Domenica Rai Sport, 4 Aprile 2021 | Diretta Ciclismo Giro delle Fiandre e Pallavolo

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 4 Aprile 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 15:30 - RAIDUE HD:

Ciclismo - Le Classiche del Nord | Giro delle Fiandre (diretta)

da Oudenaard [Belgio]

Telecronaca: Francesco Pancani e Beppe Conti

Dopo il rinvio ad ottobre della Parigi-Roubaix, rimandata a causa della zona rossa imposta da Macron su tutta la Francia del Nord, sarà il Giro delle Fiandre l’appuntamento più prestigioso della primavera ciclistica in Nord Europa. La seconda delle “Classiche Monumento” promette spettacolo, grazie al solito terzetto di favoriti, che dopo essersi visti “soffiare” la Milano-Sanremo da Jasper Stuyven non vorranno certamente ripetere l’esperienza: Wout van Aert, Mathieu van der Poel (vincitore lo scorso anno) e Julian Alaphilippe: un terzetto di fenomeni che animeranno tutta la diretta Rai. Come per la Sanremo, infatti, anche per le Fiandre ci sarà l’opportunità, per i telespettatori Rai, di non perdersi nemmeno un metro di gara, il tutto in esclusiva free-to-air: il collegamento, domenica 4 aprile, comincerà alle 9.50 – dieci minuti del via – su Raisport+HD e andrà avanti fino alla conclusione, con il passaggio su Rai2 alle 15.30 e il racconto di Francesco Pancani e Beppe Conti, che impreziosirà la telecronaca con i suoi aneddoti storici. Sempre su Raisport+HD, ma dalle 17.30, spazio anche al Giro delle Fiandre femminile – novità nel calendario internazionale – con il commento di Stefano Rizzato e Alessandro Ballan.

ore 17:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 Saxa Rubra - Roma

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 4 Aprile 2021

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Basket: C. Italiano 2020/21 #25 Banco di Sardegna Sassari - Virtus Segafredo Bologna (replica del 3/4)

dal PalaSerradimigni di Sassari

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

ore 09.50 Ciclismo - Le Classiche del Nord | Giro delle Fiandre (diretta)

da Oudenaard [Belgio]

Telecronaca: Francesco Pancani e Beppe Conti

ore 15:30 Nuoto: Camp. Italiani Assoluti Primaverili 2021 Finali (replica)

da Riccione [Rimini]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca e interviste: Elisabetta Caporale

ore 16:30 Tiro con l'Arco: Campionati Italiani Para Archery Indoor (differita del 7/3)

da Reggio Calabria

Telecronaca: Lorenzo Roata

ore 17:15 Ciclismo: Le Classiche del Nord 2021 Giro delle Fiandre Femminile (sintesi)

da Oudenaarde [Belgio]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Ballan

ore 18:00 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2020/21 Play Off Semif. #3: Sir Safety Perugia - Vero Volley Monza (diretta)

dal PalaBarton di Perugia

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 20:40 Pallavolo F: Serie A1 2020/21 Play Off Quarti #3 Saugella Monza – Reale Mutua Fenera Chieri (diretta)

dall'Arena di Monza [Monza]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

ore 23.00 Ciclismo: Le Classiche del Nord | Giro delle Fiandre Femminile (replica)

ore 00:00 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

dallo studio SR5 Saxa Rubra - Roma

ore 00:15 Ciclismo: Le Classiche del Nord | Giro delle Fiandre Maschile (sintesi)

da Oudenaard [Belgio]

Telecronaca: Francesco Pancani e Beppe Conti

ore 01:00 Pallavolo M: SuperLega Credem Banca 2020/21 Play Off Semifinale #3: Sir Safety Perugia - Vero Volley Monza (replica)

ore 03:25 Rubrica: Perle di Sport | SCI Olimpiadi Torino 2006, Di centa nella 50km (archivio)

ore 04:00 Pallavolo F: Serie A1 2020/21 Play Off Quarti #3 Saugella Monza – Reale Mutua Fenera Chieri (replica)

Palinsesto di Rai Sport di Domenica 4 Aprile 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:05 Calcio Nazionale: Europeo U21 Ungheria/Slovenia '21 | Spagna - ITALIA (replica del 27/3)

(replica del 27/3) ore 03:50 Calcio Nazionale: Europeo U21 Ungheria/Slovenia '21 | ITALIA - Slovenia (replica del 30/3)

- Slovenia (replica del 30/3) a seguire Simulcast Rai Sport + HD



LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play Sport Web ( www.raisport.rai.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



LO SPORT ALLA RADIO:

durante la giornata - Ciclismo Giro delle Fiandre (Manuel Codignoni)

ore 18:00 Volley Semif. Play off Civitanova - Trento (Pierpaolo Rivalta)

ore 19:00 Moto GP Doha Gara (Nico Forletta)



Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico 1(Dab+) e sul sul satellite.

