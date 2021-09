DAZN Europa e Conference League 2021/22 Diretta 1a Giornata, Palinsesto Telecronisti

Tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN: scopri come guardarle comodamente in streaming e non solo. Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Su DAZN ci saranno tutte le partite di Europa League e il meglio della Conference League, con studi e approfondimenti dedicati dalla nostra piattaforma.

Dunque, tutte le partite di Europa League saranno su DAZN. E per ogni gara ci sarà commento in italiano e uno studio pre e post partita per approfondire qualsiasi match delle squadre italiane in campo. Per l’edizione 2021-2022 di Europa League, a difendere i colori italiani ci saranno la nuova Lazio di Maurizio Sarri e il Napoli affidato a Luciano Spalletti. Entrambe sono già qualificate alla fase finale, che inizierà da metà settembre.

Dopo i primi round preliminari – quattro in totale -, entrerà nel vivo anche la nuova competizione Uefa, ossia la Conference League. DAZN trasmetterà il meglio della competizione, con commento in italiano per almeno due match a giornata (la Roma sarà sempre commentata in italiano). Proprio la Roma di José Mourinho, dopo il playoff di qualificazione vinto contro il Trabzonspor, è l'unica italiana a partecipare e la principale attrazione della competizione, insieme chiaramente al Tottenham Un vero e proprio “derby” per Mourinho, appena sbarcato nella Capitale: il Tottenham è stato il suo ultimo club.

DAZN EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - 1A GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI



MERCOLEDI 15 SETTEMBRE 2021

ore 16:30 UEL | Girone C - Spartak Mosca vs Legia Varsavia

Telecronaca: Riccardo Mancini

Entrambe nel girone impegnativo con Napoli e Leicester City, Spartak Mosca e Legia Varsavia si giocano molto del loro percorso europeo in quello che può essere uno scontro già decisivo negli equilibri del gruppo.

GIOVEDI 16 SETTEMBRE 2021

ore 18:15 Studio: Square Europa e Conference League

In studio: Marco Russo, Dario Marcolin, Simone Tiribocchi, Alessandro Matri, Ciro Ferrara



Il meglio da tutti i campi di Europa League e Conference League.



Il meglio da tutti i campi di Europa League e Conference League. ore 18:45 UEL | Girone G - Real Betis Balompié vs Celtic FC

Telecronaca: Luca Farina

Prima partita nel gruppo G, quello con il Leverkusen e il Ferencváros. Al Benito Villamarin di Siviglia, il Betis attende gli scozzesi del Celtic. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Giorgio Basile

Al "Marakana" di Belgrado, uno dei grandi templi del calcio mondiale, arriva lo Sporting Braga. Sarà spettacolo, sulle tribune e in campo.



Telecronaca: Andrea Calogero

Trasferta a Mosca per il Marsiglia di Sampaoli, che punta a portare a casa 3 punti.



Telecronaca: Alessandro Rimi

Gli ungheresi del Ferencváros volano in Germania per cercare di sovvertire i pronostici, che vedono il Bayer Leverkusen favorito nel primo match del girone.



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento Tecnico: Massimo Donati

Dopo aver alzato l’Europa League nel 2019 con il Chelsea, Maurizio Sarri tenta un’altra campagna vincente con la Lazio. Esordio stagionale caldissimo nello stadio del Galatasaray.



ore 18:45 UEL | Girone H - GNK Dinamo Zagreb vs West Ham United FC

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Trasferta in Croazia per gli uomini di David Moyes. Al Maksimir va in scena la sfida del gruppo H tra Dinamo Zagrabia e West Ham United. Gli inglesi partono favoriti dopo questo avvio di stagione, ma attenzione a possibili sorprese: l'anno scorso il Tottenham è stato eliminato proprio dai croati. Come finirà?



Telecronaca: Marco Calabresi

Nella prima giornata del girone H si gioca la partita tra gli austriaci del Rapid Vienna e il Genk. Come finirà la partita all'Allianz Stadion?



Trasferta danese per i Campioni di Bulgaria del Ludogorets Razgrad, impegnati contro il Midtjylland nella prima partita del girone.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Trasferta a Rennes per il Tottenham Hotspur di Nuno Espirito Santo, atteso da una delle avversarie più quotate del suo girone.



In studio: Giorgia Rossi, Alessandro Matri, Ciro Ferrara, Marco Parolo



Il meglio da tutti i campi di Europa League e Conference League.



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi

Esordio assoluto per la Roma di Mourinho in questa nuova competizione. All'Olimpico arriva il CSKA Sofia allenato da Stojco Mladenov. Riusciaranno i giallorossi a partire con il piede giusto nel girone C?



ore 21:00 UEL | Girone D - Eintracht Frankfurt vs Fenerbahçe SK

Telecronaca: Federico Zanon

Grande attesa al Deutsche Bank Park di Francoforte, per una partita che promette un'importante presenza di tifosi di entrambe le squadre. L'Eintracht ospita i turchi del Fenerbahçe: chi vincerà? §



Telecronaca: Alberto Santi

Inizia finalmente l'Europa League e si parte subito con una sfida interessante. Allo stadio Louis II il Monaco di Ben Yedder attende la squadra di quarta fascia nel girone B: lo Sturm Graz, compagine austriaca allenata da Christian Ilzer. Il risultato sembra scontato, ci saranno sorprese?



Telecronaca: Matteo Marceddu

Trasferta greca per l'Anversa, che nella sua campagna acquisti ha appena aggiunto in rosa tra gli altri Radja Nainggolan, e ora sfida l'Olympiakos per testare le sue ambizioni.



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento Tecnico: Dario Marcolin

La prima partita del girone del Napoli è anche la più difficile. I giocatori di Luciano Spalletti dovranno fare una grande partita per avere la meglio sul Leicester di Jamie Vardy. Come finirà la partita al King Power Stadium?



ore 21:00 UEL | Girone B - PSV Eindhoven vs Real Sociedad de Fútbol

Telecronaca: Dario Mastroianni

Girone B di Europa League tra i più incerti in assoluto, con squadre che sulla carta si equivalgono. Al Philips Stadium si gioca la prima partita tra PSV e la Real Sociedad capitanata da Oyarzabal, protagonista con la Spagna all'Europeo e ai Giochi Olimpici. Si prospetta un match equilibrato, dove la giocata del singolo potrebbe fare la differenza.



Telecronaca: Tommaso Turci

Prima giornata nel gruppo A in cui si sfidano il Rangers allenato da Steven Gerrard e il Lione. Nella squadra francese militano diverse conoscenze del nostro campionato come Paqueta, Emerson Palmieri e Shaqiri. Si prospetta una sfida interessante e ricca di gol, come finirà?



Dopo la sconfitta contro il RB Salisburgo nei preliminari di Champions, il Brøndby cerca riscatto in Europa League. Prima partita del girone contro lo Sparta Praga, per i Campioni di Danimarca.

