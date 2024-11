Guida TV Sky e NOW 3 - 9 Novembre: The Day of the Jackal, Back to Black, Gaucci

GUIDA TV SKY / NOW | 3 - 9 NOVEMBRE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 3 novembre, alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta Drive – Away Dolls. Ethan Coen, per la prima volta senza il fratello, dirige una commedia “pulp” che vede protagoniste Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan, con Pedro Pascal e Matt Damon in due cameo divertenti. Ambientato a Philadelphia nel 1999, il film racconta di un uomo che viene aggredito e ucciso in un vicolo, perdendo una valigia che finisce per sbaglio nell'auto di Jaime e Marian, due ignare ragazze. Con questa svolta, le due si trovano inseguite da sicari decisi a recuperare il prezioso contenuto. Il film sarà disponibile anche in 4K on demand. Sempre domenica 3 novembre, alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, viene trasmesso Vitti d’arte, Vitti d’amore, un tributo a Monica Vitti, artista iconica del cinema italiano. Questo documentario ripercorre la vita e la carriera dell'attrice attraverso estratti di film, programmi televisivi e testimonianze di amici, colleghi ed esperti di costume. Nonostante l’assenza forzata dai riflettori, la Vitti continua a brillare nella memoria collettiva del pubblico, con il suo fascino unico e la sua complessità umana.

Lunedì 4 novembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva Back to Black. La regista Sam Taylor-Johnson, già nota per Nowhere Boy, racconta in questo biopic la vita della cantautrice britannica Amy Winehouse, scomparsa a 27 anni. Interpretata da Marisa Abela, Amy rivive sullo schermo con Eddie Marsan, Jack O’Connell e Lesley Manville. Il film esplora la carriera della cantante, le sue dipendenze e l'amore per Blake, facendo rivivere i suoi tormenti e le sue emozioni attraverso le parole delle sue canzoni. Sarà disponibile anche in 4K on demand e alle 21:45 su Sky Cinema Drama.

Martedì 5 novembre, alle 21:15 in esclusiva su Sky Crime e in simulcast su Sky Documentaries, in streaming su NOW, viene trasmesso Gaucci. Quando passa l’uragano. Questo documentario su Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia Calcio, racconta la storia di un uomo controverso, amato e criticato. Attraverso le testimonianze dei figli Alessandro e Riccardo e di chi lo ha conosciuto, emerge il ritratto di un personaggio singolare che ha segnato un’epoca nel calcio italiano. Il racconto si snoda tra successi, scandali, fughe rocambolesche e difficoltà finanziarie che hanno coinvolto anche la sua famiglia.

Mercoledì 6 novembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, esordisce Dall’alto di una fredda torre. Francesco Frangipane dirige Edoardo Pesce, Vanessa Scalera, Anna Bonaiuto e Giorgio Colangeli nell’adattamento cinematografico della pièce di Filippo Gili. La trama ruota attorno a Elena e Antonio, due gemelli cresciuti in simbiosi con i genitori Michela e Giovanni. Quando i genitori si ammalano e necessitano di un trapianto di midollo, solo Elena è compatibile, costretta così a una scelta dolorosa. Disponibile anche in 4K on demand.

Venerdì 8 novembre, alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, arriva The Day of the Jackal, una serie adrenalinica basata sul classico di Frederick Forsyth e sul film del 1973. Eddie Redmayne interpreta “Lo Sciacallo”, un killer infallibile che si muove tra identità e paesi diversi. Tuttavia, un’avversaria determinata, Bianca (interpretata da Lashana Lynch), ufficiale dell’MI6, gli dà la caccia attraverso l'Europa. La serie, prodotta da Carnival Films per Universal International Studios, sarà distribuita su Sky in Europa e su Peacock negli Stati Uniti. Sempre venerdì 8 novembre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, sarà trasmesso 65 – Fuga dalla Terra, un film di fantascienza con Adam Driver. La storia segue Mills, che precipita su un pianeta sconosciuto che si rivelerà la Terra di 65 milioni di anni fa. Con l'unica altra sopravvissuta, una giovane di nome Koa, si troverà a fronteggiare i dinosauri in un'avventura per la sopravvivenza. Disponibile anche in 4K on demand.

Sabato 9 novembre, alle 21:15 su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, arriva la terza stagione di Creature grandi e piccole. Ambientata nel 1939, la serie segue James e Helen, in procinto di sposarsi, e Tristan, che ha appena ottenuto la qualifica di veterinario. Mentre James si assume nuove responsabilità, le tensioni internazionali e la possibilità di una guerra mettono tutti a dura prova, portando i personaggi a riflettere sul proprio futuro. In prima visione su Sky Arte, sabato 9 novembre alle 21:15 e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, viene trasmesso Kissing Gorbaciov. Il documentario racconta l’evento storico del 1988 a Melpignano, in Salento, quando per la prima volta band rock sovietiche si esibirono oltre la Cortina di Ferro. Nel 1989 furono poi band italiane, tra cui i CCCP - Fedeli alla linea, a esibirsi in Unione Sovietica, segnando un momento di apertura attraverso la musica. Sempre sabato 9 novembre, alle 21:00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, debutta 10 Lives – Un gatto fortunato. Questa nuova animazione Sky Original racconta la storia di Becket, un gatto che sfugge al gattile e trova una nuova casa grazie a Rose. Nonostante l’affetto, Becket diventa pigro e viziato, fino a perdere la sua nona vita. Ora dovrà convincere il guardiano del Paradiso a concedergli un'ultima chance. Disponibile anche in 4K on demand.

DOMENICA 3 NOVEMBRE

DRIVE – AWAY DOLLS

Domenica 3 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ethan Coen dirige il suo primo film senza il contributo del fratello, una commedia “pulp” che vede protagoniste Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan, mentre Pedro Pascal e Matt Damon sono presenti con due divertenti cameo. A Philadelphia, nel 1999, un uomo in possesso di una valigia viene aggredito e ucciso in un vicolo. La valigia finisce in un’auto che, per un equivoco, la compagnia di noleggio affida a Jaime e Marian. Così le due ignare ragazze si ritrovano alle calcagna due sicari in cerca della valigia. Disponibile on demand anche in 4K.

VITTI D’ARTE, VITTI D’AMORE

Domenica 3 novembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Forzatamente lontana dai riflettori, Monica Vitti brilla in una luce intatta agli occhi degli spettatori di ogni latitudine. In scena viene rievocato il percorso artistico e la vita ricca di eventi imprevedibili di un’attrice insieme introversa e solare attraverso estratti dei suoi film e di programmi televisivi, testimonianze di amici e colleghi, esponenti di punta del cinema italiano di ieri e di oggi, critici, scrittori ed esperti di costume.

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE

BACK TO BLACK

Lunedì 4 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo Nowhere Boy sulla gioventù di John Lennon, la regista Sam Taylor-Johnson confeziona un biopic sulla cantautrice britannica Amy Winehouse, scomparsa nel 2011 all’età di 27 anni. Nel cast, oltre alla protagonista Marisa Abela, troviamo Eddie Marsan (Still Life), Jack O’Connell (Unbroken) e Lesley Manville (Il filo nascosto). Gli anni artistici della cantante, le dipendenze e l’amore per Blake, raccontati attraverso i testi dei suoi brani. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama, disponibile on demand anche in 4K.

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE

GAUCCI. QUANDO PASSA L’URAGANO

Martedì 5 novembre alle 21.15, in esclusiva su Sky Crime e in simulcast su Sky Documentaries. In streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In esclusiva il documentario su Luciano Gaucci, presidente del Perugia Calcio, tanto amato dai tifosi e dai cittadini quanto chiacchierato e bersagliato dalla stampa e dai suoi molti detrattori. Dell'uragano Gaucci parlano i figli Alessandro e Riccardo e chi lo ha conosciuto più da vicino. È la storia di una squadra diventata grande alla fine degli anni '90, ma è anche il racconto di delusioni, truffe, fughe rocambolesche e crack finanziari che hanno condannato i suoi stessi figli al carcere.

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE

DALL’ALTO DI UNA FREDDA TORRE

Mercoledì 6 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Edoardo Pesce, Vanessa Scalera, Anna Bonaiuto e Giorgio Colangeli nella trasposizione cinematografica della pièce teatrale scritta da Filippo Gili e diretta da Francesco Frangipane, sia in teatro sia nel film. Elena e Antonio sono gemelli cresciuti in simbiosi non solo tra loro, ma anche con i genitori Michela e Giovanni. Quando questi ultimi hanno entrambi bisogno di un trapianto di midollo, la simmetria simbiotica si rompe perché solo Elena è compatibile per la donazione e potrà salvare solo uno dei due genitori. Disponibile on demand anche in 4K

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

THE DAY OF THE JACKAL

Da venerdì 8 novembre alle 21.15, su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW

Adattamento del classico “Il giorno dello sciacallo”, il seminale romanzo di Frederick Forsyth, e del successivo pluripremiato film omonimo del 1973 della Universal Pictures, “The day of the Jackal” è uno spy thriller ad altissimo tasso di adrenalina su un uomo dai mille volti, un professionista insospettabile e silenzioso, celebre per essere assolutamente infallibile nel suo lavoro. Lo Sciacallo, assassino solitario, sfuggente e implacabile interpretato dal Premio Oscar® Eddie Redmayne, si guadagna da vivere uccidendo su commissione. Ma mentre è al lavoro sul suo prossimo incarico, si trova ad affrontare un avversario inaspettato, Bianca (Lashana Lynch), una tenace ufficiale dell'MI6, l’intelligence britannica, che si impegnerà in una implacabile caccia all’uomo in giro per l’Europa per riuscire a catturarlo. Nel cast anche Úrsula Corberó (La casa di carta). La serie, prodotta da Carnival Films, parte di Universal International Studios, una divisione di Universal Studio Group, andrà su Sky e NOW in tutti i territori in cui Sky opera in Europa, mentre sarà un’esclusiva Peacock negli Stati Uniti.

65 – FUGA DALLA TERRA

Venerdì 8 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Adam Driver nel fanta-action dagli sceneggiatori di A Quiet Place, prodotto da Sam Raimi. Mills parte dal pianeta Somaris per una missione, ma l’astronave precipita su un pianeta sconosciuto dall’atmosfera respirabile, ma popolato da dinosauri. Insieme all’altra sopravvissuta, una ragazzina di nome Koa, scoprirà di trovarsi sulla Terra di 65 milioni di anni fa. Disponibile on demand anche in 4K.

SABATO 9 NOVEMBRE

CREATURE GRANDI E PICCOLE – TERZA STAGIONE

Da sabato 9 novembre alle 21.15, su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

È la primavera del 1939 e grandi cambiamenti sono in atto a Skeldale. James e Helen stanno per sposarsi, e Tristan è ora un veterinario qualificato. Dopo essere diventato socio in affari, James cerca di assumersi maggiori responsabilità, ma sfide inaspettate potrebbero spingerlo al limite. Con l'ombra di una possibile Seconda guerra mondiale all'orizzonte, tutti a Skeldale devono riflettere sul loro scopo a Darrowby e oltre.

KISSING GORBACIOV

Sabato 9 novembre alle 21.15, in prima visione su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel 1988 a Melpignano, un piccolo paesino del Salento, avviene un evento storico: per la prima volta delle rock-band sovietiche si esibiscono oltrecortina. Nel Marzo 1989 saranno alcune band italiane, tra le quali i CCCP - Fedeli alla linea, ad esibirsi in Unione Sovietica. L'incredibile storia del tour che riuscì a creare un ponte tra due mondi divisi, attraverso un linguaggio che non ha bisogno di interpreti: la musica.

10 LIVES – UN GATTO FORTUNATO

Sabato 9 novembre alle 21.00, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nuova animazione targata Sky Original. Becket un giorno riesce a scappare dal gattile in cui era stato abbandonato. Nella fuga viene investito da Rose che, grata per non averlo ucciso, decide di adottarlo. Tra i due si instaura un forte legame, ma le coccole rendono presto Becket un gatto pigro e viziato che, abbassata la guardia, inaspettatamente perde la sua nona e ultima vita. Non gli resterà che supplicare il guardiano del Paradiso per dargli un’ultima possibilità, disponibile on demand anche in 4K.