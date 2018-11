Venerdi 2 Novembre sui canali Sky Cinema HD

Ender's Game

Ender Wiggins e' un promettente dodicenne, selezionato per essere addestrato alla Battle School, l'accademia situata in una stazione orbitante attorno alla Terra dove i ragazzini si sfidano in sofisticati giochi di simulazione per prepararsi alla guerra vera, che potrebbe avere inizio da un momento all'altro. Dopo aver ucciso milioni di terrestri in un primo attacco, infatti, gli Scorpioni sono destinati a tornare e gli umani non possono farsi trovare impreparati. Cosi' la pensa il Colonnello Graff, il quale e' altresi' sicuro che, sotto la sua apparente fragilita', Ender possegga i requisiti di un vero leader e per questo lo mette a durissima prova, separandolo dalla famiglia e lasciando che l'invidia dei compagni lo isoli ulteriormente.

Nemesi

Questo titolo di un famoso quadro di Mondrian funziona alla perfezione come metafora dell'enigma che Miss Marple deve risolvere. Un enigma che appartiene ai ricordi del passato e al cui centro giace il corpo di una ragazza strangolata e con il volto orribilmente deturpato.

Signs

Il reverendo Graham Hess vive a Bucks County in Pennsylvania con i suoi due figlioletti e il fratello un po’ svanito. Sua moglie è morta in un incidente e da quel momento l’uomo ha perso la fede. Un giorno scopre degli ampi cerchi tracciati nei campi intorno alla sua fattoria. Il fenomeno si manifesta anche in India e, successivamente, in tutto il mondo...

Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi

Un brutto giorno un terribile incidente sconvolge la vita dei tre fratelli Baudelaire: la casa va a fuoco e a farne le spese sono i loro genitori; da quel momento i fratellini diventeranno tre orfani. Ma i problemi non sono finiti: i tre pargoli infatti vengono affidati alle "cure" di un lontano zio, il conte Olaf, un vecchio avido e sgradevole che cerca di ucciderli per intascare la ricca eredita'.

Mia piccola Monky

Nella giungla thailandese per una brillante commedia fantastica. Una famiglia svedese intraprende un viaggio avventuroso per scoprire le origini di una scimmietta trovata in cortile.

The International

L’agente dell’Interpol Louis Salinger (Clive Owen), con la collaborazione di Eleanor Withman (Naomi Watts) è impegnato in una missione che sembra davvero impossibile: far emergere le prove del coinvolgimento di una grande banca in imprese delinquenziali e terroristiche che si sviluppano in ogni area del pianeta. Partiti da Berlino (dove un collega di Louis ha perso la vita) i due seguono le piste di denaro sporco e giungono a Milano dove assistono all’omicidio, nel corso di un comizio, di un rampante leader della nuova destra (Luca Barbareschi). A ogni passo avanti che compie l’inchiesta, le vite dei due protagonisti sono sempre più a rischio...

L'uomo della Luna

Siamo negli anni Cinquanta in Louisiana. La protagonista e' una ragazza che scopre l'amore. Ma non saranno tutto rose e fiori, come e' nello stile di Robert Mulligan, che, per di piu', in questa occasione ha come produttore Mark Rydell (il regista de Il lago dorato).

Il Dittatore

Haffaz Aladeen e' il dittatore di Wadiya, paese immaginario del nord Africa. Capriccioso e volubile, il generale e supremo leader partecipa (e vince) alle sue olimpiadi, recita nei suoi film, comanda un esercito di (belle) donne, le colleziona nel suo letto e dentro una polaroid, detesta le bombe spuntate e adora le armi chimiche, ha il vizio delle pene capitali, dei cartoni animati e della Wii. Antidemocratico e orgogliosamente idiota, Haffaz Aladeen e' 'invitato' dalle Nazioni Unite a dimettersi. Risentito e ostinato a mantenere le redini del proprio paese, partira' alla volta degli Stati Uniti per rispondere davanti al mondo delle proprie (male) azioni. Ma una congiura di palazzo, cambia il corso degli eventi. Sopravvissuto e sostituito da un sosia piu' scemo di lui, Haffaz Aladeen vaghera' per Manhattan, scoprendo i piaceri della democrazia.

Riccardo va all'inferno

In un Fantastico Regno alle porte di una citta' di nome Roma, vive in un decadente Castello la Nobile Famiglia Mancini, stirpe di alto lignaggio che gestisce un florido traffico di droga e di malaffare. Qui, Riccardo Mancini e' da sempre in lotta con i fratelli per la supremazia e il comando della famiglia, dominata dagli uomini ma retta nell'ombra dalla potente Regina Madre, grande tessitrice di equilibri perversi.

Milano calibro 9

Regolamento di conti all’interno di una banda di criminali italoamericani che agisce a Milano, imperniato su Ugo Piazza (Moschin) che, fatti tre anni di carcere, è sospettato dai suoi compari di avere intascato 300 000 dollari. Dal romanzo postumo Stazione Centrale ammazzare subito di Giorgio Scerbanenco (1911-69), sceneggiato da Di Leo, è un film d’azione violenta con risvolti di critica e denuncia sociale e almeno una battuta fatidica (“Se si va avanti così, vedrai che dovranno creare l’antimafia anche a Milano”). Bella compagnia di attori tra cui spiccano Moschin e Wolff.

Collateral Beauty

Kate Winslet, Will Smith e Keira Knightley in una storia emozionante. Le tre forze che governano la vita, Amore, Tempo e Morte, appaiono davanti a Howard, mettendo in discussione tutte le sue convinzioni.

Alibi.com

La Bande a Fifi di nuovo insieme. Greg e' a capo di una societa' che si occupa di creare alibi perfetti per coprire bugie e tradimenti

The legend of Tarzan

Il regista David Yates dirige Alexander Skarsgård nel ruolo di Tarzan che, ormai abituato alla civilta' e sposato con Jane (Margot Robbie), viene costretto a fare ritorno nella giungla del Congo.

Ragazze nel pallone - Sfida Mondiale

Dopo essere state tre volte campionesse nazionali di cheerleading, le Rebels vengono sfidate da un misterioso team chiamato The Truth, intenzionato a distruggere la loro reputazione.

Tre uomini e una gamba

Primo film del trio comico, Aldo, Giovanni e Giacomo. Giacomo deve sposarsi in Puglia con la figlia del suo capo: Giovanni e Aldo lo accompagnano in un lungo, esilarante, viaggio in auto.

