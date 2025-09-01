Radio TV Serie A, piattaforma in chiaro su sito, app e Dazn con radiocronache, rubriche e ospiti top
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (com.stampa)
Si è svolta oggi, presso l'Hotel Sheraton Milan San Siro di Milano, la conferenza stampa di presentazione di Radio TV Serie A. In occasione della chiusura ufficiale della Sessione Estiva del Calciomercato 2025-2026, organizzato da Master Group Sport e A.Di.Se - Associazione Italiana Direttori Sportivi, il Presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli, l'Amministratore Delegato Luigi De Siervo, l'ex calciatore di Serie A, Fabio Galante, e le conduttrici di Radio TV Serie A (Chiara Icardi, Claudia Tosoni, Lucrezia Maritano, Chiara Giuffrida, Monica Bertini) hanno presentato il palinsesto, con tutte le novità della stagione.
La Radio TV, guidata da Lorenzo Dallari, sarà trasmessa dagli innovativi studi realizzati presso l'iliad IBC di Lissone e andrà in onda sul sito ufficiale legaseriea.it, sull'app di Lega Serie A e su Dazn (in modalità free to air). Il palinsesto sarà visibile e aggiornato in tempo reale sul sito di Lega Serie A, nella sezione Radio TV Serie A.
La programmazione live sarà dalle 8 alle 23 durante la settimana e dalle 8 alle 24 nei giorni in cui si disputano le partite di Serie A Enilive e di Coppa Italia Frecciarossa. Sono inoltre confermate le radiocronache in esclusiva della Coppa Italia Frecciarossa, a partire dai Sedicesimi di Finale, in programma a settembre.
La squadra dei talent, oltre ai confermatissimi Serse Cosmi, Cristian Brocchi, Roberto Donadoni e Giampaolo Pazzini, vedrà l'ingresso in campo di Luigi Apolloni, Mark Iuliano, Filippo Galli, Fabio Galante e Manuel Pascali.
La programmazione quotidiana sarà arricchita dalle tante rubriche di approfondimento che permetteranno agli appassionati di rivivere le grandi storie e scoprire gli aspetti più interessanti della vita dei Club di Serie A e dei loro protagonisti, tra le quali Storie di Serie A, guidata da "Coach" Dan Peterson, Viaggio nel Calcio, Calcio d'Autore, È Sempre Primavera.
"Radio TV Serie A rappresenta un tassello fondamentale del percorso intrapreso dalla Lega negli ultimi anni per affermarsi come una vera media company - ha affermato il Presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli -. Da oltre due stagioni questa piattaforma racconta quotidianamente il nostro calcio con passione e competenza, valorizzando il lavoro dei Club e offrendo ai tifosi contenuti sempre più ricchi e accessibili. Continueremo a investire nella produzione editoriale e negli studi di Lissone, nel segno dell'innovazione e dell'informazione di qualità".
L'Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato:
"L'idea è semplice: dobbiamo essere sempre più presenti nella casa dei nostri tifosi, e lo facciamo perché è la strada tracciata nel processo di trasformazione del mondo dello sport. Volevamo creare un prodotto di cui governassimo ogni singolo processo ed è quello che facciamo ogni giorno dal nostro iliad IBC di Lissone. Faremo le cose in maniera progressiva, siamo in onda su sito e App, sulla radio DAB e arriveremo sul digitale terrestre, sempre tutto in chiaro. E' un prodotto che cambierà per sempre il rapporto con i nostri tifosi. Noi siamo al servizio dei tifosi, che sono i nostri utenti finali, ma lo facciamo anche al servizio dei broadcaster, interagiremo con loro e cercheremo di supportarli, facendo lavoro di squadra".
- News dai campi della Serie A - Un programma in diretta che unisce le 20 città della Serie A. Collegamenti con gli inviati dai centri sportivi, conferenze stampa, aggiornamenti in tempo reale dalle squadre, indiscrezioni e preparativi in vista del weekend di campionato. Un racconto giornalistico dal territorio, con il campionato vissuto minuto per minuto.
- La Domenica della Serie A - Spazio a dibattito e analisi con ospiti e opinionisti per approfondire tutti i temi della giornata.
- Il Sabato della Serie A - Spazio a dibattito e analisi con ospiti e opinionisti per approfondire tutti i temi della giornata.
- Fantacalcio - L'appuntamento dedicato agli amanti del fantacalcio. Dati, suggerimenti, statistiche e focus sui giocatori da schierare o evitare. Analisi delle performance e delle fanta-medie, con contenuti utili anche per chi segue la Serie A con occhio da fantallenatore.
- Serie A Live - Il racconto minuto per minuto delle partite, con aggiornamenti in tempo reale, reazioni e collegamenti dagli stadi.
- Obiettivo sulla Serie A - Il punto centrale sulla giornata calcistica. Un’ora di approfondimento live con aggiornamenti, notizie in tempo reale e servizi dedicati. Il programma dà voce ai protagonisti del campionato attraverso interviste, contributi originali e focus su club, giocatori e trend del momento. Una bussola quotidiana per orientarsi tra le notizie della Serie A.
- Accade Oggi in Serie A - Il pre-partita in tempo reale. Conferenze stampa, collegamenti dai campi, dichiarazioni esclusive, interviste pre-match: il racconto in diretta delle ore che precedono le gare, con uno sguardo ravvicinato alle formazioni, agli allenatori e al clima nelle città.
- Prime Time Serie A - Il grande salotto della Serie A in prima serata. Ospiti autorevoli, opinionisti, giornalisti ed ex calciatori si confrontano sui temi della giornata, commentano immagini e dichiarazioni, e offrono letture tecniche e tattiche delle partite.
- Buongiorno Serie A - Il buongiorno del calcio italiano. Un programma mattutino in diretta che apre la giornata con la rassegna stampa nazionale e sportiva, approfondimenti su quanto accaduto nel weekend o nel giorno precedente.
- Social Corner - Il lato digitale del campionato. Pensato per un pubblico giovane e appassionato, il programma esplora il mondo social della Serie A: dai contenuti più virali delle squadre ai profili più attivi
dei calciatori, fino agli eSports, ai trend digitali e al Campionato Primavera. Un'ora frizzante tra interattività, meme, highlights e analisi del web.
- Tatticamente - Il grande salotto della Serie A in prima serata. Ospiti autorevoli, opinionisti, giornalisti ed ex calciatori si confrontano sui temi della giornata, commentano immagini e dichiarazioni, e offrono letture tecniche e tattiche delle partite.
- Storie di Serie A - Ritratti di campioni, storie di squadre e città, aneddoti indimenticabili e contributi esclusivi dal passato al presente della Serie A. Un programma narrativo e suggestivo, guidato dal "Coach" Dan Peterson, che unisce emozione e memoria sportiva.
- Viaggio nel Calcio - Un racconto itinerante nei luoghi simbolo della Serie A, tra campi di allenamento, sedi storiche e città del pallone. Michele Pedrotti incontra calciatori, dirigenti, staff e tifosi per restituire un ritratto autentico del legame tra il territorio e il suo club. Un racconto umano, ricco di dettagli e passione.
- Calcio d'Autore - Una rubrica dedicata al mondo della letteratura sportiva. Gianmario Bonzi dialoga con autori, giornalisti e protagonisti del calcio per raccontare i libri che esplorano storie, emozioni e retroscena del pallone. Un appuntamento per chi ama il calcio e lo sport anche attraverso le pagine di un libro.
- Goal Economy - Un viaggio nella dimensione economica e manageriale della Serie A, guidato da una delle firme più autorevoli del giornalismo economico-sportivo. Marco Bellinazzo esplora il dietro le quinte del calcio italiano: modelli di business, sostenibilità finanziaria, strategie dei club, diritti TV e futuro dell’industria calcistica.