Mondiale per Club FIFA 2025, Al Ain - Juventus diretta gratis DAZN, in chiaro Italia 1

Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno 2025, in diretta GRATIS su DAZN e in chiaro su Italia 1 alle 3:00 ora italiana (le 21:00 locali a Washington), la Juventus farà il suo attesissimo debutto nel Mondiale per Club FIFA 2025, affrontando l'Al-Ain all'Audi Field di Washington. Questa partita non è solo la prima delle tre sfide del girone G per i bianconeri, ma segna un momento storico: è il primo confronto ufficiale tra Al-Ain e Juventus e la prima volta che una squadra degli Emirati Arabi Uniti incrocia una formazione italiana nella storia della competizione.

Nonostante sia un esordio assoluto per la Juventus nel Mondiale per Club (anche considerando il precedente format), il club torinese vanta già una storia vincente in competizioni intercontinentali, avendo conquistato due Coppe Intercontinentali: nel 1985 contro l'Argentinos Juniors e nel 1996 contro il River Plate, quest'ultima decisa da un gol di Alessandro Del Piero a Tokyo. L'Al-Ain, invece, ha già esperienza in questa competizione, avendo partecipato due volte al precedente formato e raggiunto la finale nel 2018, dove fu sconfitto 1-4 dal Real Madrid, dopo aver eliminato Team Wellington, ES Tunis e River Plate.

La Juventus si è guadagnata un posto al Mondiale per Club grazie all'ottava posizione nel ranking UEFA degli ultimi 4 anni, un risultato raggiunto in una stagione che ha visto la conferma del tecnico Igor Tudor fino al 2027 (con opzione per il 2028), dopo aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League all'ultima giornata di campionato contro il Venezia. La trasferta americana è iniziata con un evento di alto profilo: la delegazione bianconera, composta dal proprietario John Elkann, dall'allenatore Igor Tudor, dal CEO Maurizio Scanavino, dal General Manager Damien Comolli, dal Direttore delle Strategie Giorgio Chiellini e alcuni giocatori (tra cui gli americani McKennie e Weah, Locatelli, Gatti, Koopmeiners e Vlahovic), è stata ricevuta nello Studio Ovale da Donald Trump, alla presenza del Presidente della FIFA Gianni Infantino.

L'Al-Ain si è qualificato come vincitore dell'AFC Champions League 2023/24, sotto la guida di Hernan Crespo. Nonostante sia la squadra più titolata degli Emirati Arabi Uniti, la stagione 2024/2025 li ha visti faticare in campionato, chiudendo al quinto posto. Questa situazione ha portato al cambio in panchina a febbraio, con Vladimir Ivic che ha sostituito Leonardo Jardim. Il mercato di giugno ha visto l'arrivo di rinforzi importanti come il portiere Rui Patricio, i difensori Benkhaleq e Ratnik e l'esterno Jasic.

Mentalità Vincente e Prospettive Future

L'obiettivo della Juventus è chiaro. Dalle dichiarazioni del tecnico Igor Tudor a Washington, è emersa una grande determinazione: "Non siamo venuti qui per partecipare. La Juve, quando partecipa, lo fa per vincere". Tudor ha anche sottolineato come la squadra si sia adattata al clima e al fuso orario, e che il presidente John Elkann ha dato "una grossa carica" alla squadra alla Continassa, ribadendo la volontà di vincere. Per Tudor, il Mondiale per Club non è un nuovo inizio, ma la prosecuzione del percorso intrapreso dalla squadra. L'allenatore ha inoltre espresso fiducia nel mercato futuro, prevedendo che con tre nuovi acquisti e i rientri di Bremer e Cabal, la squadra sarà più forte della precedente stagione. L'incontro sarà diretto dalla statunitense Tori Penso.

Statistiche e Punti Chiave del Confronto

Analizzando le statistiche della stagione 2024/2025, emergono dati interessanti. La Juventus ha eguagliato il suo record di pareggi in una singola stagione (dal 1929/1930) con 20 partite terminate in parità. Sul fronte del dribbling, la percentuale di riuscita della Juventus (48.4%) è inferiore solo a quella di Manchester City (50.7%) e Real Madrid (49.3%) tra le big europee presenti al torneo. Un aspetto cruciale del confronto sarà il gioco aereo: l'Al-Ain ha segnato ben 13 gol di testa nella UAE Pro League 2024/2025, con Kodjo Laba (capocannoniere del campionato con 20 gol) che ne ha realizzati 8, il dato più alto nelle tre principali leghe del Golfo. La Juventus, d'altro canto, ha incassato 10 gol di testa in Serie A, più di qualsiasi altra squadra dei maggiori cinque campionati europei qualificata al Mondiale. Tra i giovani talenti, Kenan Yildiz (classe 2005) della Juventus si è distinto partecipando a 15 reti (9 gol e 6 assist) in tutte le competizioni, posizionandosi come il terzo più giovane dopo Lamine Yamal e Désiré Doué tra i pari età nei maggiori cinque campionati europei.

Le Probabili Formazioni e le Condizioni dei Giocatori

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Igor Tudor dovrebbe schierare la Juventus con un 3-4-2-1: Di Gregorio in porta; Kalulu, Rugani e Kelly in difesa. A centrocampo Nico Gonzalez e Cambiaso (recuperato e titolare) sugli esterni, con McKennie e Khéphren Thuram a fare da diga. Sulla trequarti Conceicao e Kenan Yildiz a supporto dell'unica punta Kolo Muani. Diversi i dubbi per Tudor: Gatti non è al meglio (con Rugani candidato alla titolarità), Locatelli e Koopmeiners sono rientrati in gruppo ma non sono al 100% e non dovrebbero partire titolari. Vlahovic, rientrato tardi dagli impegni con la Nazionale, dovrebbe lasciare il posto a Kolo Muani, che ha lavorato di più con la squadra. Difficilmente si vedrà in campo Bremer, ancora in recupero. L'Al-Ain di Ivic dovrebbe rispondere con un 4-3-3: Rui Patricio tra i pali; Al-Ahbabi, Cardoso, Kouadio ed Erik in difesa; Park Yong-woo, Yahia Nader e Matias Palacios a centrocampo; Kaku, Houssine Rahimi e Kodjo Laba in attacco

Tutti i tifosi potranno seguire GRATIS la partita dalle 03:00 in diretta esclusiva su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Ambrosini. Collegamento prepartita a partire dalle ore 02:30 per le ultime notizie prima del calcio d'inizio con la presenza dell'inviato Tommaso Turci.Il match sarà disponibile anche in diretta in chiaro su Italia 1 con telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. Inviato a Washington Alessio Conti.

DAZN non richiederà agli utenti di sottoscrivere alcun abbonamento o di fornire una carta di credito per la visione in diretta.



