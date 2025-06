Mondiale per Club FIFA 2025, Monterrey - Inter diretta esclusiva gratis DAZN, differita Italia 1

L'attesa è quasi finita. Alle 03:00 del 18 giugno in Italia diretta esclusiva gratis DAZN, differita Italia 1), l'Inter farà il suo esordio nella rinnovata FIFA Club World Cup, una competizione che si preannuncia come un "momento storico per il calcio mondiale". Il palcoscenico sarà l'iconico Rose Bowl Stadium di Pasadena, California, e il primo avversario per i nerazzurri sarà il Club de Fútbol Monterrey, soprannominati i "Rayados". Questa partita segnerà il primo confronto ufficiale in assoluto tra le due squadre. La partita si giocherà al Rose Bowl Stadium, uno degli impianti più iconici della California. L'arbitro designato per l'incontro sarà il brasiliano Wilton Sampaio, coadiuvato dagli assistenti Boschilia e Pires, dal quarto ufficiale Tejera, e con il VAR gestito da Gallo, Avar Lara e SVAR Hernandez.

Inter - Voltare Pagina e Ripartire con Chivu

Per l'Inter, questa competizione rappresenta molto più di un semplice torneo. È un'opportunità cruciale per "voltare pagina" dopo un finale di stagione 2024/25 che ha lasciato il segno. La dolorosa sconfitta per 5-0 nella finale di UEFA Champions League contro il PSG e uno Scudetto sfumato per un solo punto hanno generato "amarezza", ma anche "consapevolezza di essere cresciuti molto".

Il capitano Lautaro Martínez ha sottolineato il mantra della squadra: "Il calcio dà a tutti la possibilità di voltare pagina". Nonostante la tristezza per la finale di Champions, dove "non ci è riuscito niente e a loro tutto", l'obiettivo è chiaro: "Ogni volta che inizia una competizione, l'Inter sa che deve arrivare in fondo, il più alto possibile". Stefan de Vrij ha ribadito la "nuova energia positiva" e la felicità di partecipare a un torneo in cui si spera di "fare bene" e "portare l'Inter il più in alto possibile". Alessandro Bastoni ha aggiunto che "il bello del calcio è che c'è sempre la possibilità di ripartire".

La partita segnerà anche l'esordio ufficiale sulla panchina nerazzurra per Cristian Chivu. Chivu, subentrato a Simone Inzaghi, ha lavorato molto sull'aspetto mentale della squadra e ha assicurato che si "vedrà qualcosa di nuovo" nelle intenzioni di gioco e nell'abbozzo di un nuovo assetto tattico, pur con cautela e pazienza. Lautaro Martínez ha descritto l'impatto con il nuovo mister come "importante e positivo", evidenziando una forte intesa sulle idee di gioco e sulla mentalità vincente.

L'Inter dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-5-2, una conferma dell'assetto tattico utilizzato in precedenza. La probabile formazione vede: Sommer tra i pali; Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa; Darmian a destra, Barella, Asllani e Mkhitaryan a centrocampo con Carlos Augusto a sinistra; e la coppia d'attacco formata da Sebastiano Esposito e Lautaro Martínez.

Ci sono diverse novità dettate da infortuni e indisponibilità: Denzel Dumfries è uscito affaticato dall'allenamento pre-partita e sarà sostituito da Matteo Darmian sulla fascia destra. A centrocampo, Kristjan Asllani prenderà il posto di Hakan Çalhanoğlu. Le maggiori difficoltà per Chivu sono in attacco: Marcus Thuram non è al meglio e partirà dalla panchina, mentre Pio Esposito è infortunato e Mehdi Taremi è bloccato in Iran a causa di un conflitto. Sebastiano Esposito, rientrato dall'Empoli, affiancherà quindi Lautaro Martínez per questa spedizione. Anche Yann Bisseck è ai box per infortunio. La squadra si è preparata a Los Angeles, con sessioni di allenamento presso la UCLA.

Monterrey - Avversario di Talento con Nuova Guida

I Rayados del Monterrey, con sede nell'omonima città messicana, si sono qualificati al Mondiale per Club 2025 grazie alla vittoria della CONCACAF Champions Cup nel 2021. La loro storia è ricca di successi, vantando "cinque campionati messicani e 5 Champions Cup", queste ultime tutte tra il 2011 e il 2021, il che ha permesso loro di disputare il "vecchio" Mondiale per Club in ben cinque diverse occasioni.

La stagione 2024/25 del Monterrey è stata caratterizzata da "alti e bassi". Nel Torneo Apertura (luglio-dicembre 2024), hanno chiuso al quinto posto in regular season e hanno raggiunto la finale dei playoff, ma sono stati sconfitti dal Club America. Nel Torneo Clausura (gennaio-maggio 2025), si sono classificati settimi e sono stati eliminati ai quarti di finale dopo aver dovuto affrontare i play-in. Anche il loro percorso nella CONCACAF Champions Cup 2025 si è interrotto precocemente, agli ottavi di finale, a causa della regola dei gol in trasferta contro i Vancouver Whitecaps.

Sulla panchina del Monterrey farà il suo esordio ufficiale lo spagnolo Domènec Torrent. Torrent, appena arrivato in sostituzione dell'ex difensore argentino Martin Demichelis, vanta un curriculum di prestigio: tra il 2007 e il 2018 ha fatto parte dello staff di Pep Guardiola, lavorando come collaboratore per Barcellona B, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Come capo allenatore, ha guidato New York City, Flamengo e Galatasaray, oltre ad aver trascorso l'intera stagione 2024/25 con l'Atletico San Luis.

Domènec Torrent ha espresso grande fiducia in vista del match:

"L'Inter è una grande squadra, che ha vinto tantissimo negli ultimi anni... Siamo due squadre che abbiamo cambiato l'allenatore di recente, ma abbiamo studiato Chivu e abbiamo visto le partite di quando allenava il Parma. Sarà una bella sfida per noi, vogliamo che i nostri tifosi siano orgogliosi. Il pubblico può pensare che ci sia tanta differenza tra le squadre messicane e le europee, ma noi siamo competitivi e vogliamo provare a dire la nostra. Sono convinto che abbiamo della chance".

Il Monterrey è una "squadra di talento, con diversi giocatori formati in Europa". Il capocannoniere stagionale è Germán Berterame, con 22 gol in 41 presenze, seguito da Sergio Canales, vecchia promessa del calcio spagnolo, con 18 reti in 42 partite. La "stella indiscussa" della squadra è Sergio Ramos, lo storico capitano del Real Madrid, che si è unito ai Rayados nel febbraio scorso e ha già collezionato 9 presenze e 4 gol tra campionato e Champions Cup. Alessandro Bastoni dell'Inter ha anche rivelato la sua ammirazione: "Il mio idolo è sempre stato Sergio Ramos e sono molto felice di affrontarlo".

In rosa, figurano anche altri giocatori con esperienza europea come Oliver Torres (ex Siviglia), Lucas Ocampos (ex Siviglia, Milan e Genoa), e i messicani Hector Moreno (veterano della Nazionale) e Jesus Corona (passato da Siviglia e Porto). Il Monterrey predilige un "modulo offensivo" con tanti giocatori tecnici. Solitamente, si dispongono con un 4-2-3-1 che, a seconda dell'avversario, può trasformarsi in un 4-3-3, con Berterame punta centrale e attorno a lui Corona, Ocampos e Canales. Sergio Canales ha espresso l'orgoglio di rappresentare la città e il Messico a livello mondiale in questo torneo.

La probabile formazione del Monterrey (4-3-3) dovrebbe essere: Andrada; Medina, Chavez, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Fimbres, Canales; Corona, Berterame, Ocampos. (All. Torrent).

Precedenti Storici e Curiosità

Come accennato, Inter e Monterrey non si sono mai affrontate in una partita ufficiale. Esiste tuttavia un unico precedente non ufficiale, risalente al 1994, nell'ambito della "Coppa Tecate" in Messico. Il 25 maggio 1994, in semifinale allo Stadio Tecnologico (allora impianto di casa dei messicani), l'Inter di Gianpiero Marini sconfisse il Monterrey per 1-0 grazie a un gol di Igor Shalimov al 65'. Quella formazione interista includeva nomi come Zenga, Bergomi e Ferri. L'Inter perse poi la finale di quel torneo contro il Chivas di Guadalajara.

L'ultima volta che l'Inter ha affrontato una squadra del Nord/Centro/Sud America in una partita ufficiale risale addirittura al 1965, quando vinse la finale di Coppa Intercontinentale contro il CA Independiente con un punteggio complessivo di 3-0, sotto la guida di Helenio Herrera.

Tutti i tifosi potranno seguire GRATIS la partita dalle 03:00 in diretta esclusiva su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni. Collegamento prepartita a partire dalle ore 02:30 per le ultime notizie prima del calcio d'inizio. La gara sarà poi visibile in differita in chiaro a partire dalle 21 di mercoledi 18 Giugno su Italia 1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

DAZN non richiederà agli utenti di sottoscrivere alcun abbonamento o di fornire una carta di credito per la visione in diretta.



Per accedere a questa modalità gratuita, denominata "DAZN Free", sarà sufficiente registrarsi alla piattaforma. Il processo è semplice:

si accede al sito ufficiale di DAZN da desktop,

da desktop, si clicca su uno degli eventi visibili gratuitamente (riconoscibili dall'assenza del simbolo del lucchetto),

si crea un account inserendo email, nome, cognome e una password,

si verifica l'email con un codice di 4 cifre e si sceglie di continuare con un account gratuito.

Mentre la visione in diretta è accessibile gratuitamente a tutti, DAZN ha previsto funzionalità premium esclusive per i suoi abbonati a pagamentoia. Queste includono:

Audio multicanale Dolby 5.1 e HDR per un'esperienza immersiva

Highlights estesi di ogni match

Possibilità di download per la visione offline

Streaming su più dispositivi in contemporanea

Repliche integrali delle partite on demand, particolarmente utili per gli incontri che si svolgeranno in notturna, come Monterrey-Inter, Juventus-Al Ain e Inter-River Plate.

Gli utenti con account gratuito, invece, non avranno accesso a repliche, highlights estesi, analisi approfondite, né al supporto per HDR e Dolby 5.1.. Riguardo al numero di dispositivi, un account gratuito consente l'accesso da più dispositivi (smartphone, tablet, PC, Smart TV), ma la visione è limitata a un solo evento per volta, da un dispositivo alla volta. Per la visione contemporanea su più schermi, è necessario un abbonamento a pagamento.

L’Offerta DAZN Standard – L’abbonamento al piano Standard di DAZN, proposto anche con un’offerta dedicata al Mondiale per Club, costa 19,99 euro al mese per i primi sei mesi (con vincolo di 12 mesi), per poi passare a 34,99 euro al mese. C’è anche l’opzione flessibile senza vincoli, a 29,99 euro per il primo mese e 44,99 euro per i successivi. Con il piano Standard vedi ** tutta la Serie A Enilive**, tutta la Serie BKT, La Liga, la UEFA Women’s Champions League, il volley italiano e internazionale (Serie A, CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), il basket italiano (playoff Serie A UnipolSai) e internazionale (Eurolega, Eurocup), l’offerta sportiva di Eurosport con i canali 1 e 2 (tennis come Australian Open e Roland Garros, ciclismo come Tour de France e Giro d’Italia, sport invernali), NFL, boxe, UFC e il meglio del fighting internazionale. Gli abbonati Standard possono registrare fino a sei dispositivi e guardare in contemporanea su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.