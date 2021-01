Sabato Rai Sport, Palinsesto 2 Gennaio 2021 | Sci di Fondo e Volley SuperLega

Come ogni fine settimana oggi, Sabato 2 Gennaio 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

Conduce: Simona Rolandi

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Sabato 2 Gennaio 2021

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Memory DOC | Speciale Mixer Mondiali 1982 (archivio)

ore 09:45 Rubrica: Perle di Sport | GP USA West 1977 (archivio)

ore 10:15 Rubrica: Perle di Sport | Giro d'Italia 2005, La battaglia finale (archivio)

ore 11:15 Rubrica: Perle di Sport | Giro d'Italia 1998, Pantani-Tonkov (archivio)

ore 11:50 Rubrica: Perle di Sport | Calcio: Germania Ovest-Argentina 1979 (archivio)

ore 12:30 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2020/21 10 km Femminile a tecnica Classica Mass Start (diretta)

da Val Mustair [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Val Mustair [Svizzera] Telecronaca: Franco Bragagna ore 13:20 Rubrica: Perle di Sport | Juventus-Bari 1985 La tripletta di Platini (archivio)

ore 13:30 Salto con gli Sci: Coppa del Mondo 2020/21: HS 137 1a manche (replica)

ore 14:45 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2020/21 10 Km Maschile a tecnica Classica Mass Start (diretta)

da Val Mustair [Svizzera]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Val Mustair [Svizzera] Telecronaca: Franco Bragagna ore 15:45 Rubrica: Perle di Sport | Eurogol 25 ottobre 1979 (archivio)

ore 16:20 Rubrica: Perle di Sport | Ramon Diaz, i suoi Gol all'Inter (archivio)

ore 16:50 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

ore 16:55 Rubrica: Perle di Sport | Olimpiadi 1976, Ciclismo, prova su strada (archivio)

ore 17:25 Rubrica: Perle di Sport | Mondiale Donne Copenaghen 2011 (archivio)

ore 17:50 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2020/21 #6RIT: Kioene Padova – Cucine Lube Civitanova (diretta)

dalla Kieone Arena di Padova

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dalla Kieone Arena di Padova Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20.25 Calcio Mondiale: Italia-Argentina del 5 giugno 1986 (archivio)

ore 22:05 Rubrica: Perle di Sport | Arc de Triomphe 1978 (archivio)

ore 22:20 Basket: Roma-Barcellona, finale Coppa dei Campioni 1984 (archivio)

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma]

dallo studio SR5 di Saxa Rubra [Roma] ore 00:15 Sci di Fondo Femminile: Coppa del Mondo 2020/21 10 km C Mass Start (replica)

ore 01:00 Sci di Fondo Maschile: Coppa del Mondo 2020/21 15 km C Mass Start (replica)

ore 02:00 Atletica Leggera: Bo Classic 2020 (replica)

ore 03:45 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2020/21 #6RIT: Kioene Padova – Cucine Lube Civitanova (replica)

Palinsesto di Rai Sport di Sabato 2 Gennaio 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:00 Nazionale A - Nations League 2020 ITALIA - Bosnia (replica)

- Bosnia (replica) ore 03:50 Nazionale A - Nations League 2020 Olanda - ITALIA (replica)

(replica) a seguire Simulcast Rai Sport + HD

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport

