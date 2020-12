Sabato Rai Sport, Palinsesto 19 Dicembre 2020 | Sci Alpino, Serie C, Volley, Nuoto, Vela

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 19 Dicembre 2020, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:45 - RAIDUE HD:

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 Discesa Libera Maschile (diretta)

dalla Val Gardena [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Simona Rolandi

La puntata numero quattordici di Dribbling, in onda sabato 19 dicembre alle 18.10 su Rai2, agli amori dell’Italia. Tra alti e bassi, infatti, restano immutati i sentimenti degli italiani per la Ferrari e per la Nazionale. Per l’amore tutto rosso, intervista in esclusiva a Mattia Binotto, Team Principal della Scuderia Ferrari, per indagare sui perché dell’ultima stagione così faticosa e dolorosa per Maranello. Per la Nazionale di calcio, invece, Dribbling guarda al futuro, con il corso per allenatori iniziato a Coverciano dove tra gli iscritti figurano i campioni del mondo del 2006 Del Piero e De Rossi, ma anche altri ex calciatori che hanno alle spalle anni di serie A e nazionale, come Vieri, Montolivo e Pazzini L’anteprima si concluderà con un ricordo molto intimo e speciale di Paolo Rossi, un’intervista al figlio Alessandro, realizzata in Toscana, nell’azienda di famiglia. In studio Simona Rolandi con i suoi due opinionisti, ancora in remoto a causa delle disposizioni anti Covid-19, Massimo De Luca da Milano e Domenico Marocchino da Torino. Dopo la parentesi del TGSport, approfondimento sul "caso Papu Gomez", tra detto e non detto e post sui social, con un collegamento in diretta da Bergamo per capire meglio le varie posizioni e ipotizzare gli eventuali sviluppi. Chi invece si sta dimostrando sempre più importante per il rendimento della propria squadra è l’armeno Mkhitaryan, punto di riferimento della Roma di Fonseca: a lui sarà dedicato un servizio speciale. Restando in ambito Serie A, le analisi sulle dichiarazioni di Antonio Conte sulla sua Inter che intanto incalza la capolista Milan e il conto alla rovescia sul ritorno di Zlatan Ibrahimović, e poi le partite del sabato con dirette e aggiornamenti dagli inviati su tutti i campi coinvolti: Fiorentina-Verona, Samp-Crotone (Paolo Paganini), e Parma-Juventus (Aurelio Capaldi). Dribbling è il rotocalco di RaiSport a cura di Donatella Scarnati, con la regia di Annarita Cardinali.

ore 02:50 - RAIDUE HD:

Vela: 36a America's Cup 2020 World Series - Christmas Regatta (diretta)

da Auckland [Nuova Zelanda]

Telecronaca: Giulio Guazzini

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 19 Dicembre 2020

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Vela 2020: America's Cup World Series (replica)

da Auckland [Nuova Zelanda]

Telecronaca: Giulio Guazzini

da Auckland [Nuova Zelanda] Telecronaca: Giulio Guazzini ore 10:10 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dalla Val Gardena [Bolzano]

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dalla Val Gardena [Bolzano] In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 10:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 Discesa Libera Femminile (diretta)

dalla Val d'Isere [Francia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli

dalla Val d'Isere [Francia] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli ore 11:30 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dalla Val Gardena [Bolzano]

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dalla Val Gardena [Bolzano] In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 11:45 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 Discesa Libera Maschile (diretta)

dalla Val Gardena [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

dalla Val Gardena [Bolzano] Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone ore 12:55 Rubrica: Studio Sci (diretta)

dalla Val Gardena [Bolzano]

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dalla Val Gardena [Bolzano] In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 13:05 Rubrica: Vela 2020 America's Cup 3a Puntata

ore 13:50 Calcio: Campionato Italiano Serie C 2020/21 #16: Lecco - Pro Vercelli (diretta)

dallo stadio "Rigamonti-Ceppi" di Lecco

Telecronaca: Giuseppe Galati - Commento Tecnico: Paolo Tramezzani

Bordocampo ed interviste: Umberto Martini

dallo stadio "Rigamonti-Ceppi" di Lecco Telecronaca: Giuseppe Galati - Commento Tecnico: Paolo Tramezzani Bordocampo ed interviste: Umberto Martini ore 16:00 Nuoto : Camp. Italiani Assoluti Invernali 2020 3a giornata (diretta)

da Riccione [Rimini]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale

da Riccione [Rimini] Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale ore 18:10 Pallavolo M: C. SuperLega Credem Banca #4RIT: Sir Safety Conad Perugia - NBV Verona (diretta)

dal PalaBarton di Perugia

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dal PalaBarton di Perugia Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:40 Pallavolo F: C. Italiano Serie A 2020/21 #3RIT: Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Chieri (diretta)

dal PalaIgor Gorgonzola di Novara

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

dal PalaIgor Gorgonzola di Novara Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

In studio: Giovanna Carollo, Bortolo Mutti, Massimo Piscedda

90esimo del sabato esplorerà il pianeta serie B, con tutti i gol, le interviste e i contributi dai vari campi.

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] In studio: Giovanna Carollo, Bortolo Mutti, Massimo Piscedda 90esimo del sabato esplorerà il pianeta serie B, con tutti i gol, le interviste e i contributi dai vari campi. ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] ore 00:10 Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] ore 00:30 Rubrica: Memory (archivio)

ore 02:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 19 Dicembre 2020

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:30 Nazionale A - Nations League 2020 ITALIA - Bosnia (replica)

- Bosnia (replica) ore 04:15 Nazionale A - Nations League 2020 Olanda - ITALIA (replica)

(replica) a seguire Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 13:45 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2020/21 Sprint a Tecnica Libera Maschile/Femminile (diretta)

da Dresda [Germania]

Telecronaca: Franco Bragagna

LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica domenicale irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 20:45 Calcio Serie A: Parma vs Juventus (diretta)

dallo stadio Ennio Tardimi di Parma

Telecronaca: Luca De Capitani

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog