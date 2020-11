Domenica Rai Sport, 15 Novembre 2020 | Italia - Polonia (Nations League) e Under 21

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 15 Novembre 2020, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 17:15 - RAIDUE HD:

Calcio Nazionale Under 21 - Qualificazioni Europei 2021 Lussemburgo - ITALIA (diretta)

da Differdange [Lussemburgo]

Telecronaca: Luca De Capitani e Manuel Pasqual

ore 20:30 - RAIUNO HD:

Calcio Nazionale A - Nations League 2020/21 5a giornata: ITALIA - Polonia (diretta)

dallo stadio Mapei - Città del Tricolore di Reggio Emilia

Telecronaca: Alberto Rimedio e Dario Di Gennaro

Bordocampo ed interviste: Alessandro Antinelli

Sarà ancora in emergenza, e con Chicco Evani Ct ad interim per la seconda partita di fila, ma quella che scenderà in campo domenica sera, 15 novembre, alle 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà un'Italia che, in caso di successo, blinderà il primo posto nel gruppo 1 di Nations League, e, oltre a potersi giocare, nell'ultimo match in Bosnia, mercoledì 18, la possibilità di ospitare in casa (tra Milano e Torino) la Final Four di primavera, si garantirà anche, o forse soprattutto, una posizione tra le prime dieci teste di serie europee in vista del sorteggio per i Mondiali di Qatar 2022, in programma il 7 dicembre. Contro la Polonia, che in casa gli azzurri hanno battuto l'ultima volta nel 1997, torneranno molti dei titolari lasciati a riposo mercoledì scorso, nell'amichevole con l'Estonia, anche se le condizioni imperfette di Bonucci e Belotti lasciano dubbi sulla formazione che Mancini (ancora a casa in isolamento, in attesa di tampone negativo che lo liberi) ed Evani manderanno in campo. Italia-Polonia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Rai1, a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con interventi e interviste da bordocampo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi: in studio, con Marco Lollobrigida, Claudio Marchisio.

ore 22:50 - RAIDUE HD:

Rubrica - Speciale UEFA Nations League (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

ore 23:20 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 di Milano

Conduce: Jacopo Volpi

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 15 Novembre 2020

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 09:00 Rubrica: Memory DOC | Speciale Mixer Mondiali del 12/7/1982 (archivio)

ore 11:00 Pallavolo F: C. Italiano Serie A 2020/21 #12: Igor Gorgonzola Novara - Imoco Volley Conegliano (replica)

dal Pala Igor di Novara

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 13:00 Rubrica: Memory (archivio)

ore 13:50 Calcio: Campionato Italiano Serie C Girone C 2020/21 #11: Teramo - Catania (diretta)

dallo stadio "Gaetano Bonolis" di Teramo

Telecronaca: Giuseppe Galati e Paolo Tramezzani

ore 16:00 Rubrica: Memory | Bernard Hinault (archivio)

ore 16:55 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2020/21 #10: Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (diretta)

dal EuroSuole Forum di Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 19:30 Rubrica: Diretta Azzurra Pre-gara ITALIA - Polonia (diretta)

dallo stadio Mapei - Città del Tricolore di Reggio Emilia

In studio: Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio

ore 20:10 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 20:35 Basket Maschile: C Italiano serie A 2020/21 #8: Germani Brescia - Dolomiti Energia Trento (diretta)

dal PalaLeonessa A2A di Brescia

Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Michelini

ore 22:45 Calcio Mondiale: Una Partita Storica della Nazionale Italiana (archivio)

ore 00:45 Calcio: Campionato Italiano Serie C Girone C 2020/21 #11: Teramo - Catania (replica)

ore 02:25 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2020/21 #10: Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (replica)

ore 04:25 Basket Maschile: C Italiano serie A 2020/21 #8: Germani Brescia - Dolomiti Energia Trento (replica)

Palinsesto di Rai Sport di Domenica 15 Novembre 2020

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:30 Nazionale A - Nations League 2020 ITALIA - Bosnia Erzegovina (replica)

- Bosnia Erzegovina (replica) ore 04:15 Nazionale A - Nations League 2020 Olanda - ITALIA (replica)

(replica) a seguire Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport

LO SPORT ALLA RADIO:



ore 11:10 F1 GP Turchia Gara (Manuel Codignoni)

(Manuel Codignoni) ore 14:00 MotoGP Com. Valenciana Valencia - Gara (Diego Forletta)

(Diego Forletta) ore 17:30 Nazionale under 21 Lussemburgo - Italia (Giuseppe Bisantis)

(Giuseppe Bisantis) ore 20:45 Nazionale Italia - Polonia (Francesco Repice e Daniele Fortuna)

Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

