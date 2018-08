Presentata DAZN, in streaming e ondemand Serie A, Serie B ed altri eventi sportivi

DAZN [Da-Zone], il servizio di sport in streaming live e on demand, è stato lanciato oggi in Italia con un evento tenutosi a Milano a cui hanno partecipato grandi ospiti dello sport e dello spettacolo. Durante l’evento DAZN ha annunciato che i campioni Andriy Shevchenko e Luis Figo saranno opinionisti per i match di Serie A, che si uniscono al Brand Ambassador Paolo Maldini.

DAZN ha inoltre svelato un corposo elenco di eventi sportivi premium che saranno trasmessi sulla sua nuova e rivoluzionaria piattaforma, segnando l’alba di una nuova era per lo sport italiano e gli appassionati. I principali diritti sportivi acquisiti da DAZN sono: Liga, la Ligue 1 e la Ligue 2, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Coppa d’Africa, la FA Cup, la EFL Cup (la Coppa di Lega inglese), la NFL, la NHL, la MLB, la Heineken Champions Cup, la Guinness Pro14, UFC, Matchroom Boxing, Bellator MMA, Showtime Boxing, PDC Darts, e il World Rally Championship. L’annuncio fa seguito all’ottenimento da parte di DAZN dei diritti esclusivi per la trasmissione di 114 match a stagione di Serie A e di tutte le 462 partite della Serie B per i prossimi tre anni.

“Oggi inizia una nuova era per la trasmissione dello sport in Italia, e si compie un nuovo passo nel nostro viaggio per diventare il maggiore broadcaster sportivo al mondo” ha commentato James Rushton, CEO di DAZN. “Dopo mesi di preparativi, siamo orgogliosi di svelare un impressionante schieramento di contenuti, su un’unica piattaforma, per una tariffa mensile accessibile, senza contratti a lungo termine. Abbiamo creato, qui come negli altri mercati dove siamo presenti, un modo migliore e più equo per guardare lo sport, pensato per le abitudini di visualizzazione contemporanee. Ciò è in linea con la nostra filosofia secondo cui gli appassionati devono venire al primo posto”.

La straordinaria offerta multi-sport di DAZN comprende più di 1.500 ore di contenuti premium live ogni anno, e posiziona la piattaforma come un vero e proprio must-have per gli appassionati di sport in Italia, dando loro un’esperienza migliore e più equa da poter godere su Smart TV e su un’ampia gamma di device connessi a Internet. Il servizio include anche una programmazione con brand Fox Sports, per quanto riguarda la NHL e la UFC.

Il primo appuntamento con il grande calcio in diretta su DAZN è in programma sabato 4 agosto, quando alle 14.00 PSG e Monaco scenderanno in campo a Shenzhen per il Trophée des Champions, la Supercoppa Francese, in quella che potrebbe essere la prima partita di Gianluigi Buffon con la squadra parigina.

La prima partita di Serie A su DAZN sarà il big match Lazio-Napoli, previsto per sabato 18 agosto alle 20.30. Tra le altre partite, DAZN trasmetterà anche Napoli-Milan nella seconda giornata e Parma-Juventus nella terza.

Durante l’evento è stata presentata la squadra di DAZN per la Serie A, che include:

Diletta Leotta, conduttrice

Paolo Maldini, Brand Ambassador

Andriy Shevchenko, opinionista

Luis Figo, opinionista

Francesco Guidolin, opinionista

Roberto Cravero, opinionista

Pierluigi Pardo, telecronista

Massimo Callegari, telecronista

Stefano Borghi, telecronista

Ricky Buscaglia, telecronista

Edoardo Testoni, telecronista

Riccardo Mancini, telecronista

Giulia Mizzoni, conduttrice

“DAZN potrà contare su una squadra eccezionale di talent per raccontare al meglio la Serie A e tutto lo sport. Proporremo analisi, approfondimenti, passione e statistiche con uno stile fresco e innovativo” ha commentato Marco Foroni, Head of Sports di DAZN per l’Italia. “Siamo entusiasti delle persone che saranno con noi in questa avventura a partire da agosto. E annunceremo presto altri collaboratori che andranno a completare la nostra line-up.”

L’accessibilità è l’elemento chiave della missione di DAZN: con una tariffa unica, di 9,99€ al mese, gli appassionati potranno infatti godere di tutti gli eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma. I fan avranno inoltre il primo mese di prova gratuita e saranno liberi di disdire l’abbonamento in ogni momento.

L’arrivo di DAZN in Italia rappresenta una straordinaria novità per tutti gli appassionati di sport, che avranno a disposizione un modo nuovo, smart, accessibile e multipiattaforma, per vedere in azione i propri idoli. Tutti i contenuti saranno disponibili sia in diretta che on demand, su un’ampia gamma di device, tra cui Smart TV, PC, smartphone, tablet e console di gioco.

Inoltre, per rendere DAZN il più accessibile possibile agli appassionati italiani, la rivoluzionaria piattaforma di streaming ha recentemente stretto accordi con Sky e Mediaset Premium per rendere il servizio disponibile ai loro clienti.

Gli appassionati possono registrarsi su www.dazn.it e iniziare il mese di prova gratuita, potendo contare sull’intera offerta multi-sport di DAZN.

Di seguito l’offerta multi-sport di DAZN nel dettaglio:

Calcio:

Serie A: 114 match per stagione in esclusiva, per tre stagioni

114 match per stagione in esclusiva, per tre stagioni Serie B: 462 match per stagione, 428 in esclusiva, per tre stagioni

462 match per stagione, 428 in esclusiva, per tre stagioni LaLiga: tutti i 380 match per stagione, in esclusiva, per tre stagioni

tutti i 380 match per stagione, in esclusiva, per tre stagioni Ligue 1: tutti i 380 match per stagione, in esclusiva, per tre stagioni

tutti i 380 match per stagione, in esclusiva, per tre stagioni Ligue 2: tutti i match, per tre stagioni

tutti i match, per tre stagioni Coupe de Ligue: per tre stagioni

per tre stagioni Trophée des Champions: per tre stagioni

per tre stagioni OPEL Cup: triangolare con Fiorentina, Mainz e Athletic Bilbao (5 agosto 2018)

triangolare con Fiorentina, Mainz e Athletic Bilbao (5 agosto 2018) Copa Libertadores

Copa Sudamericana

Recopa Sudamericana

Coppa d’Africa

FA Cup

EFL Cup (Coppa di Lega inglese)

Altri sport:

MLB (Major League Baseball), inclusa la World Series

NHL (National Hockey League), inclusa la Stanley Cup 2019

Heineken Champions Cup (rugby)

Guinness Pro14 (rugby)

Scotland Rugby Internationals

Ireland Rugby Internationals

Wales Autumn Internationals

Matchroom Boxing: 40 eventi all’anno

40 eventi all’anno UFC (Ultimate Fighting Championship)

Showtime Boxing: 10 eventi all’anno

10 eventi all’anno Bellator MMA: 22 eventi

22 eventi WRC (World Rally Championship)

PDC Darts

Di seguito i primi eventi in onda in esclusiva su DAZN (dall'elenco sono escluse le gare del campionato di Serie A e Serie B)