di raggiungimento della finale.

A luglio, l'attenzione si sposterà sul calcio femminile con i prossimi Europei UEFA Women's EURO 2025, in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Rai si impegna a promuovere con forza la visibilità del calcio femminile. Saranno trasmesse 19 partite in diretta, inclusa la copertura di tutte le partite delle Azzurre. Queste gare andranno in chiaro su Rai 2, con una possibile promozione su Rai 1 nel caso in cui l'Italia avanzasse alle fasi finali. La copertura sarà completa e attenta, con collegamenti pre e post-partita affidati a Simona Rolandi. La telecronaca sarà curata da Tiziana Alla e Katia Serra, mentre Sara Meini raccoglierà le emozioni da bordo campo. Anche per la Nazionale femminile sono previste 3 partite certe, con la possibilità di arrivare a fino a 6 in caso di raggiungimento della finale.