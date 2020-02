Sky Sport Diretta Europa League 16esimi Ritorno, #GentROMA e #INTERLudogorets

Con la fase ad eliminazione torna in esclusiva su Sky l’edizione 2019/20 della UEFA Europa League. Ogni giovedì su Sky tutte le partite delle due squadre italiane in corsa, Inter e Roma, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi orari, 18.55 e 21. E su Sky Sport Collection, Diretta Gol, con tutte le partite in programma, da seguire in contemporanea. Alle 18.30 e alle 23, studi pre e post partita con Anna Billò, in compagnia di Daniele Adani, Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani.

Con il pacchetto Sport potrai vedere su Satellite, Digitale Terrestre e Fibra TUTTE le partite di UEFA Europa League delle italiane, per seguire il cammino di Roma e Inter nella competizione più dinamica d’Europa e il doppio appuntamento con Diretta Gol. Con il pacchetto Calcio potrai invece su Satellite e Fibra vedere le sfide tra le squadre straniere in onda sul canale Sky Sport Football.

Due le squadre italiane ancora in corsa, Roma e Inter, con i giallorossi in campo alle 18.55 a Gand (diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 253), in casa dei belgi del Gent, battuti 1-0 all’andata, mentre i nerazzurri alle 21,in un Meazza a porte chiuse (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252), ospiteranno i bulgari del Ludogorets, sconfitti settimana scorsa a domicilio 2-0. Inoltre, i match di Inter e Roma andranno in onda anche sul digitale terrestre entrambi su Sky Sport Uno (canale 472 e 482).

INTER - LUDOGORETS IN DIRETTA IN CHIARO SU TV8 - Si rinnova anche quest’anno solo su TV8 (al canale 8 del digitale terrestre o digitando il n. 121 del telecomando Sky) l’appuntamento, in diretta e in chiaro per tutti, con l’Europa League, un’esperienza unica con la partita e gli studi live Sky Sport. La sfida da non perdere è quella in programma a porte chiuse allo Stadio San Siro di Milano, che vede protagonista Intercontro i bulgari del Ludogorets. L’incontro, va in onda, in diretta e in chiaro, su TV8, giovedì 27 Febbraio, alle ore 21.00.

Pre-partita, all’interno di studio Europa League, in simulcast con Sky Sport 24, alle ore 20.30, con i collegamenti con gli inviati sul posto, le novità sulle formazioni e l’atmosfera degli stadi. In studio, Anna Billò con Fayna, che racconterà curiosità e aneddoti su match e personaggi, Daniele Adani, Beppe Bergomi, Riccardo Trevisani. Al termine dell’incontro, alle ore 23.00, lo studio post-partita, sempre in simulcast con Sky Sport, con le interviste a caldo e i commenti dei giocatori e degli allenatori.

A mezzanotte, Terzo Tempo Europa, il talk show in simulcast con Sky Sport, dedicato alla tre giorni di coppe europee con l’analisi dei temi principali delle sfide di Champions ed Europa League. Spazio ai gol e ai gesti tecnici più belli, alle sorprese e alle dichiarazioni di allenatori e giocatori. A seguire, a mezzanotte e mezza, gli highlight di tutte le partite di Champions League e quelli delle partite che vedono impegnate le due squadre italiane di Europa League, e le loro altre avversarie nei gironi.

16ESIMI DI FINALE RITORNO - INTER E ROMA LIVE su SKY SPORT

Mercoledi 26 Febbraio 2020:

Braga vs Rangers ore 18:00 (and. 2-3)

da Estádio Municipal, Braga

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Marco Frisoli

Dopo la vittoria per 3-2 all'andata, i Rangers di Gerrard cercano la qualificazione in casa della squadra portoghese piu' in forma.

Giovedi 27 Febbraio 2020:

Studio - Europa League Show a partire dalle ore 18:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta esclusiva sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Anna Billò

In studio: Daniele Adani, Beppe Bergomi e Riccardo Trevisani

Diretta Gol Europa League ore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Europa League:

Basaksehir vs Sporting Lisbona : Daniele Barone

Basel vs Apoel: Paolo Redi

Espanyol vs Wolverhampton: Paolo Ciarravano

Gent vs ROMA : Dario Massara

LASK vs AZ Alkmaar: Lucio Rizzica

Malmo vs Wolfsburg : Davide Polizzi

Porto vs Leverkusen: Geri De Rosa

Gent vs ROMA ore 18:55 (and. 0-1)

da KAA Gent Stadium, Gent

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Angelo Mangiante

Belgi imbattuti da 9 gare interne europee. Roma con una sola vittoria (0-3 a Istanbul) nelle ultime 4 gare esterne di Europa League.

Roma e Gent si sono affrontate tre volte nella storia, l'ultima nella gara d'andata vinta per 1-0 dai giallorossi con il gol di Carles Perez. Le altre due sfide risalgono ai preliminari di Europa League della stagione 2009/2010. La Roma, in quell'occasione, passò agevolmente il turno vincendo per 3-1 in casa e per 1-7 in Belgio. Queste sono anche le uniche sfide che il Gent ha disputato contro squadre italiane, nonché la seconda peggior sconfitta nell'aggregato andata-ritorno per il club belga in competizioni europee (2-10 il risultato complessivo). La Roma potrebbe vincere due trasferte consecutive in competizioni europee per la prima volta da marzo 2008. I giallorossi sono stati eliminati due volte nelle ultime quattro sfide a eliminazione diretta dopo aver vinto la gara d'andata, la più recente contro il Porto nella scorsa edizione della Champions League.

Espanyol vs Wolverhampton ore 18:55 (and. 0-4)

da RCDE Stadium, Barcellona

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Porto vs Leverkusen ore 18:55 (and. 1-2)

dal Estadio do Dragao, Oporto

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football e Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Portoghesi con un solo ko nelle ultime 7 gare interne di UEL. I tedeschi hanno perso una sola volta nelle ultime 4 trasferte di Europa League.

Diretta Gol Europa League ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Europa League

Ajax vs Getafe: Daniele Barone

Arsenal vs Olympiakos Pireo: Geri De Rosa

Benfica vs Shakthar Donetsk : Lucio Rizzica

Celtic vs Copenaghen : Davide Polizzi

INTER vs Ludogorets: Federico Zancan

Manchester United vs Bruges : Paolo Ciarravano

Salisburgo vs Eintracht Francoforte : Alessandro Sugoni

Siviglia vs Cluj: Paolo Redi

INTER vs Ludogorets ore 21:00 (and. 2-0) - IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT - in HD su Sky can. 121)

da San Siro, Milano [a porte chiuse in ossequio alle disposizioni Regione Lombardia e Comune di Milano]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Streaming: diretta su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - commento Fernardo Orsi

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

I neroazzurri non si qualificano ai quarti in competizioni europee da 9 anni. Bulgari sempre sconfitti nei 3 precedenti con squadre italiane.

Studio Prepartita ore 20:30 su Sky Sport 24 e Sky Sport 252

Quella di Milano sarà una prima volta in Italia tra le due squadre, che non si erano mai incrociate nella loro storia prima della gara di andata dello scorso 20 febbraio, vinta dall'Inter in trasferta per 2-0 con i centri di Eriksen e Lukaku. L’Inter è imbattuta contro squadre bulgare in competizioni europee (i nerazzurri registrano tre successi e tre pareggi in sei precedenti) e nel corso delle competizioni europee solo contro le avversarie ucraine ha giocato più gare (otto) senza perderne neanche una. Di contro, il Ludogorets ha vinto solo uno delle nove gare ad eliminazione diretta di Europa League (2N, 6P) ma ha l'Italia nel destino: l'unico successo è arrivato proprio nel primo di questi, un 1-0 in trasferta contro la Lazio nella stagione 2013/14, firmato da una rete di Bezjac. L'Inter ha superato il turno in 17 delle precedenti 18 sfide ad eliminazione diretta tra Champions League ed Europa League (in precedenza Coppa Uefa) dopo aver vinto la gara di andata: l'unica eccezione è stata contro il Villarreal nei quarti di finale di Champions 2005/06.Il Ludogorets ha invece perso tutte le ultime tre partite in competizioni europee giocate contro squadre italiane, senza segnare neanche una rete.

Arsenal vs Olympiakos Pireo ore 21:00 (and. 1-0)

da Arsenal Stadium, Londra

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella

Gunners in vantaggio 5 vittorie a 4 nei 9 precedenti con l'Olympiacos. Greci senza vittorie da 3 partite europee con 1 pari e 2 sconfitte.

Manchester United vs Bruges ore 21:00 (and. 1-1)

da Old Trafford, Manchester

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Red Devils vincitori del trofeo l'ultima volta che hanno partecipato (2016/17). Il Bruges non supera una fase UEL a eliminazione diretta da 5 anni.

Ajax vs Getafe ore 21:00 (and. 0-2)

dalla Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Gianluigi Bagnulo

Olandesi per tornare a vincere in casa in UEL dopo le 2 sconfitte del 2017. Il Getafe ha vinto 2 delle ultime 3 trasferte di Europa League.

