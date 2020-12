Sabato Rai Sport, Palinsesto 26 Dicembre 2020 | Volley e Calcio a 5 Femminile

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 26 Dicembre 2020, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Simona Rolandi

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 26 Dicembre 2020

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Memory Review | I Gol della Serie A 14a Giornata (archivio)

ore 08:15 Rubrica: Perle di Sport | Ascoli da Record 1978, il ritorno in Serie A (archivio)

ore 08:55 Rubrica: Perle di Sport | Mondiali 1978, Tutti i Gol (archivio)

ore 09:30 Rubrica: Perle di Sport | Automobilismo, GP Lotteria 1993, Fisichella vince a Monza (archivio)

ore 10:35 Rubrica: Perle di Sport | Ciclismo, Giro d'Italia 1989, La bufera di Corvara (archivio)

ore 11:05 Rubrica: Perle di Sport | Calcio, Milan-Celtic, Coppa dei Campioni 1968-69 (archivio)

ore 11:30 Rubrica: Perle di Sport | Scherma, Olimpiadi di Roma 1960, Delfino Re di Spade (archivio)

ore 10:50 Vela 2020: America's Cup 1a giornata (replica)

da Auckland [Nuova Zelanda]

Telecronaca: Giulio Guazzini

ore 14:50 Calcio a 5 Femminile Camp. Italiano 2020/21: Città di Falconara - Montesilvano (diretta)

dal Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme [Parma]

Telecronaca: Lucio Michieli

ore 16:50 Pallavolo F: Serie A 2020/21 #18: Reale Mutua Fenera Chieri - Bosca S.Bernardo Cuneo (diretta)

dal PalaFenera di Chieri [Torino]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 19:30 Rubrica: Gli imperdibili (promo)

ore 19:35 Rubrica: Perle di Sport | Nigel Mansell (archivio)

ore 20:40 Calcio a 5 Femminile Camp. Italiano 2020/21: Saviatesta Mantova - Came Dosson (diretta)

dal Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme [Parma]

Telecronaca: Lucio Michieli

ore 22:35 Rubrica: Perle di Sport | Bernard Hinault (archivio)

ore 23:30 Ciclocross: Ciclocross: Vittorio Veneto 2020

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

ore 00:15 Calcio a 5 Femminile Camp. Italiano 2020/21: Saviatesta Mantova - Came Dosson (replica)

ore 02:00 Pallavolo F: Serie A 2020/21 #18: Reale Mutua Fenera Chieri - Bosca S.Bernardo Cuneo (replica)

ore 04:20 Rubrica: Perle di Sport | Automobilismo, GP Lotteria 1993, Fisichella vince a Monza (archivio)

ore 05:25 Rubrica: Perle di Sport | Evaristo Beccalossi (archivio)

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 26 Dicembre 2020

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:30 Nazionale A - Nations League 2020 ITALIA - Bosnia (replica)

- Bosnia (replica) ore 04:15 Nazionale A - Nations League 2020 Olanda - ITALIA (replica)

(replica) a seguire Simulcast Rai Sport + HD

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport

