Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieTelevisione › Il Palio di Siena fino al 2028 su La7: con Pardo e Mazzini, qualità televisiva e visibilità internazionale
Immagine di Il Palio di Siena fino al 2028 su La7: con Pardo e Mazzini, qualità televisiva e visibilità internazionale - Scopri di più su Televisione

Il Palio di Siena fino al 2028 su La7: con Pardo e Mazzini, qualità televisiva e visibilità internazionale

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

T
Televisione
martedì, 02 settembre 2025 | Ore: 20:00

Il Palio di Siena fino al 2028 su La7: con Pardo e Mazzini, qualità televisiva e visibilità internazionaleIl Palio di Siena, evento storico e culturale di risonanza unica, continua a consolidare la sua presenza mediatica a livello nazionale e internazionale grazie al rinnovo del contratto di trasmissione con La7 per i prossimi tre anni (2026 - 2027 – 2028).

Questa decisione strategica, che coprirà le prossime sei edizioni paliesche (2 per ogni anno, il 2 Luglio e il 16 Agosto) più eventuali edizioni straordinarie, è frutto di un percorso di collaborazione che ha trasformato le iniziali difficoltà in un clamoroso successo di audience e di qualità narrativa. L'obiettivo principale è continuare a garantire una copertura mediatica di alta qualità che vada oltre la semplice cronaca della corsa. La visione del Consorzio è quella di mostrare il Palio nella sua interezza: come un profondo momento di vita e tradizione cittadina, valorizzando le bellezze di Siena, gli aspetti culturali e l'importante impegno per la salvaguardia dei cavalli

Un Contesto Iniziale Difficile: La Scelta Obbligata di La7 - Quattro anni prima dell'ultima stagione paliesca, nel 2022, il Consorzio Tutela Palio si trovava in una situazione estremamente critica per quanto riguarda la copertura mediatica dell'evento. Il network precedente, la RAI, aveva infatti dimezzato le proprie offerte economiche, costringendo il Consorzio a confrontarsi con una scelta difficile: non trasmettere il Palio a livello nazionale o sostenerne i costi elevati di tasca propria. In questo scenario, il gruppo RCS La7 emerse come l'unico network realmente interessato a trasmettere l'evento. Sebbene l'offerta economica iniziale di La7 non fosse considerata eccezionale o irrinunciabile, era comunque una buona offerta che ha permesso al Palio di mantenere la sua visibilità. Da quel momento, ha avuto inizio un percorso di quattro anni che si è rivelato fondamentale per il successo attuale.

L'Evoluzione della Collaborazione e la Svolta Qualitativa - La partnership tra il Consorzio Tutela Palio e La7 è andata ben oltre la semplice trasmissione della corsa. Su precisa indicazione del Consorzio, è stato sviluppato un approccio che mirava a mostrare il Palio non solo come un evento sportivo, ma come un "momento di vita" e una celebrazione della città di Siena. Questa strategia ha portato alla realizzazione di numerosi servizi aggiuntivi, di 3-4 minuti ciascuno, che hanno valorizzato il patrimonio culturale e artistico senese. Sono state mostrate le bellezze cittadine, come il Santa Maria della Scala e i Bottini. È stato realizzato un servizio approfondito sul Masgalano, il premio per l'eleganza, esplorando anche le botteghe d'arte storiche che lo realizzano, come quella di Laura Brocchi. Sono stati inclusi servizi sulla tutela e la salvaguardia dei cavalli, aspetti cruciali per l'evento. Un'ulteriore e significativa novità introdotta nell'ultima stagione paliesca è stata la trasmissione in diretta della prova generale, una richiesta specifica del Consorzio accettata da La7, che ha ulteriormente arricchito l'offerta e ha permesso agli spettatori di vivere l'evento in modo più completo.

Risultati Straordinari: Audience e Share da Record - Il successo di questa strategia è stato chiaramente visibile nei dati di audience. L'ultima stagione paliesca, in particolare il Palio d'Agosto trasmesso il 16 agosto alle 19:00, ha registrato numeri eccezionali: 1.400.000 persone sintonizzate e uno share del 13,50%. Questi risultati hanno dimostrato la validità del percorso intrapreso, fatto di qualità e di stretta collaborazione tra il Consorzio e La7.

La Coppia di Commentatori Vincente: Pardo e Mazzini - Un elemento chiave del successo della trasmissione di La7 è stata l'accoppiata di commentatori, Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini, definita "fortemente apprezzata" dal pubblico. Pierluigi Pardo porta la sua "innata verve e modalità di comunicazione" tipica del mondo delle telecronache sportive, rendendo il racconto coinvolgente e dinamico. Giovanni Mazzini, con la sua componente storica importante cittadina, è in grado di far comprendere le complesse sfumature e le tradizioni del Palio anche a chi non è senese, offrendo una prospettiva profonda e autentica.

Il rinnovato Interesse della RAI e la Scelta Finale del Consorzio - I brillanti risultati ottenuti da La7 non sono passati inosservati. Verso la fine dell'anno e in prossimità dei due Palii, anche altri network, inclusa la RAI, hanno manifestato un rinnovato interesse per la trasmissione. Tuttavia, come ha spiegato il Dott. Fulvio Bruni, Amministratore Delegato del Consorzio Tutela Palio, l'ipotesi economica presentata dalla RAI era "assolutamente sovrapponibile" a quella di La7. Nonostante le manifestazioni di interesse, non sono pervenute offerte economicamente "irrinunciabili" che avrebbero potuto giustificare un cambio di partner.

I Tre Pilastri del Rinnovo: Qualità, Risultati e Valore Autentico - La decisione di rinnovare il contratto con La7 si è basata su tre fattori principali, dove l'aspetto economico, pur importante, non è stato il driver esclusivo o preponderante

  • Qualità della Trasmissione: La capacità di La7 di "far vedere la festa della città con l'occhio vero di chi viene a Siena e lo vede direttamente e magari ci vuole tornare l'anno dopo perché ne rimane estasiato" è stata cruciale. La7 ha saputo cogliere e rappresentare questa immagine autentica del Palio.
  • Risultati di Audience: I successi di ascolto hanno confermato l'efficacia della collaborazione e la validità della strategia adottata.
  • Valore Economico: Sebbene non "irrinunciabile", l'offerta di La7 era "buona" e in linea con le aspettative, soprattutto in assenza di proposte economicamente molto più vantaggiose.

Il Dott. Bruni ha sottolineato come la priorità sia "far vedere la festa della città con l'occhio vero", un obiettivo che La7 ha dimostrato di condividere e realizzare.

L'Internazionalizzazione del Palio: Una Visione Globale - Il Consorzio Tutela Palio è fortemente impegnato nell'espansione della visibilità internazionale dell'evento. Già ad agosto, il gruppo RCS Sport Dubai ha trasmesso il Palio nell'area degli Emirati Arabi e in altre regioni, ottenendo "ottimi risultati". Queste trasmissioni sono state curate con commento in inglese, con Anna Piperato affiancata ai commentatori italiani Giovanni Mazzini e Pierluigi Pardo. Questo dimostra l'impegno del Consorzio a raggiungere un pubblico globale, ampliando l'attrattiva e la conoscenza del Palio oltre i confini nazionali

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Il Palio di Siena fino al 2028 su La7: con Pardo e Mazzini, qualità televisiva e visibilità internazionale

    Il Palio di Siena, evento storico e culturale di risonanza unica, continua a consolidare la sua presenza mediatica a livello nazionale e internazionale grazie al rinnovo del contratto di trasmissione con La7 per i prossimi tre anni (2026 - 2027 – 2028). Questa decisione strategica, che coprirà le prossime sei edizioni paliesche (2 per ogni anno, il 2 Luglio e il 16 Agosto) più eventuali edizioni straordinarie, è frutto di un percorso di...
    T
    Televisione
    martedì, 02 settembre 2025

  • Radio TV Serie A, piattaforma in chiaro su sito, app e Dazn con radiocronache, rubriche e ospiti top

    Si è svolta oggi, presso l'Hotel Sheraton Milan San Siro di Milano, la conferenza stampa di presentazione di Radio TV Serie A. In occasione della chiusura ufficiale della Sessione Estiva del Calciomercato 2025-2026, organizzato da Master Group Sport e A.Di.Se - Associazione Italiana Direttori Sportivi, il Presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli, l'Amministratore Delegato Luigi De Siervo, l'ex calciatore di Serie A, Fabio Galante, e le conduttrici di Radio...
    S
    Sport
    lunedì, 01 settembre 2025

  • Lazio Style Channel, canale ufficiale in chiaro del club, in diretta su Sportitalia digitale terrestre

    Novità per i tifosi della Lazio: sono iniziati i test pre palinsesto per la trasmissione in diretta su Sportitalia di Lazio Style Channel, il canale tematico del club biancoceleste. Da oggi, come annunciato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello durante l’ultimo giorno di calciomercato, è possibile accedere a Lazio Style Channel sul digitale terrestre al canale 60, cliccando sul tasto verde ed entrando nella piattaforma...
    S
    Sport
    lunedì, 01 settembre 2025

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 da Verona in diretta su Sky Uno, TV8 e NOW

    Ritorna il Power Hits Estate di RTL 102.5, l'evento musicale più atteso dell'estate italiana. Stasera, all'Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d'Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l'airplay radiofonico, decretando il Power Hit dell'estate 2025. La nona edizione del Power Hits Estate all'Arena di Verona ha registrato il tutto esaurito già pochi giorni dopo l'apertura delle...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 01 settembre 2025

  • Babygirl, thriller con Nicole Kidman premiato a Venezia, prima TV Sky Cinema e streaming NOW

    Arriva in prima TV su Sky Cinema l’intrigante thriller con Nicole Kidman ed Harris Dickinson BABYGIRL, in onda lunedì 1° settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore della Coppa Volpi per la migliore...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 01 settembre 2025

  • Serie D su Vivo Azzurro Tv: accordo rinnovato, una partita a settimana gratis in streaming

    Serie D e Vivo Azzurro Tv ancora avanti insieme. Dopo aver trasmesso tutto il meglio del girone di ritorno e le finali della scorsa stagione, Lega Nazionale Dilettanti e FIGC rinnovano l’accordo per offrire in visione gratuita una partita a settimana della quarta serie italiana sulla piattaforma federale di live streaming e intrattenimento. Trentaquattro partite di campionato più tutte le finali Scudetto, Coppa Italia, Under 19 e Juniores Cup: questo il ricco...
    S
    Sport
    lunedì, 01 settembre 2025

  • UEFA Champions League su Prime Video: queste le partite in esclusiva di Inter, Juventus e Napoli

    Mercoledì 17 settembre – Ajax vs Inter Mercoledì 1 ottobre – Villareal vs Juventus Mercoledì 22 ottobre – Real Madrid vs Juventus Mercoledì 5 novembre – Inter vs Kairat Almaty Mercoledì 26 novembre – Atletico Madrid vs Inter Mercoledì 10 dicembre – Benfica vs Napoli Mercoledì 21 gennaio – Juventus vs Benfica Dopo il sorteggio di...
    S
    Sport
    lunedì, 01 settembre 2025

  • Fayna Sky Sport Insider: «Calciomercato L’Originale chiude in bellezza tra mare, barocco e padel»

    Settimana calda e appassionante quella trascorsa in Sicilia, dove il viaggio di Sky Calciomercato L’Originale ha toccato la costa orientale regalandosi un finale dal sapore intenso e un po’ malinconico. Tra il fascino barocco di Siracusa, le acque cristalline del Mediterraneo, i sapori autentici della tradizione e la vitalità di piazze gremite, il racconto del calciomercato si è intrecciato con quello di una terra che vive di passione, cultura e...
    S
    Sky Italia
    sabato, 30 agosto 2025

  • US Open su Sky e NOW: ascolti record, cresce l’attesa per Sinner e il derby Musetti-Cobolli

    A cinque giorni dall’inizio degli US Open, Sky raggiunge 2 milioni e 900 mila contatti unici, registrando una crescita del 7% rispetto alla scorsa edizione. Il match Sinner-Kopriva ha ottenuto 481 mila spettatori medi complessivi in Total Audience e 1 milione 200 mila contatti unici*, confermando il forte seguito attorno al numero uno azzurro. Il secondo incontro di Sinner, quello contro Popiryn trasmesso giovedì, ha raccolto 553 mila spettatori medi complessivi in Total...
    S
    Sky Italia
    sabato, 30 agosto 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 2a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Tra conferme e nuovi inizi, la stagione 25/26 di Serie A Enilive è pronta a sorprendere su DAZN. Dopo un’estate di calcio internazionale con il Mondiale per Club FIFA 2025, DAZN è pronta a riaccendere i riflettori sul massimo campionato con una stagione carica di novità.   Manca pochissimo al calcio d’inizio su DAZN della nuova stagione di Serie A Enilive e la nuova offerta editoriale scalda i motori: spettacolo,...
    D
    DAZN
    venerdì, 29 agosto 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: 2 gran figli di..., Martedi 2 Settembre 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda 2 gran figli di…, una commedia on the road con Owen Wilson, Ed Helms e Glenn Close. Due gemelli partono alla ricerca del padre biologico, ma durante il viaggio scoprono l’imprevedibile e disinibito passato della madre,...
     martedì, 02 settembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Settembre 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

    SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | SETTEMBRE 2025 Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Agoto 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento!  Luglio si apre con paesaggi esotici, drammi familiari e ritorni nell’universo post-apocalittico più famoso di sempre. Preparati a vivere un’estate int...
     lunedì, 01 settembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 31 Agosto - 5 Settembre: 4 Hotel, New Amsterdam, Almodóvar, concerti in diretta

    GUIDA TV SKY / NOW | 31 - 5 SETTEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica prende vita il pop-up dedicato a Bruno Ba...
     lunedì, 01 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: BabyGirl, Lunedi 1 Settembre 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. La prima serata su Sky Cinema si apre su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) con Babygirl, thriller raffinato con Nicole Kidman, Harris Dickinson e Antonio Banderas, premiato a Venezia. La vicenda racconta l’incontro tra Romy e Samuel, un legame che si trasforma presto in una re...
     lunedì, 01 settembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Domenica 31 Agosto 2025: Europei Basket Italia - Bosnia, Rugby e Pallavolo

    In vista del weekend, Domenica 31 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la ...
     domenica, 31 agosto 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨