Sabato Rai Sport, Palinsesto 28 Novembre 2020 | Sci di Fondo, Calcio a 5, Volley

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 28 Novembre 2020, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Simona Rolandi

Tutto il mondo ha celebrato il talento e il genio di Armando Maradona, con profonda tristezza per la prematura scomparsa. Lo farà anche Dribbling, a suo modo e con il suo stile, sabato 28 novembre, alle 18.10 su Rai2, dedicando al campione argentino l’anteprima e gran parte del programma. Come sempre in studio Simona Rolandi che avrà i suoi due opinionisti in collegamento da remoto a causa delle disposizioni per limitare la pandemia da Covid-19: Massimo De Luca interverrà dagli studi Rai di Milano, mentre Domenico Marocchino dal Museo Rai di Torino. Le vecchie interviste, la tristezza espressa da tutto il mondo attraverso i social media, e i volti, a Napoli e in Argentina, di chi aveva trovato nel talento straordinario di Maradona uno spiraglio di felicità saranno la spina dorsale della puntata, che avrà il suo punto d'arrivo nel reportage degli inviati in una Napoli stordita e addolorata, con la guida e le parole di chi gli aveva dedicato una canzone: Edoardo Bennato. Nella scaletta della trasmissione anche la nona giornata di serie A, che prevede come match di primo piano Napoli-Roma, domenica alle 20.45, e un sabato aperto da Sassuolo-Inter, che precede Benevento – Juventus e Atalanta – Verona. In conclusione, l' in bocca al lupo alla Nazionale Italiana di Calcio Femminile che si prepara alla partita più importante dell’anno affrontando in trasferta la Danimarca per la qualificazione all’Europeo, con un'intervista ad Alia Guagni.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 28 Novembre 2020

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 09:40 Sci di Fondo Femminile Coppa del Mondo 2020/21 10 km Femminile a tecnica Classica (diretta)

da Ruka [Finlandia]

Telecronaca: Franco Bragagna

ore 10:40 Rubrica: Memory (archivio)

ore 10:55 Calcio Mondiale Calcio mondiale replica Roma autori vari

ore 12:45 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2020/21 15 km Maschile a tecnica Classica (diretta)

da Ruka [Finlandia]

Telecronaca: Franco Bragagna

ore 14:00 Rubrica: Memory (archivio)

ore 15:40 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 16:45 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 16:00 Calcio a 5: Campionato Italiano 2020/21 #8 Petrarca Padova - Meta Catania (diretta)

dalla Palestra Gozzano di Padova

Telecronaca: Lucio Michieli

ore 17:55 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2020/21 #1RIT: Cucine Lube Civitanova – NBV Verona (diretta)

dall'Eurosuole Forum di Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 20:25 Pallavolo F: C. Italiano Serie A 2020/21: Bosca S.Bernardo Cuneo - Banca Valsabbina Millenium Brescia (diretta)

dal Pala Ubi Banca di Cuneo

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 23:00 Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

In studio: Giovanna Carollo, Bortolo Mutti, Massimo Piscedda

90esimo del sabato esplorerà il pianeta serie B, con tutti i gol, le interviste e i contributi dai vari campi.

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

ore 00:10 Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 28 Novembre 2020

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:30 Nazionale A - Nations League 2020 ITALIA - Bosnia (replica)

- Bosnia (replica) ore 04:15 Nazionale A - Nations League 2020 Olanda - ITALIA (replica)

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 17:30 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Salto Con Gli Sci : Coppa del Mondo 2020/21 HS 142 2a manche (diretta)

da Ruka [Finlandia]

Telecronaca: Franco Bragagna

LO SPORT ALLA RADIO:

Formula1, Serie A, Serie B e la pallavolo saranno al centro di sabato sport del 28 novembre su Rai Radio1. Al microfono, Guido Ardone. In apertura, alle 14.00, la consueta rubrica Sostiene Tardelli e un ricordo di Diego Armando Maradona attraverso le parole di chi lo ha conosciuto. Alle 14.50 appuntamento con Tutto il calcio minuto per minuto condotto da Filippo Corsini. In scaletta una partita di Serie A (Sassuolo – Inter) e quattro di Serie B: Brescia – Frosinone, Empoli – Vicenza, Pisa –Cittadella. Quasi in contemporanea le qualifiche del Gran Premio del Bahrein di Formula1 con la radiocronaca di Manuel Codignoni. Dalle 16.00 il calcio d’inizio di Monza – Reggina. Alle 18.00 la radiocronaca dell’anticipo di Serie A, Benevento – Juventus, con Francesco Repice e il match di pallavolo, Civitanova – Verona, con la radiocronaca di Pierpaolo Rivalta. Dalle 20.25 la presentazione e poi la radiocronaca, di Atalanta - Verona ultimo match della giornata, che sarà presentato da Massimiliano Graziani e Massimo Orlando con un intervento di Bortolo Mutti. Dalle 22.30, fino alla chiusura alle 23.30, Marco Tardelli e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori. Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica domenicale irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 20:45 Calcio Serie A: Atalanta vs Hellas Verona (diretta)

dallo stadio Gewiss di Bergamo

Telecronaca: Stefano Bizzotto

