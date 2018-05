Domenica 6 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Dark Tide

Brady, un professionista di immersioni subacquee, torna in acque profonde dopo nove anni da un incontro quasi fatale con un grande squalo bianco. Diventa istruttore di una felice coppia, Kate (Halle Berry) e Jeff (Olivier Martinez). Tuttavia scoprono che l'incubo dal profondo del mare e' ancora in agguato, ed e' piu' carnivoro e affamato che mai.

(SKY CINEMA UNO HD/canale 301 ore 21.15)



Amore e inganni

Langford, Regno Unito, fine XVIII secolo. Lady Susan e' rimasta vedova per l'improvvisa morte del marito. Lascia quindi la residenza di Langford insieme alla figlia Frederica per stabilirsi a Churchill, dai parenti del defunto consorte. La cognata Catherine diffida fortemente di Lady Susan, ma sembra non potere nulla contro lo schema della fascinosa vedova, che intende sedurre il fratello di Catherine, Reginald, e maritare la figlia con il ricchissimo ma ebete Sir James Martin.

(SKY CINEMA UNO +24 HD/canale 302 ore 21.15)



Mulan

Da un poema cinese di duemila anni fa, la Disney ha tratto il film del Natale ?98 destinato a sfidare per la prima volta un altro cartoon ad alto costo: Il principe d?Egitto prodotto da Spielberg. La giovane Mulan, nel momento in cui gli Unni superano la Grande Muraglia, si traveste da uomo per sostituire nella guerra il padre infermo. Riuscira' cosi' a salvare non solo la vita dell?Imperatore ma anche quella del capitano di cui si innamorera'. 700 tra disegnatori, animatori e tecnici, 60 milioni di dollari di budget e 5 anni di lavoro hanno portato a un film che torna ad occuparsi del ruolo della donna (come gia' Pocahontas). Continuano a non mancare gli animaletti simpatici (impagabile il draghetto Mushu) e le battute decodificabili solo dal pubblico adulto. Il travestimento si ribalta nel sottofinale e saranno proprio i soldati piu' "machi" a ritrovarsi in abiti femminili. Molto curati anche i personaggi di contorno (vedi la nonna Fa) anche se il finale molto "made in Usa" rischia di rovinare il clima e di dichiarare troppo esplicitamente le intenzioni della produzione. Straordinaria la scena di battaglia sulla neve.

(SKY CINEMA PRINCIPESSE HD/canale 304 ore 21.00)



Roby e Toby - Missione spazio

Una grande avventura per due amici speciali. Toby e il suo fedele amico robot Robby costruiscono un veicolo in grado di correre, volare e andare sott'acqua: partiranno per un viaggio senza confini.

(SKY FAMILY HD ore 21.00/canale 306)



Sleepless - Il giustiziere

Jamie Foxx finisce in trappola in un action ambientato a Las Vegas. Un poliziotto entra in possesso di una partita di droga e scatena la rabbiosa ritorsione di un criminale.

(SKY MAX HD ore 21.00/canale 307)



Il nome del figlio

Paolo Pontecorvo, agente immobiliare con la battuta pronta e il vizio della beffa, e Simona, aspirante scrittrice di periferia col vizio della gaffe, aspettano un bambino. In occasione di una cena, che raccoglie intorno al tavolo i futuri zii e la futura zia, Paolo comunica con enfasi e convinzione il nome scelto per il nascituro. La famiglia, composta da professori universitari, insegnanti e musicisti allineati a sinistra, non reagisce bene davanti a quel nome, un nome 'inquadrato' a destra e dentro un passato drammatico per la nazione. Dibattito e scambio di idee degenerano presto in una messa in discussione di valori, scelte e persone, che non mancano di offendere e ferire tutti, nessuno escluso. Ma qualche volta l'amore puo' fare miracoli e rimettere ordine nel caos degli affetti.

(SKY PASSION HD ore 21.00/canale 308)



Amos & Andrew

Andrew è un noto commediografo di colore. Viene arrestato per errore da un capo della polizia a caccia di notorietà. L'uomo, per rimediare allo sbaglio, mette in azione Amos, un piccolo malfattore che deve fingere il sequestro di Andrew. I due uniranno le loro forze.

(SKY COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



La notte che mia madre ammazzò mio padre

Spassosa black comedy al veleno. Un'attrice frustrata e il marito scrittore organizzano una cena per reclutare un famoso attore per un film, ma la serata precipitera' drasticamente.

(SKY CINEMA CULT HD ore 21.00/canale 310)



Rosemary's Baby

Rosemary (Mia Farrow), giovane donna e fresca sposa, diviene vittima di una setta di adoratori del diavolo che punta su di lei per far venire al mondo il figlio del demonio, consenziente il marito Guy (John Cassavetes), che vuole diventare famoso come attore.

(SKY CLASSICS HD ore 21.00/canale 311)



La scuola più bella del mondo

Filippo Brogi, preside di una scuola media in Val d'Orcia, vuole a tutti costi vincere la gara della locale Festa dei giovani, e con l'approvazione dell'assessore comunale decide di invitare in Toscana una scolaresca africana poverissima per uno scambio culturale edificante. Peccato che il suo bidello Augusto Soreda confonda la città ghanese di Acrra con quella campana di Acerra, e inviti in Val d'Orcia una classe media sgarrupata i cui insegnanti d'accompagnamento sono Gerardo Gregale, ex fumettista insegnante controvoglia, e Wanda Pacini, ex fidanzata di Filippo Brogi emigrata al sud per dimenticare la loro traumatica rottura.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313)



Collateral Beauty

Il dirigente pubblicitario Howard Inlet è ridotto ad uno stato clinicamente depresso, borderline, solitario e suicida dopo la morte tragica della sua giovane figlia. I suoi amici e partner commerciali Whit Yardshaw, Claire Wilson e Simon Scott, che lui ha allontanato, temono per la sua salute mentale così come per il futuro della loro azienda, dato che il comportamento irregolare di Howard è costato loro numerosi profitti e li ha lasciati sull'orlo del fallimento. L'unico modo che hanno per uscire da questa situazione è vendere l'azienda.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)



Final Destination

Alex si è appena imbarcato in aereo con alcuni compagni di classe e due insegnanti per una vacanza studio a Parigi, ma c’è qualcosa che non va. Il ragazzo infatti si appisola e sogna un incidente aereo; fortunatamente al suo risveglio riesce a convincere alcuni amici ad abbandonare il velivolo che, subito dopo il decollo, esplode come previsto da Alex. Il giovane però non sa che con la sua predizione ha sconvolto il disegno della morte, ma avrà presto modo di rendersene conto…

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315)



Bridget Jones's Baby

Bridget e' piu' magra, piu' professionale, piu' sicura di se' e soprattutto piu' vecchia, quando spegne in pigiama, sola in casa, la candelina del suo quarantatreesimo compleanno. L'amica Miranda la trascina allora in un weekend di musica, alcool e programmatico sesso occasionale, dove Bridget s'imbatte, in maniera a suo modo romantica, nell'aitante Jack. Il weekend dopo, invece, e' la volta di Mark Darcy, mai dimenticato, e ora incrociato sulla via di un altro divorzio, pronto al ritorno di fiamma. E' cosi' che Bridget Jones si ritrova felicemente incinta, senza certezze rispetto a chi possa essere il padre: Jack o Mark? Ognuno a proprio modo, i due uomini accompagnano la pasticciona verso il termine della gravidanza e il misterioso responso.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316)



L'uomo che fissa le capre

Bob Wilton e' un giornalista pavido e impacciato, abbandonato dalla moglie e a caccia dello scoop della vita. Inviato di guerra in Iraq nel tentativo disperato e maldestro di attirare l'attenzione della fedifraga consorte, Wilton incontra lo stralunato Lyn Cassady, soldato Jedi e monaco guerriero appartenente alla New Earth Army, un'unita' sperimentale dell'esercito americano che vuole "combattere" le guerre col flower power. In grado di attraversare i muri e di fermare con lo sguardo il cuore di una capra, abili nel leggere nel pensiero del nemico e nel dissolvere le nuvole nel cielo, l'esercito hippy, fondato dallo stupefacente Bill Django, accoglie tra le sue fila il giornalista, iniziandolo al lato nobile della Forza. Tra rapimenti, vagheggiamenti e dosi massicce di LSD, Bob Wilton scrivera' il suo articolo e ristabilira' l'equilibrio nella Forza.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317)