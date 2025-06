Presentazione Offerta Palinsesto Rai 2025/2026: continuità e innovazione al servizio del Paese

La Rai presenta la sua offerta per la stagione 2025/2026, delineando una strategia che mira a un "cambiamento nella continuità", aggiornando i programmi senza stravolgerli e rafforzando il proprio ruolo di servizio pubblico inclusivo per tutti i target. Dalle sale cinematografiche ai palchi musicali, dalla cronaca all'approfondimento culturale, la televisione di Stato si impegna a raccontare l'Italia in tutte le sue sfaccettature, valorizzando il patrimonio nazionale e abbracciando le nuove frontiere del digitale e della crossmedialità.

La Rai per la stagione 2025/2026 si impegna a consolidare la sua offerta, innovando e ampliando la presenza su tutte le piattaforme, con una chiara vocazione al servizio pubblico, all'inclusività e alla valorizzazione del vasto patrimonio culturale italiano

Il Cinema e le Serie TV: Un'Offerta Ricca e Diversificata

La programmazione autunnale prevede un incremento significativo di film, documentari e serie di grande richiamo, frutto anche della sinergia con Rai Cinema. Rai 1 si arricchisce di prime visioni internazionali come "La ragazza del mare" di Joachim Rønning, "Assassinio a Venezia" con Kenneth Branagh e "Non così vicino" con Tom Hanks. Grande risalto è dato al cinema italiano, con il successo di Paola Cortellesi "C'è ancora domani" e nuove commedie di Alessandro Siani, Leonardo Pieraccioni e Paolo Ruffini. Spazio anche a film di impegno civile come "Comandante", interpretato da Pierfrancesco Favino. La serialità vede il ritorno di "Morgane Detective Geniale" con la sua attesissima quinta stagione. Rai 2 conferma la sua vocazione per il cinema di genere, offrendo fantascienza ("65 - Fuga dalla terra"), thriller ("Hypnotic") e commedie romantiche ("Papà scatenato", "Addio al nubilato 2 - L'isola che non c'è"). La rete punterà sulla serialità con nuove stagioni di "S.W.A.T.", "The Rookie", "NCIS", "NCIS: Origins", "FBI" e "FBI International". Tra le novità europee spiccano la serie francese "Occhi di gatto" e la potente saga storica "Rise of the Raven". I nostalgici apprezzeranno il ritorno del mitico "UFO Robot Goldrake" Rai 3 si distingue per la scelta del cinema d'autore e dell'impegno civile. Saranno trasmessi capolavori di Martin Scorsese ("Killers of the Flower Moon"), Woody Allen ("Un colpo di fortuna"), Luc Besson ("Dogman"), Hayao Miyazaki ("Il ragazzo e l'airone") e l'Oscar-vincitore Cord Jefferson ("American Fiction"). Film come "Open Arms - La legge del mare" (in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione) e "Primadonna" (per la Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne) sottolineano l'attenzione ai temi sociali

I canali tematici

Rai Movie e Rai 4 consolidano la loro offerta con un focus sulla qualità. Rai 4 proporrà thriller, horror, noir psicologici e prime visioni di grande impatto come il pluripremiato "Everything Everywhere All at Once". Rai Movie offrirà cicli di genere dedicati a Western, Thriller e classici, con il recupero e il restauro di oltre sessanta cortometraggi d'epoca di Stanlio e Ollio, disponibili anche in boxset su RaiPlay.

La Divulgazione e il Servizio Pubblico attraverso i Documentari

Rai Documentari si configura come un polo d'innovazione, capace di coniugare etica ed estetica per un'offerta culturale coinvolgente e formativa. La memoria e la storia italiana saranno celebrate con un documentario per il centenario di Andrea Camilleri ("Cento anni di Camilleri") su Rai 1 e lo sceneggiato "La mano sugli occhi" su RaiPlay. Saranno trasmessi ritratti di maestri del cinema italiano come Pupi Avati, Bernardo Bertolucci e Gian Maria Volonté, oltre a documentari su eventi tragici come "Fiumicino 1985. Attacco all'aeroporto" e storie di vittime della violenza politica in "Tutto su mio padre". La storia del giornalista Giancarlo Siani sarà ripercorsa in "Quaranta anni senza Giancarlo Siani" L'impegno di Rai Cultura nella promozione dell'arte e del patrimonio si manifesterà con l'apertura della stagione della Scala su Rai 1 e spettacoli dal Teatro San Carlo. Continuerà la serie "Stanotte a…" con Alberto Angela. Verranno proposti documentari dedicati all'artigianato ("I mestieri di Mirko"), alla moda (Laura Biagiotti), al design (Pininfarina) e a figure illustri della cultura italiana ("Inimitabili" con Edoardo Sylos Labini). Spazio anche a programmi che esplorano questioni etiche e culturali contemporanee come "Caffè Italia" e "Attenti al libro". Per la divulgazione scientifica e i temi sociali, tornano programmi dedicati alla salute come "Buongiorno Benessere", "Check-Up" su Rai 1 e "Elisir" su Rai 3. "O anche no" su Rai 3 continuerà ad affrontare il tema della disabilità con leggerezza e sensibilità. La docu-serie "Il cibo del futuro", disponibile su RaiPlay, esplorerà soluzioni allo spreco alimentare e nuovi modelli di agricoltura sostenibile. "Respiri" indagherà la diffusione della meditazione in Occidente. La settima edizione di "Nuovi Eroi" su Rai 3 racconterà storie di eroismo quotidiano di cittadini insigniti dell'Ordine al Merito.

Il Racconto del Territorio e delle Tradizioni Italiane

La Rai continuerà a valorizzare l'Italia come "studio televisivo più bello del mondo". "Lo Spaesato" con Teo Mammucari riprenderà il suo viaggio alla scoperta dell'Italia più autentica e spesso dimenticata. "Linea Verde Italia" si concentrerà sulla provincia virtuosa e le eccellenze enogastronomiche e artigianali. "Linea Bianca" esplorerà le montagne italiane, mentre "Linea Blu" racconterà le bellezze e le fragilità del Mediterraneo. "Il Provinciale" con Federico Quaranta si addentrerà nei luoghi più autentici della provincia italiana. "Musica Mia" esplorerà come la musica popolare tramandi le tradizioni dei luoghi.

Approfondimento e Informazione: Rigore e Pluralismo

L'offerta di approfondimento Rai si rinnova, mantenendo saldi i valori di qualità dell'informazione, pluralismo delle voci e autorevolezza. Programmi consolidati in prima serata includono "Chi l'ha visto?" con Federica Sciarelli, "Report" di Sigfrido Ranucci, "PresaDiretta" di Riccardo Iacona, "Amore Criminale" con Veronica Pivetti, "Indovina chi viene a cena" con Sabrina Giannini, e "Farwest" con Salvo Sottile. Si aggiunge "Lo Stato delle Cose", il talk d'inchiesta di Massimo Giletti. Nell'access prime time, torneranno "Cinque Minuti" di Bruno Vespa su Rai 1, "Il cavallo e la torre" con Marco Damilano su Rai 3 e "La Confessione" di Peter Gomez. Il daytime vedrà il ritorno di "Ore 14" su Rai 2, "Agorà" e "ReStart" su Rai 3. "Mi Manda RaiTre" si rinnoverà estendendosi a due ore il sabato e la domenica, confermando la sua vocazione d'inchiesta sui diritti del cittadino e del consumatore.

L'Intrattenimento: Grandi Show e Nuovi Talenti

La Direzione Intrattenimento Prime Time punterà su innovazione e continuità, con show consolidati e nuove proposte. Carlo Conti sarà protagonista con "Tale e Quale Show" e la direzione artistica del "Festival giovani". Milly Carlucci festeggerà i 20 anni di "Ballando con le stelle". Antonella Clerici condurrà "The Voice Senior" e la grande festa musicale "Jukebox - La notte delle hit". Stefano De Martino tornerà con "Affari Tuoi", consolidato come game show dei record. Eventi musicali di rilievo includono "PINO È – IL VIAGGIO DEL MUSICANTE" in Piazza del Plebiscito a Napoli per celebrare Pino Daniele, condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia, e i "Tim Music Awards" da Verona. Su Rai 2, debutterà lo spin-off serale di "BellaMa'" "Boss in Incognito" con la nuova conduzione di Elettra Lamborghini, e i nuovi show "Freeze" con Nicola Savino e Rocìo Muñoz Morales e "Gli scatenati" con i The Jackal. Confermate trasmissioni di successo come "Belve" e il suo spin-off "Belve Crime" con Francesca Fagnani. "Blob", marchio storico, continuerà a offrire una "coscienza critica" sulla televisione e sul Paese.

Contenuti Digitali e Transmediali: Un Laboratorio Creativo

La Direzione Contenuti Digitali e Transmediali si posiziona come polo d'innovazione, con l'obiettivo di sviluppare prodotti per le nuove generazioni (18-34 anni) e promuovere una narrazione inclusiva. RaiPlay ha superato i 23 milioni di utenti registrati, con circa il 40% sotto i 35 anni, e continua a crescere in visualizzazioni e tempo speso La strategia è "digital-first", con RaiPlay come primo approdo dei contenuti. L'offerta digitale si concentra su formati unscripted e brevi (25-30 minuti), pensati per la condivisibilità transmediale. Novità assolute per RaiPlay includono il docu-reality "Il Collegio" per la prima volta in edizione digital first, la seconda stagione di "Hot Ones Italia", il nuovo show comico "Minimarket", la docuserie "Nella mente di Narciso", e "I Vinili di...". Saranno disponibili nuove serie italiane esclusive come "Hype", "L'appartamento - Sold out", "Nathan K" e "Tutta scena". RaiPlay Sport offrirà lo streaming di eventi sportivi maggiori e tre canali dedicati esclusivamente al live streaming sportivo, inclusa una sezione speciale per Milano-Cortina 2026

Rai Kids: Intrattenimento Formativo per i Più Piccoli

Rai Kids (Rai Yoyo e Rai Gulp) rinnova la sua missione di fornire intrattenimento formativo e di qualità. Rai Yoyo si rivolge ai bambini in età prescolare con programmi che stimolano creatività e apprendimento. Rai Gulp si indirizza a una fascia di età dagli 8 anni in su, con l'obiettivo di accompagnare i ragazzi al multipiattaforma. Tra le novità e i ritorni, spiccano "Winx Club The Magic is back" in 3D CGI su Rai 2, la serie "Piripinguini", "Mortina", nuovi episodi di "Dinocuccioli", e la riproposizione di classici come "I Puffi" e "Peppa Pig". Rai Kids parteciperà allo Junior Eurovision Song Contest, trasmesso in diretta su Rai 2

Rai Sport: Passione e Grandi Eventi

Lo sport rimane un caposaldo della Rai, con un'ampia copertura di eventi nazionali e internazionali. Particolare attenzione alla Nazionale di calcio per la qualificazione al Mondiale. Ampio spazio per il tennis, con i successi di Jannik Sinner, e per il ciclismo, con il Giro d'Italia e il Tour de France. Le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 avranno una copertura estensiva su Rai 2, con dirette, interviste e un diario quotidiano della Fiaccola Olimpica. Programmi storici come "La Domenica Sportiva" e "Il Processo del Lunedì" torneranno con novità nel formato e nella conduzione.

La Direzione Produzione TV: Tecnologia e Risorse Interne

La Direzione Produzione TV è un pilastro fondamentale, gestendo circa 1000 commesse di produzione e garantendo la messa in onda su 3 canali generalisti, 13 canali specializzati, 5 canali internazionali di Rai Italia e la piattaforma RaiPlay. L'innovazione tecnologica è al centro, con l'implementazione di scenografie con ledwall, realtà aumentata, sviluppo del formato 4K HDR per grandi eventi (Festival di Sanremo, Scala), automazione (Cuepilot), telecamere robotizzate per il News, e sistemi di montaggio da remoto