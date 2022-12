DAZN implementa Irdeto Anti-Piracy Services per proteggersi dalla pirateria

Gli ultimi anni hanno dimostrato che l'unico modo per affrontare la pirateria nelle trasmissioni sportive in streaming è che l'industria collabori e formi un approccio unificato per affrontare le minacce informatiche. Oggi, DAZN , la piattaforma di streaming sportiva leader a livello mondiale e Irdeto , leader mondiale nella sicurezza informatica delle piattaforme digitali, hanno unito le forze per affrontare l'uso improprio di contenuti premium e combattere la pirateria video nello streaming sportivo.

La partnership esistente è stata estesa per includere i servizi anti-pirateria di Irdeto , consentendo a DAZN di rafforzare i propri sforzi per mantenere i propri contenuti premium al sicuro da streaming e condivisione illegali. Allo stesso tempo, Irdeto è diventato il principale provider multi-DRM di DAZN. La crescita significativa di DAZN è stata trainata dall'espansione geografica e dai diritti sportivi in ​​diretta negli ultimi anni, rendendo la lotta alla pirateria una delle massime priorità aziendali. Se non controllata, la pirateria fa sì che lo sport perda finanziamenti vitali a livello globale lungo tutta la catena del valore, dai migliori campionati del mondo ai club di base, con un impatto negativo sull'intero settore.

«DAZN si impegna a creare un servizio di streaming sportivo globale che offra sia ai fan che ai partner. Per fare ciò sono necessari investimenti significativi nell'acquisizione dei diritti e nello sviluppo della tecnologia. Gli effetti dannosi della pirateria sono evidenti: la potenziale riduzione degli investimenti per lo sport a tutti i livelli, l'esposizione dei tifosi a rischi per la privacy e la sicurezza e il finanziamento della criminalità organizzata. Lavorando con Irdeto, DAZN può contrastare in modo più efficace i pirati attraverso l'applicazione e un migliore utilizzo della tecnologia, educando al tempo stesso i fan sui rischi dell'accesso a contenuti piratati», ha affermato Sandeep Tiku, CTO del gruppo DAZN.

DAZN utilizza l'esperienza di gestione e protezione delle risorse digitali di Irdeto dal 2020, quando l'azienda ha integrato Irdeto Control nella propria tecnologia. Quest'anno, la partnership esistente è stata rafforzata da Irdeto diventando il principale provider multi-DRM. Dalla piena implementazione di Irdeto Control, la latenza di DAZN è diminuita in modo significativo. Inoltre, il pluripremiato TraceMark™ forense di Irdeto e una gamma di servizi di sicurezza informatica(CS) sono stati aggiunti al mix di prodotti e servizi forniti da Irdeto.

La suite anti-pirateria Irdeto può essere utilizzata per risolvere un'ampia gamma di minacce aziendali e per prevedere le sfide all'orizzonte. La suite è adattata alle esigenze di DAZN e consente a DAZN di prepararsi, adattarsi e rispondere facilmente e rapidamente alla diversità delle minacce informatiche e di pirateria che potrebbero interessarli. Con Anti-Piracy Suite, DAZN può identificare nuove attività di pirateria, vendita di prodotti contraffatti e analizzare le tendenze del mercato emergente per implementare le migliori pratiche e garantire che siano un passo avanti rispetto ai pirati.

Tutti i prodotti e i servizi Irdeto sono ospitati su AWS , la principale piattaforma di cloud computing on-demand e partner a lungo termine di Irdeto, per offrire la migliore affidabilità e scalabilità per i prodotti e i servizi Irdeto. Il team antipirateria dedicato di DAZN lavora a stretto contatto con il team di esperti di Irdeto per contrastare la pirateria attraverso operazioni di indagine e applicazione, ingiunzioni e innovazione continua nelle protezioni degli abbonati.

Continueranno ad agire per proteggere i contenuti premium, per sostenere l'industria dello streaming sportivo come attivista in questo spazio e per garantire l'integrità dei fan del settore. La partnership estesa tra Irdeto e DAZN si tradurrà in una più profonda condivisione delle conoscenze sulle sfide in continua evoluzione legate al mondo dello streaming sportivo in diretta. Consentirà a Irdeto di personalizzare ed evolvere i servizi e le soluzioni antipirateria per affrontare i problemi emergenti del settore.

«Gli sport in diretta premium sono una delle più grandi forme di contenuto che guidano il settore dello streaming live OTT, che ha reso gli sport in diretta un obiettivo primario per la pirateria. Siamo molto entusiasti di portare la nostra partnership con DAZN al livello successivo, lavorando insieme per proteggere i loro contenuti premium. La saggezza e le intuizioni di Irdeto acquisite in decenni di lotta alla pirateria e alle minacce informatiche, insieme alla migliore tecnologia e al team di esperti di DAZN, saranno fondamentali per arrestare pirati e criminali informatici», ha affermato Mark Mulready, VP of Cyber ​​Services di Irdeto.