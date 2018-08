Domenica 12 Agosto sui canali Sky Cinema HD

Paddington 2

Paddington vuole trovare il regalo perfetto per il centesimo compleanno di zia Lucy: lei ha fatto tanto per lui e vuole dimostrarle la sua gratitudine. Il libro pop-up di Madame Kozolska sui luoghi principali di Londra sembra fare al caso suo e il piccoletto in montgomery e' pronto a lavorare sodo per recuperare i soldi necessari ad acquistare quel cimelio. Peccato che un ladro arrivi prima di lui, sottragga il volume dal negozio di antiquariato del signor Gruber e faccia ricadere la colpa proprio su Paddington, che finisce dietro le sbarre come un criminale comune.

Commediasexi

L’onorevole Massimo Bonfili (Paolo Bonolis), attualmente impegnato nell’elaborare una riforma del diritto di famiglia, ha moglie, due figlie e una abitazione altoborghese. Ha però anche un’amante, Martina, una splendida attricetta che lui ha molto aiutato a trovare un suo spazio nel mondo dello spettacolo. C’è però il rischio di essere scoperto e Bonfili non se lo può permettere, non tanto sul piano della conservazione degli affetti familiari quanto piuttosto su quello della politica. La soluzione è a portata di mano: basta chiedere all’autista Mariano di fingere di essere l’amante della ragazza.

Deja Vu - Corsa contro il tempo

Doug Carlin e' l'agente dell'ATF, sezione alcolici, tabacchi e armi da fuoco, incaricato di indagare sull'attentato terroristico che ha fatto esplodere e affondare un traghetto fluviale uccidendo centinaia di passeggeri. Lo stesso giorno, sulle rive del fiume viene rinvenuto il corpo senza vita di Claire Kuchever, una giovane donna che Doug sente di avere gia' conosciuto e amato perdutamente. Scoprira' presto che l'omicidio e' collegato allesplosione. Avvicinato da Pryzwarra, agente del'FBI, Doug e' reclutato per la durata dell'indagine da un'unita' segreta altamente tecnologica che gestisce informazioni satellitari, registrazioni digitali che ricostruiscono e osservano gli avvenimenti passati. Convinto di investigare un passato finito e accaduto che gli permettera' di scovare l'attentatore, Doug scopre che la scienza ha piegato quel passato fino a costruire un ponte col presente. Difficile resistere a Claire e alla tentazione di alterare il corso degli eventi.

Prima di lunedì

Commedia on the road con Vincenzo Salemme, Martina Stella e Sandra Milo. Per saldare un debito con un miliardario malavitoso, due amici devono consegnare un pacco decisamente originale.

Monster Trucks

Dal regista di 'L'era glaciale', un avventuroso live action che omaggia il cinema anni 80. Il liceale Tripp costruisce un gigantesco pick-up, ma una 'mostruosa' creatura se ne impossessa.

Dark Tide

Brady, un professionista di immersioni subacquee, torna in acque profonde dopo nove anni da un incontro quasi fatale con un grande squalo bianco. Diventa istruttore di una felice coppia, Kate (Halle Berry) e Jeff (Olivier Martinez). Tuttavia scoprono che l'incubo dal profondo del mare e' ancora in agguato, ed e' piu' carnivoro e affamato che mai.

Legami di sangue

All'interno di una famiglia contadina di oggi, sospesa tra medioevo e modernita', tre fratelli e una sorella si contendono una misera eredita'. Visceralmente uniti dall'amore, arriveranno ad odiarsi. A far da contrappunto a tanta avidita', il mondo sospeso e infantile di uno dei fratelli, Andrea, down e con gravi problemi respiratori.

Tonto + Tonto

Commedia demenziale con Stephen Baldwin e la partecipazione di Kylie Minogue. Due ragazzi pigri e maldestri finiscono per caso in un esperimento che li terra' rinchiusi per un anno.

Departures

Dopo lo scioglimento dell'orchestra, il violoncellista Daigo (Motoki Masahiro) rimane senza lavoro e decide di ritornare al paese d'origine. Assieme alla moglie Mika (Hirosue Ryoko), docile e mansueta come poche, si trasferisce nella sua vecchia casa in campagna alle porte di Yamagata. Qui comincia a cercare lavoro e si imbatte in un annuncio interessante, raggiunge l'agenzia e scopre che i viaggi dell'inserzione non sono vacanze alle Maldive ma dipartite nel mondo dell'aldilà. Titubante all'inizio, si lascia convincere dagli insegnamenti del capo, il becchino Sasaki (Yamazaki Tsutomu), e ritrova il sorriso perso da tempo. Quando la moglie scopre l'identità del suo nuovo mestiere, scappa di casa e lo abbandona solo in paese, dove in molti cominciano a snobbarlo. Ma il destino sta nuovamente per sorprenderlo, costringendolo a fare i conti con il passato, la morte della madre e l'allontanamento precoce del padre, fuggito chissà dove e mai più rivisto,

Local Hero

Un petroliere texano (Burt Lancaster) appassionato di astrologia mette gli occhi su uno sperduto lembo di costa scozzese, sulla quale intende costruire una raffineria, e incarica un suo giovane dipendente (Peter Riegert) di origine scozzese di occuparsi degli acquisti e delle trattative. Il giovanotto, presto conquistato dalla splendida natura della sua terra d’origine e dalle grazie di una bella subacquea, si scontra con un vecchio pazzo, che non ha nessuna intenzione di farsi incantare dai dollari texani. Alla fine anche il boss in persona si farà sedurre da quella strana atmosfera.

St. Vincent

Brosnan interpreta un sicario per avvicinarsi al suo ultimo bersaglio, una talpa malavita (Thornton) va sotto copertura nelle vesti di un sacerdote. Ben presto scopre che fare il bravo ragazzo si rivela molto piu' pericoloso.

Matrimonio con l'ex

Eve Wilde, star del cinema con quattro matrimoni falliti alle spalle e' pronta per il quinto. Invitati alle nozze il suo primo marito Laurence, i tre figli avuti con lui, i nipoti e le figlie dello sposo.

The Sixth Sense - Il sesto senso

Thriller paranormale che ha fatto scoprire al grande pubblico il talentuoso e promettente regista M.Night Shyamalan, lanciandolo su scala mondiale. Pellicola dai toni cupi e dai risvolti inquietanti che risulta da subito abbastanza coinvolgente. Il film scorre abbastanza fluido anche se caratterizzato da un ritmo prevalentemente piatto, che da' in compenso notevole efficacia e risalto ai momenti di maggior tensione.

L'amore non va in vacanza

Amanda vive a Los Angeles dove e' il capo di una societa' che realizza trailer cinematografici. La sua vita professionale va a gonfie vele mentre la sfera privata e' un disastro per via della sua tendenza a voler avere ad ogni costo il controllo sulle sue emozioni. Dall'altra parte dell'Oceano c'e' Iris, una giornalista inglese di cronaca rosa che si innamora sempre delle persone sbagliate finendo per essere vittima dell'amore a causa della sua natura romantica. L'ennesima delusione sentimentale spingera' le due donne, cosi' diverse fra loro, a sentire la necessita' di un cambiamento netto. Grazie a un annuncio online decidono di scambiarsi l'abitazione per le vacanze, e a 6000 miglia di distanza da casa riusciranno finalmente a riappropriarsi della propria vita.

Scuola di Polizia 7: Missione a Mosca

Si è perplessi a dover indicare come "comica" questa settima puntata della serie in cui i nostri debbono vedersela con un capomafia russo esperto in videogame. Christopher Lee fa il capo della polizia moscovita rimpiangendo i canini di Dracula.

