Domenica Rai Sport, 28 Marzo 2021 | Qualificazioni Mondiali 2022 Bulgaria - ITALIA

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 18:40 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 Saxa Rubra - Roma

ore 20:35 - RAIUNO HD:

Calcio Nazionale A - Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Gr. C: Bulgaria vs ITALIA (diretta)

dallo stadio Vasil Levski di Sofia [Bulgaria]

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento Tecnico: Antonio Di Gennaro

Bordocampo ed interviste: Alessandro Antinelli e Donatella Scarnati

In studio: Paola Ferrari, Claudio Marchisio e Enrico Varriale

A Sofia, invece, gli azzurri di Mancini, imbattuti da 23 partite, vanno a caccia di conferme, dopo il 2-0 all'Irlanda del Nord nella gara d'esordio del girone C di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Contro la Bulgaria spazio, in attacco, ad Andrea Belotti, che sostituirà Immobile nel ruolo di punta centrale, con la conferma di Insigne e Berardi: in Lituania, invece, toccherà a Ciccio Caputo, per completare la rotazione prevista dal Ct. Bulgaria-Italia andrà in onda su Rai1, domenica 28 marzo, alle 20.45: collegamento dalle 20.35, subito dopo il Tg1, telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, interviste di Donatella Scarnati e interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli, con Paola Ferrari, Claudio Marchisio ed Enrico Varriale in studio.

ore 23:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

In studio: Jacopo Volpi.

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 28 Marzo 2021

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Rubrica: Memory doc | Sport 7 del 28-3-1976 (archivio)

ore 08:40 Rubrica: Memory doc | Pagina Sportiva Tg1 delle 13:30 del 28-3-1977 (archivio)

ore 08:45 Rubrica: Memory doc | Eurogol del 22-11-1979 (archivio)

ore 09:10 Rubrica: Perle di Sport | Katarina Witt incanta Milano - Pattinaggio 1988 (archivio)

ore 09:15 Pattinaggio di Figura: Campionati Mondiali 2021 Ice Dance Free Dance (differita del 27/3)

da Stoccolma [Svezia]

Telecronaca: Arianna Secondini, Franca Bianconi, Fabrizio Pedrazzini

ore 12:40 Atletica Leggera: Cross dei Cinque Mulini (diretta)
da San Vittore Olona [Milano]
Telecronaca: Franco Bragagna e Orlando Pizzolato

da San Vittore Olona [Milano]

Telecronaca: Franco Bragagna e Orlando Pizzolato

ore 14:00 Ciclismo: Setimana Internazionale Coppi e Bartali 5a tappa: Forlì > Forlì (replica del 27/3)
da Forlì [Forli/Cesena]
Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

da Forlì [Forli/Cesena]

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

ore 14:50 Calcio: Europeo Under 21 Ungheria/Slovenia 2021 - Fase a gruppi Gr. C: Islanda - Danimarca (diretta)
dal Gyirmóti Stadion di Gyor [Ungheria]
Telecronaca: Federico Calcagno

dal Gyirmóti Stadion di Gyor [Ungheria]

Telecronaca: Federico Calcagno

ore 17:00 Ciclismo: Coppa del Mondo Femminile - Trofeo Binda 2021 (fasi finali gara del 21/3)
da Cittiglio [Varese]
Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

da Cittiglio [Varese]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

ore 17:50 Calcio: Europeo Under 21 Ungheria/Slovenia 2021 - Fase a gruppi Gr. D: Croazia - Svizzera (diretta)
da Stadion Bonifika di Koper-Capodistria [Slovenia]
Telecronaca: Dario Di Gennaro e Thomas Manfredini

da Stadion Bonifika di Koper-Capodistria [Slovenia]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Thomas Manfredini

ore 20:00 Rubrica: Diretta Azzurra Pre Partita Bulgaria - ITALIA (diretta)
dallo studio SR5 Saxa Rubra - Roma
In studio: Paola Ferrari, Claudio Marchisio e Enrico Varriale

dallo studio SR5 Saxa Rubra - Roma

In studio: Paola Ferrari, Claudio Marchisio e Enrico Varriale

ore 20:20 Basket: Campionato Italiano 2020/21 #24: Virtus Bologna - Fortitudo Bologna (diretta)
dalla Segafredo Arena di Bologna
Telecronaca: Maurizio Fanelli e Stefano Michelini

dalla Segafredo Arena di Bologna

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Stefano Michelini

ore 22:30 Ciclismo: Milano - Sanremo 2021 (fasi finali gara del 20/3)
da Sanremo [Imperia]
Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Ballan

da Sanremo [Imperia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Ballan

ore 23:00 Rubrica: Diretta Azzurra Pre Partita Bulgaria - ITALIA (diretta)
dallo studio SR5 Saxa Rubra - Roma
In studio: Paola Ferrari, Claudio Marchisio e Enrico Varriale

dallo studio SR5 Saxa Rubra - Roma

In studio: Paola Ferrari, Claudio Marchisio e Enrico Varriale

dallo studio SR5 Saxa Rubra - Roma In studio: Paola Ferrari, Claudio Marchisio e Enrico Varriale ore 23:30 Atletica Leggera 2021: Cross dei Cinque Mulini (replica)

ore 00:50 Calcio: Europeo Under 21 Ungheria/Slovenia 2021 - Fase a gruppi Gr. D: Portogallo - Inghilterra (differita)

da Stadion Stožice di Lubiana [Slovenia]

Telecronaca: Stefano Bizzotto

ore 02:40 Calcio: Europeo Under 21 Ungheria/Slovenia 2021 - Fase a gruppi Gr. C: Russia - Francia (differita)
dal Haladás Stadium di Szombathely [Ungheria]
Telecronaca: Giacomo Capuano e Alberto Bollini

dal Haladás Stadium di Szombathely [Ungheria]

Telecronaca: Giacomo Capuano e Alberto Bollini

dal Haladás Stadium di Szombathely [Ungheria] Telecronaca: Giacomo Capuano e Alberto Bollini ore 04:30 Rubrica: Perle di Sport | Calcio: Argentina - Resto del Mondo 1979 (archivio)

ore 05:30 Rubrica: Memory doc | Domenica Sportiva 22-6-1980 (archivio)

Palinsesto di Rai Sport di Domenica 28 Marzo 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 17:50 Pallavolo Maschile: Campionato SuperLega Credem Banca 2020/21 Semi #1: Civitanova - Itas Trentino (diretta)

dall'Eurosuole Forum di Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 20:30 Rubrica: Memory doc | 90° Minuto 22-2-1981 (archivio)
ore 20:50 Calcio: Europeo Under 21 Ungheria/Slovenia 2021 - Fase a gruppi Gr. D: Portogallo - Inghilterra (diretta)
da Stadion Stožice di Lubiana [Slovenia]
Telecronaca: Stefano Bizzotto

ore 20:50 Calcio: Europeo Under 21 Ungheria/Slovenia 2021 - Fase a gruppi Gr. D: Portogallo - Inghilterra (diretta)

da Stadion Stožice di Lubiana [Slovenia]

Telecronaca: Stefano Bizzotto

a seguire Simulcast Rai Sport + HD



*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 14:30 - Rai Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Pattinaggio di Figura: Campionati Mondiali 2021 - Exibition Gala (diretta)

da Stoccolma [Svezia]

da Stoccolma [Svezia]
Telecronaca: Arianna Secondini, Franca Bianconi e Fabrizio Pedrazzini



- Rai Sport Web ( ) da Stoccolma [Svezia] Telecronaca: Arianna Secondini, Franca Bianconi e Fabrizio Pedrazzini ore 20:50 - Rai Play (www.raiplay.it)

Calcio: Europeo Under 21 Ungheria/Slovenia 2021 - Fase a gruppi Gr. D: Portogallo - Inghilterra (diretta)

da Stadion Stožice di Lubiana [Slovenia]

Telecronaca: Stefano Bizzotto



da Stadion Stožice di Lubiana [Slovenia] Telecronaca: Stefano Bizzotto ore 20:50 - Rai Play (www.raiplay.it)

Calcio: Europeo Under 21 Ungheria/Slovenia 2021 - Fase a gruppi Gr. C: Russia - Francia (diretta)

dal Haladás Stadium di Szombathely [Ungheria]

Telecronaca: Giacomo Capuano e Alberto Bollini





LO SPORT ALLA RADIO:

ore 17:00 - F1 GP Bahrain Gara (Manuel Codignoni)

ore 19:00 - Moto GP Qatar Gara (Diego Forletta)

ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2022: Bulgaria - Italia (Francesco Repice e Danuiele Fortuna)

Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

