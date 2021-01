Rai Sport, 6 Gennaio 2021 | 90 Minuto Serie A, Sci Alpino, Fondo, Volley

In edizione speciale oggi, Mercoledi 6 Gennaio 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai nel giorno dell'Epifania sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121).

Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.

Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).



LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 17:10 - RAIDUE HD:

Rubrica - Speciale A Tutta Rete (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Marco Lollobrigida

ore 18:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - Speciale 90° Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

In studio: Paola Ferrari e Enrico Varriale

Questi gli inviati Rai Sport: Cagliari-Benevento (Stefano Pirozzi); Bologna-Udinese (Tiziana Alla); Lazio-Fiorentina (Gianluigi Zamponi) Crotone-Roma (Fabrizio Tumbarello); Sampdoria-Inter (Luca De Capitani); Atalanta-Parma (Stefano Bizzotto); Torino-Hellas Verona (Federico Calcagno); Sassuolo-Genoa (Giacomo Capuano); Napoli-Spezia (Alessandro Antinelli); Milan-Juventus (Francesco Rocchi)

ore 23:00 - RAIDUE HD:

Rubrica - Speciale La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Jacopo Volpi

Questi gli inviati Rai Sport: Cagliari-Benevento (Stefano Pirozzi); Bologna-Udinese (Saverio Montingelli); Lazio-Fiorentina (Lucio Michieli); Crotone-Roma (Fabrizio Tumbarello); Sampdoria-Inter (Thomas Villa); Atalanta-Parma (Andrea Riscassi); Torino-Hellas Verona (Dario Moricone); Sassuolo-Genoa (Gianni Bezzi); Napoli-Spezia (Dario Di Gennaro); Milan-Juventus (Alberto Rimedio)

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Mercoledi 6 Gennaio 2021

ore 06:30 Notiziario - TG Sport (a rotazione)

ore 08:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 11:45 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 12:15 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 Slalom Maschile - 1a manche (diretta)

da Zagabria [Croazia]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

da Zagabria [Croazia] Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone ore 13:15 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 13:35 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2020/21 10 Km Inseguimento Femminile a tecnica Classica (diretta)

da Dobbiaco [Bolzano]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Dobbiaco [Bolzano] Telecronaca: Franco Bragagna ore 14;20 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 15:00 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 15:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2020/21 Slalom Maschile - 2a manche (diretta)

da Zagabria [Croazia]

Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone

da Zagabria [Croazia] Telecronaca: Davide Labate e Massimiliano Blardone ore 16:30 Rubrica: Studio Sci (diretta)

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 16:50 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 17:20 Pallavolo Femminile: C. Italiano Serie A 2020/21 #21: Imoco Volley Conegliano - Il Bisonte Firenze (diretta)

dal PalaVerde di Villorba [Treviso]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

dal PalaVerde di Villorba [Treviso] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 20:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 20:30 Pallavolo Femminile: Trofeo Mimmo Fusco 2021 (differita)

ore 23:00 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

ore 00:15 Rubrica: Perle di Sport (archivio)

Palinsesto di Rai Sport di Mercoledi 6 Gennaio 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:30 Calcio Nazionale: ITALIA - Moldavia del 7 ottobre 2020 (replica)

ore 04:15 Calcio Nazionale: Polonia - ITALIA del 11 ottobre 2020 (replica)

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 14:40 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2020/21 15 KM Inseguimento Maschile a tecnica Classica (diretta)

da Dobbiaco [Bolzano]

Telecronaca: Franco Bragagna



LO SPORT PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO SU RAITALIA

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all'estero e per tutti coloro che hanno con il nostro paese un legame d'origine o anche solo di curiosità. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta "La Giostra dei Gol" è la trasmissione calcistica domenicale irradiata da Rai Italia in quattro continenti. Da oltre dieci anni la Giostra dei Gol è il tradizionale appuntamento televisivo per decine di milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo.

ore 14:30 Calcio Serie A: La Grande Giostra del Gol (diretta)

Conduce: Giovanna Carollo



Conduce: Giovanna Carollo ore 15:00 Calcio Serie A: Sampdoria vs Inter (diretta)

dallo stadio Luigi Ferraris - Marassi di Genova

Telecronaca: Luca De Capitani



dallo stadio Luigi Ferraris - Marassi di Genova Telecronaca: Luca De Capitani ore 18:00 Calcio Serie A: Napoli vs Spezia (diretta)

dallo stadio Diego Armando Maradona - San Paolo di Napoli

Telecronaca: Dario Di Gennaro



dallo stadio Diego Armando Maradona - San Paolo di Napoli Telecronaca: Dario Di Gennaro ore 20:45 Calcio Serie A: Milan vs Juventus (diretta)

dallo stadio Giuseppe Meazza - San Siro di Milano

Telecronaca: Alberto Rimedio

